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Alex040
Смартфоны Samsung Galaxy A56, A36 и A26 получат новые процессоры и экраны
За неделю до официального анонса новинок Samsung серии Galaxy A были раскрыты практически все их характеристики.

Актуальная модель Galaxy A55. Фото: Stuff.

Компания Samsung официально подтвердила, что проведёт новую презентацию 2 марта. Темой мероприятия станет обновление трёх ключевых моделей среднебюджетной и очень популярной серии Galaxy A.

Корейский гигант обычно обновляет эти гаджеты один раз в год. В 2025 на смену Galaxy A25, A35, A55 придут модели Galaxy A26, A36 и A56. Именно эта троица будет анонсирована на ближайшей презентации.

В сети за последние месяцы по крупицам уже всплывали различные мелкие подробности о характеристиках будущих моделей. Однако главную новость сутки назад дал весьма надёжный в плане утечек немецкий портал WinFuture. Авторы опубликовали внешний вид и практически полные характеристики трёх новых моделей Galaxy A почти за неделю до официального анонса.

Samsung Galaxy A56.

Что изменится? Прежде всего, экраны и процессоры. Если раньше модели предлагали дисплеи с диагоналями 6,6’’ и 6,5’’, то теперь все три устройства получат более крупные экраны 6,7’’. Разумеется, OLED 120 Гц. Яркость у моделей Galaxy A36 и A56 при этом вырастет с 1000 до 1200 нит.

В плане дизайна на первый взгляд больших отличий нет. A36 и A56 имеют внешний вид с вырезом для фронтальной камеры, а у A26 вновь старомодная соединённая с верхней гранью «капля». Однако соотношение экрана к корпусу у всех моделей станет лучше, а рамки немного тоньше. Вдобавок тоньше станут и сами устройства. Galaxy A36 и A56 «похудеют» с 8,2 до 7,4 мм. Модель A26 на фоне предшественника станет тоньше с 8,3 до 7,7 мм.

Ёмкости аккумуляторов останутся прежними: везде по 5000 мАч. Однако за счёт более энергоэффективных компонентов гаджеты все равно теоретически смогут работать немного дольше. Также моделям A36 и A56 существенно нарастят мощность зарядки. Она увеличится с 25 до 45 ватт. Это значит, что заряжаться гаджеты будут быстрее. Увы, старшие модели могут лишиться поддержки карт памяти.

Galaxy A36 (слева) и A26.

Набор камер останется неизменным: 50 + 12 + 5 Мп для A56, 50 + 8 + 5 Мп для A36 и 50 + 8 + 2 Мп для A26. Ширина апертуры осталась прежней – это f/1.8, а вот размеры сенсоров источник назвать не может, так что небольшой шанс на перемены есть. Как и раньше, девайсы оснащены оптической стабилизацией, PDAF-автофокусом и умеют снимать видео в разрешении 4K@30 FPS. Всё это касается даже самой младшей модели.

Зато у Galaxy A56 и A36 будут новые фронтальные камеры. Их разрешение составит всего 12 Мп, однако качество может быть существенно улучшено. Об этом мы слышали ещё по предыдущим утечкам.

Самым большим апгрейдом должны стать новые процессоры. Galaxy A56 предложит Exynos 1580 вместо Exynos 1480. «Сердцем» A36 будет Snapdragon 6 Gen 3 вместо Exynos 1380. Наконец, основой A26 станет Exynos 1380 вместо Exynos 1280. Во всех трёх случаях прирост производительности должен быть весьма весомым.

Расцветки будущих новинок.

Также из утечки от WinFuture следует, что минимумом оперативной памяти для A56 окажется 8 ГБ вместо прежних 6 ГБ. Наконец, все модели вместо Wi-Fi 6 и Wi-Fi 5 получат поддержку гораздо более шустрого Wi-Fi 6E. Якобы таким сможет похвастаться даже модель Galaxy A26. Более того, у неё теперь тоже будет защита от воды IP67.

Все устройства по умолчанию предложат оболочку OneUI 7 на базе Android 15. Цены для Европы предположительно составят 479 евро за Galaxy A56, 379 евро за A36 и 299 евро за A26. Издание WinFuture прежде выдавало верную информацию, однако к названным цифрам и параметрам до 2 марта всё же стоит относиться скептически.

#samsung #galaxy a56 #galaxy a36 #galaxy a26
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