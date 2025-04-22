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Alex040
Redmi, Lenovo и Huawei готовят компактные игровые планшеты
Компании из Поднебесной стремятся заполнить те ниши, которым прежде уделяли слишком мало внимания.

Китайские бренды всё больше начинают интересоваться темой компактных устройств. Буквально один за другим в ассортименте производителей появляются компактные флагманские смартфоны. Теперь же, по данным инсайдера Digital Chat Station, нечто подобное произойдёт и с планшетами.

На ближайшее время китайские компании готовят как минимум четыре новинки. Все они будут оснащены флагманскими процессорами и экранами с диагональю 8-9’’. Данный инсайдер верен себе и не спешит раскрывать карты раньше времени, вместо этого предлагая пользователям отгадать список участников. Итак, в 2025 будут выпущены:

  1. Май: планшет 8,8''± LCD с процессором Snapdragon 8 Elite;
  2. Май: планшет 9'' OLED с процессором Snapdragon 8 Elite;
  3. Июнь: планшет 8,8"± LCD с процессором Dimensity 9400+;
  4. Вторая половина года: планшет 8,8"± OLED с процессором серии «9».

Впрочем, пользователи быстро разгадали очередной ребус инсайдера. Начнём в обратном порядке. Четвёртой новинкой будет флагманский планшет Huawei. Тот самый процессор серии «9» – это актуальный Kirin 9020 или будущий Kirin 9030. Huawei выпустила за время своего существования весьма много планшетов, но компактного флагмана прежде у неё ещё не было.

Под номером три явно притаилась новинка от Xiaomi Redmi, о которой и сам инсайдер уже сообщал ранее. Гаджет может быть самым недорогим из всех устройств в этом списке. При этом чип Dimensity 9400+ будет заметно мощнее текущих Kirin и почти сопоставим по мощности со Snapdragon 8 Elite. Столь мощных и компактных новинок у Redmi прежде также не было.

Девайс под номером два – единственная загадка, в правильности решения которой комментаторы не уверены. Большинство считают, что это новый планшет от ZTE Nubia, и тому есть ряд подтверждений.

Если это правда, то новинка станет у Nubia не только первым компактным игровым планшетом, но и первым с экраном OLED. К слову, сам бренд уже начал тизерить анонс некого планшета (иллюстрация выше) на конец апреля. Не исключено, что перед нами тот самый девайс и в мае он как раз поступит в продажу.

Наконец, новинка №1 – это новый флагманский компакт от Lenovo. Из всех четырёх участников Lenovo единственная, кто делала такие планшеты и раньше. На их счету уже три гаджета Legion Y700 (2023/2024/2025). Вероятно, новинка пополнит эту же серию.

Lenovo, между тем, и сама уже успела рассказать, что готовит следующее поколение именно на май. Диагональ дисплея останется прежней (8,8’’), но пользователей ждёт Snapdragon 8 Elite, более ёмкая батарея, а также чуть более тонкий и лёгкий корпус. Как и другие девайсы в этом списке, устройство может получить двойной продвинутый вибромотор.

Заметим, что инсайдер намеренно перечислил лишь компактные новинки. Однако это не означает, что про более крупные модели производители забыли. К примеру, та же Huawei готовит ещё как минимум два больших планшета, один из которых пойдёт в средний, а другой – во флагманский сегмент.

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#xiaomi #huawei #lenovo #redmi #планшеты #zte #nubia
Источник: m.weibo.cn
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