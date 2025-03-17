Сверхтонкий флагман Samsung оснастят титановым корпусом, но высокая цена и различные компромиссы могут разочаровать пользователей.

Как известно, в этом году флагманская линейка Galaxy S25 будет насчитывать не три, а четыре модели. Новинкой станет версия S25 Edge. В отличие от других представителей семейства, которые уже поступили в продажу, детали о S25 Edge полностью раскроют только в апреле.

Тем временем инсайдеры продолжают делиться подробностями о будущем гаджете и даже вступают в противоречия друг с другом. Так, издание Android Headlines уточняет сразу два предыдущих слуха, помечая свою информацию как эксклюзивную.

Во-первых, авторы настаивают, что в корпусе устройства будет применяться титан. А вот про керамику, упоминаемую в предыдущих слухах от SamMobile, они ничего не слышали, хотя и опровергнуть её использование на 100% не могут.

Во-вторых, Android Headlines называют цены аппарата в Европе, и они, честно говоря, не радуют. Если предыдущие слухи указывали на ценник, сопоставимый с S25 Plus (около 1000 евро), то на этот раз называются цифры 1250-1350 евро в зависимости от объёмов памяти.

Samsung Galaxy S25 Edge.



Эти данные совпадают с самыми ранними слухами, согласно которым модель S25 Edge займёт промежуточное место между S25+ и S25 Ultra. О том, что S25 Edge будет существенно дороже S25+, недавно сообщало и издание FN News, но там указывались цены не для Европы, а для Южной Кореи.

Остальная информация от Android Headlines весьма предсказуема: все модели S25 Edge получат 12 ГБ оперативной памяти и объёмы флеш-накопителя от 256 до 512 ГБ. Наконец, доступен девайс будет в трёх ключевых расцветках под названиями Titanium Icyblue, Titanium Silver и Titanium Jetblack.

Напомним, все предыдущие слухи от S25 Edge также весьма противоречивы. Например, гаджет будет таким же лёгким, как базовая модель S25 (162 грамма), но при этом может получить батарею даже чуть хуже (3900 мАч вместо 4000 мАч). Также S25 Edge будет оснащаться камерой 200 Мп, как модель Ultra, однако окажется лишён камеры-телевика, что есть даже в стандартных моделях.

Изюминкой Edge должна стать сверхмалая толщина. Если ранние слухи называли здесь цифру около 6,4 мм, то теперь все инсайдеры заявляют про 5,8 мм. Благодаря этому параметру гаджет должен стать главным конкурентом выходящему осенью iPhone 17 Air.