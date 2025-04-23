Раскрыты процессоры для Samsung Galaxy S25 FE, Galaxy Tab S11 и S10 Lite

Samsung Galaxy S24 FE. Фото: Digital Trends.



Портал Android Authority серией публикаций раскрыл процессоры, которые лягут в основу важных гаджетов Samsung, выходящих во второй половине года.

Прежде всего, удивлены будут пользователи, ожидающие относительно недорогую предфлагманскую модель Galaxy S25 FE. Ей вновь достанется упрощённая версия Exynos, причём на этот раз прошлогодняя. Якобы для S25 FE корейский гигант снова будет использовать тот же процессор Exynos 2400e, что уже применялся годом ранее в S24 FE. Так Samsung поступает впервые.

Если верить тесту AnTuTu, то прошлому флагману Snapdragon 8 Gen 3 Exynos 2400e уступал всего на 15%. Однако актуальному Snapdragon 8 Elite чип Samsung проигрывает уже на внушительные 54%.

К слову, тот же Exynos 2400e якобы будет использоваться ещё в одном будущем гаджете Samsung – вертикальной раскладушке Flip 7 SE.

Иные изменения в S25 FE пока неизвестны, а выход устройства может задержаться вплоть до октября, чтобы не навредить продажам текущих флагманов.

Galaxy Tab S10 Ultra. Фото: Notebookcheck.



Что касается будущих планшетов, то модели Galaxy Tab S11 и S11 Ultra получат чипы Dimensity 9400+. В прошлом году Samsung удивила пользователей, впервые использовав процессоры MediaTek вместо Snapdragon в своих флагманских планшетах. Теперь же становится понятно, что это была не временная мера, а постоянная. Новый чип Dimensity 9400+ превосходит 9300+ из линейки Tab S10 в тестах примерно на 25%.

К слову, в прошлом году в серии Tab S10 были модели Plus и Ultra, но не было базовой версии. Теперь, как сообщают инсайдеры, в линейке Tab S11 останется стандартная и Ultra-модель, а от версии Plus-производитель может отказаться.

Наконец, к выпуску готовится недорогой планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE. Эта новинка, по данным инсайдеров, получит весьма простой процессор Exynos 1380. В тестах AnTuTu он набирает около 600 тысяч баллов против ~1 миллиона 780 тысяч у названного выше Exynos 2400e. В свою очередь, Dimensity 9400 набирает в AnTuTu более 2 миллионов и 600 тысяч баллов.