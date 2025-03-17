Xiaomi изменит диагональ экрана базовых версий своих флагманов на более крупную.

Актуальные флагманы Xiaomi уже несколько лет выгодно отличаются относительно компактными габаритами. Базовые модели, включая текущую линейку Xiaomi 15, традиционно имеют диагональ экрана 6,36’’.

Портал Gizmochina, ссылаясь на известного инсайдера SmartPikachu, сообщает, что компактных флагманов у производителя, увы, больше не будет. Для грядущей модели Xiaomi 16 компания сейчас выбирает дисплеи с диагональю от 6,5 до 6,67’’.

Среди ключевых причин такого решения Gizmochina в первую очередь упоминает влияние сверхтонких новинок Samsung и Apple. Напомним, в апреле Samsung покажет модель S25 Edge с толщиной около 5,8 мм. В свою очередь, в сентябре ожидается анонс iPhone 17 Air, толщина корпуса которого окажется на уровне 5,5 мм.

Xiaomi якобы опасается, что её новинка с традиционным корпусом более 8 мм будет смотреться слишком «нетехнологично» на фоне новых смартфонов конкурентов. В то же время, резко уменьшать батарею компания не хочет.

Xiaomi 15. Фото: TechRadar.



Выход Xiaomi видит в использовании более крупного корпуса с увеличенным экраном. Просторный корпус в сочетании с новыми кремний-углеродными батареями как раз позволит компании существенно уменьшить толщину девайса.

Таким образом, тренд на сверхтонкие модели, который в этом году пытаются задать Samsung и Apple, уже начал действовать на китайские бренды.

К слову, Gizmochina полагают, что более просторный корпус позволит улучшить камеры базовой модели Xiaomi 16. Особенно это касается телевика, который в текущих версиях ограничен скромным оптическим зумом 2,6x. Для более продвинутого телевика-перископа также желателен увеличенный корпус.

При этом любителям компактных флагманов расстраиваться всё же не стоит. В апреле свою первую компактную модель должна представить Oppo (Find X8s с экраном 6,3’’ ). В свою очередь, до конца года стоит ожидать аналогичную новинку от Honor. Наконец, недавно на рынок компактных флагманов с моделью X200 Pro mini вышла Vivo. Не исключено, что в этом году данный гаджет получит преемника.