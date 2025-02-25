Основная камера будет заменена во всех моделях линейки, включая версии Pro и Ultra.

Pura 70 Ultra. Фото: MOBzine.



Компания Huawei готовит новую линейку флагманских камерофонов Pura 80, её релиз ожидается в мае. Тем временем инсайдер Digital Chat Station раскрыл главные камеры всех моделей линейки, подтвердив как предыдущие слухи, так и добавив новой информации.

Прежде всего, подтвердилось, что самая продвинутая модель линейки – Pura 80 Ultra впервые получит матрицу камеры, созданную самой Huawei. Прежде подобного не было. Huawei всегда полагалась на Sony, OmniVision или других партнёров. Таким образом, китайское импортозамещение вышло на качественно новый уровень.

Про новую камеру известно немного. Она имеет разрешение 50 Мп, её размер – предельно возможный сегодня для мобильных сенсоров 1’’. Также упоминается увеличивающий захват света субпиксельный слой RYYB – это давняя особенность, которую Sony и другие партнёры добавляли в свои матрицы эксклюзивно по заказу Huawei.

Новый сенсор имеет индекс SC5A0CS, что намекает на некое участие в его создании китайской компании SmartSens. С ней Huawei сотрудничала и ранее. Однако ничего даже близкого по размеру к 1’’ в ассортименте SmartSens прежде не было.

Далее подтверждается ещё один слух: в линейке Pura 80 огромные сенсоры 1’’ будут использоваться не только в Ultra, но и как минимум в моделях Pro+ (возможно, и в Pro). Однако если для Ultra Huawei начнёт использовать собственное решение, то модели Pro+ получат 1’’ 50 Мп сенсор Sony IMX989.

Pura 70 Pro. Фото: GadgetMatch.



Это флагманский датчик, на поставку которого для Huawei Sony ещё пару лет назад вопреки санкциям добилась разрешения у США. В прошлом году такой камерой обладала только самая дорогая модель Pura 70 Ultra.

Заметим, что Sony IMX989 используют в своих наиболее ультимативных флагманах и другие китайские бренды. Однако Huawei пытается выделиться на их фоне уникальным сочетанием IMX989 с упомянутым выше субпиксельным слоем RYYB.

Наконец, базовым моделям Pura 80 вновь приписывают сенсор 1/1.3", скорее всего, вновь от OmniVision. Однако маловероятно, что это будет прежний OV50H, который производят с 2023 года. Скорее всего, пользователи получат заметно более совершенный сенсор. Например, OV50K или даже что-то ещё не анонсированное. Напомним, матрицы размером 1/1.3" также используются в актуальных iPhone Pro и Galaxy S Ultra.

Что касается вспомогательных камер, то о них инсайдер пока не говорил. Предыдущие данные указывают на рекордно крупный в отрасли телевик-перископ, который попадёт в модель Ultra. Также из Mate 70 в Pura 80 должен перейти новый сенсор, необходимый для точной цветопередачи. Разумеется, будут и другие нововведения. Также инсайдер уточнил, что все смартфоны линейки, как и прежде, будут оснащены переменной апертурой для главной камеры.

В плане иных характеристик как минимум старшим моделям Pura 80 приписывают новые процессоры Kirin, продвинутые двухслойные OLED-экраны и кремний-углеродные батареи повышенной ёмкости.