Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Samsung Galaxy S25 FE получит чип Exynos 2400e, а планшеты Tab S11 перейдут на Dimensity 9400+
Раскрыты процессоры для Samsung Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11 и S10 Lite

Samsung Galaxy S24 FE. Фото: Digital Trends.

Портал Android Authority серией публикаций раскрыл процессоры, которые лягут в основу важных гаджетов Samsung, выходящих во второй половине года.

Прежде всего, удивлены будут пользователи, ожидающие относительно недорогую предфлагманскую модель Galaxy S25 FE. Ей вновь достанется упрощённая версия Exynos, причём на этот раз прошлогодняя. Якобы для S25 FE корейский гигант снова будет использовать тот же процессор Exynos 2400e, что уже применялся годом ранее в S24 FE. Так Samsung поступает впервые.

Если верить тесту AnTuTu, то прошлому флагману Snapdragon 8 Gen 3 Exynos 2400e уступал всего на 15%. Однако актуальному Snapdragon 8 Elite чип Samsung проигрывает уже на внушительные 54%.

К слову, тот же Exynos 2400e якобы будет использоваться ещё в одном будущем гаджете Samsung – вертикальной раскладушке Flip 7 SE.

Иные изменения в S25 FE пока неизвестны, а выход устройства может задержаться вплоть до октября, чтобы не навредить продажам текущих флагманов.

Galaxy Tab S10 Ultra. Фото: Notebookcheck.

Что касается будущих планшетов, то модели Galaxy Tab S11 и S11 Ultra получат чипы Dimensity 9400+. В прошлом году Samsung удивила пользователей, впервые использовав процессоры MediaTek вместо Snapdragon в своих флагманских планшетах. Теперь же становится понятно, что это была не временная мера, а постоянная. Новый чип Dimensity 9400+ превосходит 9300+ из линейки Tab S10 в тестах примерно на 25%.

К слову, в прошлом году в серии Tab S10 были модели Plus и Ultra, но не было базовой версии. Теперь, как сообщают инсайдеры, в линейке Tab S11 останется стандартная и Ultra-модель, а от версии Plus-производитель может отказаться.

Наконец, к выпуску готовится недорогой планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE. Эта новинка, по данным инсайдеров, получит весьма простой процессор Exynos 1380. В тестах AnTuTu он набирает около 600 тысяч баллов против ~1 миллиона 780 тысяч у названного выше Exynos 2400e. В свою очередь, Dimensity 9400 набирает в AnTuTu более 2 миллионов и 600 тысяч баллов.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#samsung #galaxy #galaxy tab s10 #galaxy s25 fe #galaxy tab s11
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Samsung расширила перечень устройств Galaxy, которые смогут получить обновление до One UI 7
+
Крупнейший в мире самолёт-амфибия AG600 получил допуск к полётам в Китае
2
Аниме в России обошло по популярности американские сериалы
10
Немецкий орган безопасности BSI рекомендует сменить операционную систему Windows 10
1
Строительство моста вдоль побережья Калининградского залива перенесли на следующее десятилетие
+
Fallout 3 Remake разрабатывается на движке Unreal Engine 5 от Epic Games
3
OnePlus подтвердила компактные размеры флагманского смартфона 13T
+
Xiaomi прекратит выпуск программных обновлений для восьми смартфонов 2021-2022 года выпуска
+
Samsung Electronics уведомила своих партнеров о скором сокращении поставок памяти DDR4
1
В Android Police назвали 6 причин не гнаться за покупкой сверхтонкого смартфона
+
Paramount готовит спин-офф во вселенной «Соника»
1
В Москве внедряют систему отображения работы светофоров в смартфонах
2
Крупнейшая структура вселенной Великая стена Геркулес может оказаться больше, чем предполагалось
+
AliExpress СНГ: 54% россиян при выборе смартфона в первую очередь обращают внимание на цену
+
В России изменили правила призыва на срочную службу для участников боевых действий
2
«Онлайн» ремастера TES IV Oblivion в Steam превысил 110 тысяч человек через три часа после релиза
2
В Китае готовят к выпуску новую видеокарту Radeon RX 6500 на базе Navi 24 RDNA 2
+
Анонс ремейка The Elder Scrolls IV: Oblivion состоится 22 апреля
+
Покупательница из Новосибирска отсудила у маркетплейса Wildberies более 800 тысяч рублей
2
OnePlus подтвердила характеристики экрана 13T с индустриальными инновациями и батареей 6260 мАч
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)
23
Фильмы, в которых грузовики играли значимые роли (субъективное мнение)
5
О новой волне банов консолей Xbox series S/X (апрель 2025)
+
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
4
Почему видеокарты в РФ начали стремительно дешеветь, и за что геймерам нужно благодарить Трампа
6
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
48
Почему GeForce RTX 5060 Ti@8 Гб может стать самой разочаровывающей видеокартой 2025 года
19
Steam против Epic Games Store - битва гигантов в детской песочнице
11
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
Лишайники могут выжить почти в любых условиях, а некоторые из них - даже на Марсе
+

Сейчас обсуждают

Ненавижу Bernigan'a
19:38
с собранным для PowerPC будут большие проблемы
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
Владислав Зимин
19:37
7 тыс рублей?)))) Разработали? Видел лет 10 назад на алике
Ученые НГТУ разработали «клетку» для защиты квадрокоптеров от столкновений и падения
Waramagedon
19:36
мож работы проводили какие то или "братья" долбили рунет.
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Ненавижу Bernigan'a
19:36
Не думаю ,что кто то в здравом уме и не состоящий на учете в лечебнице,будет пробовать Чумбаликс
В поисках игр для Linux: 0 A.D., 2048, 3D Chess, Seven Kingdoms, A7Xpg, Abe’s Amazing Adventure
valera60
19:35
Эксперимент прошёл удачно, а кто то и не понял, и можно делать вывод - богатство + власть = отлично/хорошо - оказалось, это не совсем правильно. Надо выбирать "что то" одно.
Пользователи сообщают об утечке термогеля при вертикальной установке Gigabyte RTX 5080 AORUS Master
Сергей Гончар
19:35
Автору хочу сказать не несите эту билеберду, на затычке как вы ее называете придется сидеть года 3 не меньше вы готовы к этому?
Тестируем GeForce GTX 1660 в тяжелых играх — стоит ли покупать эту видеокарту на Авито в 2025 году
Waramagedon
19:33
У меня изменён DNS на смарте и в компах на mullvad extended, и тоже почти никакой рекламы. через хром просачиваются чуть, но им почти не пользуюсь.
Почему я передумал менять GeForce RTX 3060 на GeForce RTX 5060 Ti и причем тут видеокарты AMD
Shehenbek-Tant-Ogly
19:26
Построил то, построил, курицы наотрез в нём жить не хотят, поэтому я насвай по старинке из своего дерьма делаю. А ты думал для чего у меня такой туалет, как раз для этого.
В поисках игр для Linux: Ace of Penguins, ACS, Adonthell, Airstrike, Aisleriot, Alex the Allegator 4
nonses84
19:17
Новость не о чем. Где цена? Где полные характеристики?
Российская компания «Инферит» представила ноутбук Mercury с экраном 15,6 дюйма и процессором Intel
Cowboy Huggies
19:16
Покупай, пока не подешевело!
Почему видеокарты в РФ начали стремительно дешеветь, и за что геймерам нужно благодарить Трампа
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем