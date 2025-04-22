Компании из Поднебесной стремятся заполнить те ниши, которым прежде уделяли слишком мало внимания.

Китайские бренды всё больше начинают интересоваться темой компактных устройств. Буквально один за другим в ассортименте производителей появляются компактные флагманские смартфоны. Теперь же, по данным инсайдера Digital Chat Station, нечто подобное произойдёт и с планшетами.

На ближайшее время китайские компании готовят как минимум четыре новинки. Все они будут оснащены флагманскими процессорами и экранами с диагональю 8-9’’. Данный инсайдер верен себе и не спешит раскрывать карты раньше времени, вместо этого предлагая пользователям отгадать список участников. Итак, в 2025 будут выпущены:

Май: планшет 8,8''± LCD с процессором Snapdragon 8 Elite; Май: планшет 9'' OLED с процессором Snapdragon 8 Elite; Июнь: планшет 8,8"± LCD с процессором Dimensity 9400+; Вторая половина года: планшет 8,8"± OLED с процессором серии «9».

Впрочем, пользователи быстро разгадали очередной ребус инсайдера. Начнём в обратном порядке. Четвёртой новинкой будет флагманский планшет Huawei. Тот самый процессор серии «9» – это актуальный Kirin 9020 или будущий Kirin 9030. Huawei выпустила за время своего существования весьма много планшетов, но компактного флагмана прежде у неё ещё не было.

Под номером три явно притаилась новинка от Xiaomi Redmi, о которой и сам инсайдер уже сообщал ранее. Гаджет может быть самым недорогим из всех устройств в этом списке. При этом чип Dimensity 9400+ будет заметно мощнее текущих Kirin и почти сопоставим по мощности со Snapdragon 8 Elite. Столь мощных и компактных новинок у Redmi прежде также не было.

Девайс под номером два – единственная загадка, в правильности решения которой комментаторы не уверены. Большинство считают, что это новый планшет от ZTE Nubia, и тому есть ряд подтверждений.

Если это правда, то новинка станет у Nubia не только первым компактным игровым планшетом, но и первым с экраном OLED. К слову, сам бренд уже начал тизерить анонс некого планшета (иллюстрация выше) на конец апреля. Не исключено, что перед нами тот самый девайс и в мае он как раз поступит в продажу.

Наконец, новинка №1 – это новый флагманский компакт от Lenovo. Из всех четырёх участников Lenovo единственная, кто делала такие планшеты и раньше. На их счету уже три гаджета Legion Y700 (2023/2024/2025). Вероятно, новинка пополнит эту же серию.

Lenovo, между тем, и сама уже успела рассказать, что готовит следующее поколение именно на май. Диагональ дисплея останется прежней (8,8’’), но пользователей ждёт Snapdragon 8 Elite, более ёмкая батарея, а также чуть более тонкий и лёгкий корпус. Как и другие девайсы в этом списке, устройство может получить двойной продвинутый вибромотор.

Заметим, что инсайдер намеренно перечислил лишь компактные новинки. Однако это не означает, что про более крупные модели производители забыли. К примеру, та же Huawei готовит ещё как минимум два больших планшета, один из которых пойдёт в средний, а другой – во флагманский сегмент.