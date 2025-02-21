Младшие модели также будут отличаться новым процессором, а старшие – новой главной камерой.

Honor 300 Pro. Фото: MobileDokan.



Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл ряд важных деталей о будущих смартфонах серии Honor 400. Их анонс ожидается в первой половине года.

Прежде всего, стали известны диагонали дисплеев. Версии Pro сохранят прежний изогнутый экран с диагональю 6,78’’, это вновь будет OLED-матрица с частотой обновления 120 Гц и разрешением около 1,5К.

В свою очередь, базовую модель Honor 400 ждут изменения на фоне предшественника. Экран останется плоским, но уменьшится с нынешних 6,7’’ до 6,5’’, что сделает гаджет заметно компактнее.

Также стандартным моделям Honor 400 инсайдер приписывает новый, ещё не анонсированный процессор Snapdragon 7 Gen 4 вместо нынешнего Gen 3.

Иными словами, в Honor 400 ставка будет сделана на компактность и производительность. При этом модели Honor 400 Pro якобы останутся с прежним экраном и процессором Snapdragon 8 Gen 3. Зато здесь изменятся камеры и ёмкость батареи.

Для Honor 400 Pro инсайдер ранее обещал увеличенный размер матрицы основной камеры. Очевидно, имеется в виду переход от нынешнего сенсора 1/1.56" к 1/1.3", что будет сопоставимо с уровнем актуальных iPhone Pro и Galaxy S Ultra. Ёмкость аккумулятора производитель собирается нарастить с нынешних 5300 мАч до 7000 мАч или даже чуть больше.

Базовая модель линейки Honor 300.



Последнее может звучать весьма сомнительно, однако инсайдер уверен в своей правоте и озвучивает данную информацию уже не в первый раз. Очевидно, помочь сделать столь впечатляющий рывок Honor должна технология кремний-углеродных аккумуляторов, которая продолжает быстро совершенствоваться. Такие батареи не только значительно более ёмкие при тех же размерах, но и более устойчивы к отрицательным температурам.

Наконец, инсайдер считает, что у линейки Honor 400 будут и другие нововведения. Ранее этот же источник упоминал использование металлической рамы для корпуса, что повысит защищённость аппарата.

Напомним, Honor выпускает новые номерные модели весьма часто, но в глобальную продажу поступают только чётные версии. Иными словами, в России Honor 400 придут на смену имеющимся Honor 200.

Помимо Honor 400 и 400 Pro, компания может готовить также модели Ultra и Lite. Последняя уже успела засветиться в Google Play Console. Оказалось, что «сердцем» новинки будет являться процессор Dimensity 7025, что является не самой хорошей новостью. Напомним, в Honor 200 Lite применялся Dimensity 6080, который обладал более производительным встроенным GPU.

Наконец, Honor готовит модель GT Pro, которая сделает ставку на максимальную производительность за умеренные деньги. В свою очередь, самым дорогим гаджетом компании станет новый складной флагман Magic V4, который может установить рекорды по лёгкости и тонкости среди всех складных смартфонов.