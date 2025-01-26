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Alex040
Флагман Huawei Mate 70 нашёл 2 миллиона покупателей, а Mate 80 выйдет раньше
Huawei стремительно возвращает свои позиции в Китае, создаёт новые флагманы и готовится к международной экспансии.

Mate 70 Pro.

Портал HuaweiCentral со ссылкой на инсайдеров сообщает, что продажи флагманской серии Mate 70 по состоянию на январь 2025 года превысили два миллиона устройств, а не полтора, как сообщалось ранее.

Напомним, Mate 70 были анонсированы в самом конце ноября и продаются всего два месяца. Цифра в два миллиона может показаться не слишком большой. Однако не стоит забывать, что Mate 70 так и не вышли за пределами Китая, а сама Huawei помимо Mate продаёт множество других смартфонов, включая продвинутую линейку Nova, флагманы Pura и дорогие складные модели.

Также сообщается, что Mate 70 удалось вдвое опередить в продажах флагманы серий Vivo X200 и Oppo Find X8. При этом Mate 70 идут примерно вровень с линейкой Xiaomi 15, для которой также зафиксировано уже более двух миллионов активаций. Впрочем, Xiaomi 15 поступили в продажу на месяц раньше, а цены на устройства начинаются с 4500 юаней против 5500 юаней за флагманы Huawei.

Линейка Mate 70 принесла с собой новый суверенный китайский процессор Kirin 9020. В тестах производительности он всё ещё сильно отстаёт от актуальных решений Qualcomm, однако опережает Kirin 9000s и 9010 на существенные 30%.

Статистика Counterpoint по продажам смартфонов в Китае за 4-й квартал 2024 года на фоне аналогичного периода в 2023.

Также серия получила новые дисплеи, быстрые боковые сканеры отпечатков, аккумуляторы увеличенной ёмкости, ускоренную зарядку и поддержку Wi-Fi 7. По части камер гаджеты могут похвастаться новым сверхширокоугольным модулем, телевиками с расширенной апертурой (версии Pro) и специальным датчиком для точной цветопередачи. Наиболее дорогая модель Mate 70 RS Ultimate стала первым у Huawei смартфоном со связью UWB и тандемным OLED-дисплеем.

Помимо успехов Mate 70 весьма неплохо обстоят дела у Huawei на рынке складных смартфонов. По данным IDC, за 2024 внутри Китая было продано 9,2 миллиона складных моделей, что почти на треть больше, чем годом ранее. В свою очередь, на Huawei приходится более 48% продаж таких гаджетов. Иными словами, за год компания только в Китае продала около 4,5 миллиона складных устройств, включая крайне дорогой тройной Mate XT.

Сейчас Huawei готовится к запуску флагманов Pura 80, что состоится весной. Девайсам приписывают новейшие камеры, часть из которых впервые сделает сама Huawei. Также Pura 80 удивит рекордно крупным в отрасли датчиком телефото, который вдобавок якобы будет поддерживать несколько фокусных расстояний. Наконец, инсайдеры обещают моделям Pura 80 батареи вплоть до 6000 мАч.

Pura 70 Pro. Фото: GadgetMatch.

Все эти новшества позже должны перейти и в линейку флагманов Mate 80. По данным источников, она также находится в активной разработке. Более того, на этот раз задержки до конца года не предвидится. Huawei хочет вернуться к прежнему графику с анонсами в начале осени, тем самым напрямую конкурируя с iPhone.

Если в Pura 80, по предварительным данным, пользователи увидят уже знакомый Kirin 9020, то Mate 80 совершенно точно получат новые процессоры. Главная интрига: сможет ли китайская компания сделать ещё один шаг, перейдя с нынешнего 7 нм техпроцесса к 5 нм.

Конкуренты тем временем продолжат использовать 3 нм решения. Ожидалось, что в этом году благодаря прогрессу TSMC на 2 нм процессоры перейдёт только Apple. Однако новые данные это опровергают. Сообщается, что вся линейка iPhone 17 останется с чипами на базе 3 нм производства. Это означает, что в слишком сильный отрыв от Huawei и SMIC ни одна западная компания не уйдёт.

Наконец, HuaweiCentral и целый ряд других источников заявляют о больших планах Huawei по возвращению на международный рынок. Компания под конец прошлого года уже запустила глобально модели среднего уровня Nova 13 и складной Mate X6. Однако это лишь начало. Не исключено, что грядущие флагманы Pura 80 и Mate 80 также поддержат глобальную экспансию бренда.

#huawei #mate 70 #mate 80
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