Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Компактный флагман Oppo Find X8s превзойдёт iPhone 16 Pro по минимизации рамок
Новая модель Oppo предложит рекордно тонкие рамки вокруг дисплея, а также обойдёт конкурентов по ёмкости батареи.

Oppo Find X8. Фото: Tom's Guide.

Несколько лет среди крупнейших китайских производителей смартфонов относительно компактные флагманы выпускала только Xiaomi. В прошлом году свои «компакты» впервые представила Vivo, а в 2025 ожидаются небольшие, но очень мощные модели Honor и Oppo.

Если по Honor точной информации ещё нет, то устройство Oppo получит название Find X8s и будет представлено в апреле. Гаджету приписывают экран 6,3’’ с продвинутой матрицей OLED, разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. «Сердцем» устройства выступит ещё не анонсированный флагманский процессор Dimensity 9400 Plus.

Ещё одна сильная черта смартфона будет связана с его чрезвычайно тонкими рамками. Официальный представитель Oppo в социальной сети Weibo сегодня поделился изображением новинки на фоне iPhone 16 Pro Max. Напомним, модели iPhone 16 Pro считаются одними из лидеров на рынке по толщине рамок. При этом новый флагман Oppo явно превосходит iPhone:

Oppo Find X8s (слева) рядом с iPhone 16 Pro Max.

Якобы чёрная рамка вокруг дисплея у грядущего смартфона будет лишь немногим толще 1 мм, что потенциально может быть рекордом в отрасли.

Заметим, что модели Find X8s инсайдеры и ранее приписывали весьма выдающиеся параметры. Так, Oppo хочет превзойти Xiaomi и Vivo. Компактные флагманы этих компаний предлагают корпус толще 8 мм с аккумуляторами 5200-5700 мАч. Инженеры Oppo каким-то образом намерены установить батарею чуть более 5700 мАч в корпусе толщиной менее 8 мм.

Остальные характеристики хороши, но уже не столь впечатляют. Смартфону приписывают основную камеру с разрешением 50 Мп, основанную на неком крупном сенсоре и дополненную оптической стабилизацией. При этом датчик будет всё же несколько хуже, чем у Vivo. Также у компактного флагмана Oppo найдётся место для телевика с разрешением 50 Мп. «Жертвой» станет разве что сверхширокоугольный модуль, разрешение которого составит всего 8 Мп.

Ещё аппарату приписывают защиту от воды IP68, проводную зарядку мощностью около 80 Вт и беспроводную на 50 Вт. Также устройству обещают вес менее 187 г, это меньше, чем у аналогичных гаджетов Xiaomi и Vivo.

Презентация новых Oppo Find X8 состоится в апреле. Компанию модели Find X8s могут составить Find X8s Plus и ультимативный Find X8 Ultra. Последний будет позиционироваться как сильнейший камерофон. Инсайдеры приписывают ему камеры с расширенной апертурой, включая сразу два телевика-перископа.

#oppo #find x8 #find x8s
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Tesla прекращает поставки Cybertruck, поскольку владельцы жалуются на отваливающиеся детали кузова
6
Учёный из Канзаса предполагает, что мы находимся внутри черной дыры
14
Конец поддержки Windows 10 создал для благотворительных организаций США проблему
4
Nvidia показала три игры с частотой до 500 кадров в секунду на DLSS 4
9
Впервые за последние три года в России официально начали поставлять новые южнокорейские автомобили
+
В Санкт-Петербурге продолжается мегапроект по строительству ШМСД
6
Hisense выпустила портативный лазерный проектор M2 Pro 4K с 1,3-кратным оптическим зумом
+
Россия заняла пятое место в топе стран с самыми большими запасами золота
7
Nokia выпустила первую в мире 8K камеру с 360° съёмкой
+
Спрос на видеокарты AMD RX 9070 XT назван беспрецедентным, а запуск RDNA 4 историческим
2
Приложение Google "Найди мое устройство" теперь может отображать местоположение ваших контактов
+
КамАЗ с шестиствольной установкой АК-306 получил прицел
8
Новый универсал Lada Iskra представили публике вживую
8
В шутере Counter-Strike 2 одновременно находились более 1,8 млн пользователей — это новый рекорд
+
Новая стиральная машина Haier может стирать носки, шорты и пальто одновременно
1
Microsoft подала заявку на регистрацию в России бренда Age of Empires
+
Пользователь Evandure завершил свой 5 летний проект водяного охлаждения "Goldrush in Bavaria"
+
Xiaomi 16 откажется от компактных моделей в пользу большего дисплея и более тонкой конструкции
+
Компания Porsche представила модернизированный велосипед eBike Sport
+
iPhone 17 получит новое название, уменьшенный Dynamic Island и более ёмкую батарею
+

Популярные статьи

Почему массовый выпуск среднемагистрального самолёта Ту-214 возможен только в 2026 году
16
Sony PlayStation 3 или мыловарня — разбираем миф о сложной архитектуре процессоров CELL
13
Итоги гоночного уик-энда 15-16 марта
+
Как нажимать кнопки удалённо - обзор умной кнопки Tuya и её возможностей
6
Разбираем игровой ноутбук MONSTER Tulpar T7 v20.3 и сравниваем с MSI Alpha 15 A4DEK-011RU
72
Как я полюбил бразильские видеоигры и почему считаю их самыми перспективными в игровой индустрии
+
Как эффективно писать блоги и работать с текстом — практические советы от автора более 1000 статей
9
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
2
Разбираем Lite-версии приложений - спасение для слабых устройств или компромисс с функциональностью
+

Сейчас обсуждают

Владислав Зимин
12:02
Ага. Буквально через несколько дней уже начало середины начнётся
Стартап Bolt Graphics обещает выпустить видеокарту, которая в 10 раз мощнее RTX 5090
Сергей Анатолич
11:49
Оо, свежее мясцо! Горовьте мешки для трупов островитяне!
The Times: Великобритания планирует развернуть на территории Украины до 30 тысяч миротворцев
Сергей Анатолич
11:48
Нехрена с ним говорить. Это троль, они каждый день разные появляются и начинают обсирать все российские достижения.
The Times: Великобритания планирует развернуть на территории Украины до 30 тысяч миротворцев
marketch
11:48
Китай комунистический уже совершил прорыв в сверхзвуковых детонационных двигателях на керосине! https://3dnews.ru/1118903/v-20-raz-bystree-boeing-747-kitajskij-detonaczionnyj-dvigatel-razgonit-samolyo...
Какие проблемы мешают делать сверхзвуковые пассажирские самолёты в 2025 году
Толян 1980
11:46
ASUS PRIME B550-Plus А если такая?
Как я собрал бюджетный игровой ПК на железе от AMD и пожалел об этом уже через пару часов
Kaabar
11:44
Даже звучит пока очень дорого
В Китае разрабатывают ядерную батарею, которая прослужит 100 лет
Александра Рапацкая
11:39
Да не работают в обновленной ГТА эти технологии адекватно, ещё и текстуры с пастгена. Этого хомяки и ждали 3 года :)
Tesla на автопилоте врезалась в стену с нарисованной свободной дорогой
Григорий Хаус
11:38
Чёт бред какой то
В XDA рассказали о 4 причинах приобрести новый корпус для ПК
ЮРА ОНИЩЕНКО
11:36
Твоими
The Times: Великобритания планирует развернуть на территории Украины до 30 тысяч миротворцев
OgoGoLog
11:34
Ну Искандерам и ФАБам то же плевать на мнение Макрона, да и духу французскому петуху на это не хватит.
The Times: Великобритания планирует развернуть на территории Украины до 30 тысяч миротворцев
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем