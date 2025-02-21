Sony не спешит уходить с рынка смартфонов и готовит новое флагманское устройство.

Xperia 1 VI. Фото: PhoneArena.



Если про новинки Apple, Samsung или даже китайские флагманы инсайдеры готовы выдать крупные объёмы информации задолго до анонса, то про будущие смартфоны Sony Xperia долгое время не было ни одной серьёзной утечки.

Более того, так как Sony сократила модельный ряд буквально до пары моделей, а продажи бренда сильно упали, было непонятно, выйдут ли в 2025 вообще хоть какие-то новинки.

Портал GSMArena, ссылаясь на японские и китайские первоисточники, сообщает, что к анонсу готовится ключевой флагман компании – модель Xperia 1 VII. Вдобавок появилась и первая конкретная информация о нововведениях.

Якобы девайс сохранит три камеры на тыльной стороне, их разрешение останется прежним (48 + 12 + 12 Мп). Однако изменятся как минимум матрицы двух вспомогательных камер. Если в актуальном флагмане Xperia 1 VI продвинутый двухслойный сенсор Exmor T использовала только главная камера, то в новой модели им будут оснащены все три модуля.

Xperia 1 VI. Фото: PhoneArena.



Двухслойные сенсоры позволят камерам захватывать больше света, снимать с расширенным динамическим диапазоном, а также уменьшить количество шумов при съёмке с недостаточным освещением. Польза двухслойных сенсоров ещё и в том, что они позволяют матрицам оставаться весьма компактными, благодаря чему и сам смартфон избавляется от крупных выпирающих блоков камер.

Увы, на этом новая информация заканчивается. Заметим, что прежний сенсор для главной камеры отнюдь не означает отсутствие в ней нововведений. Их Sony, если захочет, может делать на уровне оптики или механизмов стабилизации.

Напомним, актуальный флагман компании Xperia 1 VI был анонсирован в мае прошлого года. На фоне предшественника он предложил более технологичный и яркий экран LTPO OLED вместо LTPS OLED. Вдобавок соотношение сторон дисплея (и гаджета) изменилось с сильно вытянутого на более классическое.

Также девайс получил флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3 вместо Gen 2, поддержку Wi-Fi 7, усиленный зум для телефото камеры с переменным фокусным расстоянием и ряд других новшеств. В тестах GSMArena устройство при прежней батарее 5000 мАч показало автономность существенно лучше предшественника (17 часов вместо 12). Также замеры показали, что у гаджета выросла громкость звука.

Что подготовила Sony на этот раз уже в модели Xperia 1 VII, станет известно в ближайшие месяцы.