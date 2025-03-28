Новый Galaxy среднего уровня получил слегка улучшенный экран и процессор, однако камеры остались прежними, а время автономной работы ухудшилось.

Galaxy A36. Фото: GSMArena.



В первой половине марта компания Samsung анонсировала трио новых смартфонов серии Galaxy A, которые идут на смену представленным год назад предшественникам. Одной из новинок является смартфон Galaxy A36, что заменяет собой модель A35. Девайс уже успел поступить в продажу, включая российские магазины.

Издание GSMArena провело всесторонние тесты новинки. Результаты оказались весьма противоречивы. Так, OLED-дисплей на фоне предшественника стал больше и ярче. Диагональ экрана увеличилась с 6,6’’ до 6,7’’. При этом честная полноэкранная яркость в автоматическом режиме выросла с 1024 до 1233 нит. То есть на 20,4%.

Увы, из-за этого или каких-то иных причин заметно «просело» время автономной работы. Ёмкость батареи осталась прежней – 5000 мАч, но в тестах новинка показала всего 11 часов и 38 минут. К сравнению, Galaxy А35 в этих же тестах отработала 12 часов и 26 минут.

«Сердцем» Galaxy A36 является процессор Snapdragon 6 Gen 3, который пришёл на смену Exynos 1380. Увы, большого прогресса в тестах не произошло. Лучший результат новинка демонстрирует в 3DMark - Wild Life Extreme, набирая 912 баллов вместо 806, т. е. на 13% больше.

Результаты тестов автономности.



В остальных тестах всё заметно скромнее. В AnTuTu 10 гаджет набирает около 613 тысяч баллов против 603 тысяч у предшественника. Иными словами, разница всего около 1,6%. В тестах GeekBench и вовсе наблюдается символический даунгрейд.

Также протестированы были громкость динамиков и скорость зарядки. Звук остался практически на прежнем уровне, авторы называют его хорошим, но не идеальным. По скорости зарядки ожидался большой прогресс, так как Galaxy A36 поддерживает зарядку мощностью 45 ватт вместо 25 ватт.

Однако, во-первых, быстрое зарядное устройство в комплекте отсутствует. Во-вторых, если его купить, выясняется, что скорости вдвое быстрее не стали. Для 100% заряда батареи 5000 мАч в данном случае потребуется 74 минуты. У Galaxy A35 с зарядным устройством мощностью 25 ватт на это уходило 86 минут.

Авторы сделали также многочисленные тесты камеры Galaxy A36 и в выводах заявляют, что большой разницы с предшественником не обнаружено. Более того, по их словам, прогресса не видно уже второй год, т. к. и модель A34 снимала также. Общее качество называется приемлемым, но цветопередача не слишком точная.

Galaxy A36. Фото: GSMArena.



Ещё основная камера не блещет стабильностью: качество снимков меняется от одного к другому. Особенно это заметно при слабом освещении. Запись видео в целом называется удовлетворительной, но шумов при съёмке больше ожидаемого. Зато авторы похвалили стабилизацию. Сверхширокоугольная камера из-за малого размера сенсора работает предсказуемо плохо, особенно при недостатке света.

В итоге в главные плюсы девайсу отнесены яркий OLED-экран с частотой 120 Гц, защита от воды IP67, слегка более мощный процессор, громкий звук, хорошее качество сборки с защитным стеклом Gorilla Glass с обеих сторон. Также упоминается свежая ОС Android 15, функции ИИ и обещанные производителем внушительные 6 лет программной поддержки.

В минусы отнесены отсутствие зарядки в комплекте, отсутствие поддержки воспроизведения HDR-видео и виртуальный датчик приближения вместо настоящего. Также больше нет поддержки карт памяти microSD, хотя у предшественника был соответствующий слот. Наконец, журналисты отмечают, что цена гаджета на старте продаж пока что слишком завышена.