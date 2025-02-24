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Alex040
Портал GSMArena сравнил Samsung Galaxy S25 Ultra и iPhone 16 Pro Max в серии тестов
Новый S25 Ultra сравнили с главным конкурентом по уровню яркости экранов, качеству камер и времени автономной работы.

Журналисты крупного западного ресурса GSMArena провели серию тестов, где противопоставили поступивший в продажу в этом месяце новейший флагман Galaxy S25 Ultra наиболее ультимативной модели iPhone 16. Результаты получились противоречивыми.

Так, по яркости экрана победа оказалась на стороне iPhone. 16 Pro Max выдаёт 1796 нит яркости против 1417 нит у S25 Ultra. Причём речь идёт о честной полноэкранной яркости, а не маркетинговой пиковой, которую часто любят указывать производители.

С другой стороны, назвать iPhone победителем по качеству экрана нельзя. У S25 Ultra более высокое разрешение и плотность пикселей, а самое главное, есть уникальное антибликовое покрытие. Оно появилось ещё в S24 Ultra и за прошедший год ни один производитель так и не показал ничего подобного.

По части батареи результат также оказался интересным. У S25 Ultra ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, у iPhone 16 Pro Max – 4685 мАч. Однако в тестах iPhone серьёзно впереди: он проработал 17 часов и 18 минут против 14 часов и 49 минут у Galaxy.

С другой стороны, Samsung есть за что похвалить: при той же батарее 5000 мАч модель S25 Ultra работает на час дольше предшественника.

Samsung Galaxy S25 Ultra. Фото: GSMArena.

К слову, корейцам удалось взять явное лидерство по скорости зарядки. S25 Ultra заряжается на 100% за 59 минут. iPhone, чтобы зарядить свою батарею, нужно почти в два раза больше времени – 117 минут.

В тестах громкости два девайса звучат примерно одинаково, хотя GSMArena записали мизерное преимущество на сторону iPhone.

По части производительности флагман Samsung имеет в полтора раза больше оперативной памяти, а его процессор Snapdragon 8 Elite ощутимо превосходит чип из iPhone. В частности, S25 Ultra набирает ~9800 баллов в многоядерном тесте Geekbench 6 против ~8600 у iPhone. В свою очередь, в 3D Mark Wild Life у корейцев 6687 баллов против 4731 балла у iPhone. Разумеется, тесты не отражают полную картину реальной производительности.

По части камер и съёмки фото в дневное время преимущество авторы отдают Samsung (в статье много примеров). Это касается как основного, так и сверхширокоугольного модуля. По словам журналистов, у корейского флагмана не всегда, но в большинстве случаев получаются более выразительные, насыщенные и контрастные фотографии.

iPhone 16 Pro Max. Фото: GSMArena.

Ещё Samsung, по мнению авторов, превосходит iPhone в качестве буквально на всех уровнях зума, включая x2 (кроп с основной камеры), x3 (первый телевик), x5 и x10 (второй телевик).

При сильном недостатке света оба флагмана показывают себя не идеально. Снимки на iPhone выглядят чуточку лучше, но как только дело доходит до любого вида зума – Samsung снова впереди. Сверхширокоугольная камера также вновь лучше у Samsung.

При записи видео как днём, так и в темноте небольшое преимущество, наоборот, чаще у iPhone. Его ролики получаются слегка чётче. С другой стороны, в ночное время вспомогательные камеры Samsung оказываются сильнее. Это касается «ширика» и особенно двух телевиков.

В заключение главными плюсами S25 Ultra называются богатство функций и настроек, впечатляющее антибликовое покрытие экрана, встроенный стилус и быстрая зарядка. Также у S25 Ultra лучший зум и, как правильно, лучшее качество фото.

К ключевым плюсам iPhone 16 Pro Max отнесены яркий экран, высокая автономность, хорошее качество записи видео в дневное время, а также селфи-камера с более широким углом обзора.

#apple #samsung #iphone 16 pro max #galaxy s25 ultra
Источник: gsmarena.com
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