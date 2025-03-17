Новая модель Oppo предложит рекордно тонкие рамки вокруг дисплея, а также обойдёт конкурентов по ёмкости батареи.

Oppo Find X8. Фото: Tom's Guide.



Несколько лет среди крупнейших китайских производителей смартфонов относительно компактные флагманы выпускала только Xiaomi. В прошлом году свои «компакты» впервые представила Vivo, а в 2025 ожидаются небольшие, но очень мощные модели Honor и Oppo.

Если по Honor точной информации ещё нет, то устройство Oppo получит название Find X8s и будет представлено в апреле. Гаджету приписывают экран 6,3’’ с продвинутой матрицей OLED, разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. «Сердцем» устройства выступит ещё не анонсированный флагманский процессор Dimensity 9400 Plus.

Ещё одна сильная черта смартфона будет связана с его чрезвычайно тонкими рамками. Официальный представитель Oppo в социальной сети Weibo сегодня поделился изображением новинки на фоне iPhone 16 Pro Max. Напомним, модели iPhone 16 Pro считаются одними из лидеров на рынке по толщине рамок. При этом новый флагман Oppo явно превосходит iPhone:

Oppo Find X8s (слева) рядом с iPhone 16 Pro Max.



Якобы чёрная рамка вокруг дисплея у грядущего смартфона будет лишь немногим толще 1 мм, что потенциально может быть рекордом в отрасли.

Заметим, что модели Find X8s инсайдеры и ранее приписывали весьма выдающиеся параметры. Так, Oppo хочет превзойти Xiaomi и Vivo. Компактные флагманы этих компаний предлагают корпус толще 8 мм с аккумуляторами 5200-5700 мАч. Инженеры Oppo каким-то образом намерены установить батарею чуть более 5700 мАч в корпусе толщиной менее 8 мм.

Остальные характеристики хороши, но уже не столь впечатляют. Смартфону приписывают основную камеру с разрешением 50 Мп, основанную на неком крупном сенсоре и дополненную оптической стабилизацией. При этом датчик будет всё же несколько хуже, чем у Vivo. Также у компактного флагмана Oppo найдётся место для телевика с разрешением 50 Мп. «Жертвой» станет разве что сверхширокоугольный модуль, разрешение которого составит всего 8 Мп.

Ещё аппарату приписывают защиту от воды IP68, проводную зарядку мощностью около 80 Вт и беспроводную на 50 Вт. Также устройству обещают вес менее 187 г, это меньше, чем у аналогичных гаджетов Xiaomi и Vivo.

Презентация новых Oppo Find X8 состоится в апреле. Компанию модели Find X8s могут составить Find X8s Plus и ультимативный Find X8 Ultra. Последний будет позиционироваться как сильнейший камерофон. Инсайдеры приписывают ему камеры с расширенной апертурой, включая сразу два телевика-перископа.