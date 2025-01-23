Китайские бренды тоже хотят выпустить особо тонкие модели, причём за счёт новой технологии батарей они не разочаруют пользователей низкой автономностью.

Как известно, в этом году два крупнейших производителя смартфонов – Apple и Samsung намерены удивить покупателей своими сверхтонкими новинками.

Корейский гигант уже официально подтвердил модель Galaxy S25 Edge, которая станет самым тонким смартфоном Galaxy. Толщина аппарата составит около 6,4 мм, а выйдет он ближе к концу весны. В свою очередь Apple, по слухам, готовит модель iPhone 17 Air, которая и вовсе предложит рекордно маленькую толщину в 5,5 мм. Впрочем, для гаджета это обойдётся рядом серьёзных компромиссов, связанных с камерами, динамиками и даже слотом для сим-карт.

Хотя практический смысл от уменьшения толщины на несколько миллиметров не слишком очевиден, выглядеть такие устройства могут весьма эффектно. Инсайдер Digital Chat Station сообщает, что китайские компании решили не оставаться в стороне и также выпустят свои ультратонкие новинки.

Первыми это сделают Xiaomi, Vivo и Oppo, однако и другие китайские игроки вскоре могут ввязаться в гонку сверхтонких смартфонов. Конкретные модели пока неизвестны, но инсайдер считает, что китайские гаджеты могут выгодно отличаться в своих корейских и американских конкурентов.

Galaxy S25 Edge. Фото: ITHome.

Дело в том, что китайские бренды уже освоили технологию перспективных кремний-углеродных аккумуляторов. Благодаря этому в будущих и некоторых уже выпущенных моделях им удаётся умещать батареи ёмкостью 6000-8000 мАч в корпуса толщиной 7-9 мм. Наглядный пример – Vivo S20, что предлагает батарею 6500 мАч в смартфоне толщиной всего 7,2 мм.

В свою очередь, Apple и Samsung горят желанием показать публике сверхтонкие смартфоны, но новую технологию аккумуляторов они в этом году освоить не успевают. В итоге ёмкость батареи S25 Edge при дисплее 6,7’’ составит около 3900 мАч. В свою очередь, iPhone 17 Air получит аккумулятор ближе к 3000 мАч и экран 6,6’’. Девайс якобы лишится вспомогательных камер, второго динамика и физического слота для сим-карт.

Китайские бренды, освоившие перспективные батареи, на такие компромиссы идти не обязаны. По словам Digital Chat Station, их батареи будут куда более ёмкими, чем 3000-4000 мАч.

Наконец, ещё одна деталь: в отличие от Apple и Samsung, у китайцев не все грядущие сверхтонкие модели будут флагманами. Некоторые из них нацелены на средний ценовой сегмент. Это означает существенно более доступные цены.

Так iPhone 17 Air мог бы выглядеть на фоне актуальной модели iPhone 16 Pro Max.



Примечательно, что по чуть более ранним инсайдам Digital Chat Station выходит, что в планах у китайских брендов всё же не только тонкие смартфоны, а много иных средних и флагманских моделей. В них кремний-углеродную технологию используют не для того, чтобы сделать девайс тоньше, а чтобы нарастить ёмкость аккумулятора в корпусах с привычной для последних лет толщиной.

Инсайдер ранее сообщал, что буквально все крупные китайские команды готовят в течение года девайсы с аккумуляторами 7000 мАч или выше. Наконец, в следующем сообщении инсайдер раскрывает весьма важный нюанс. Сейчас в новых кремний-углеродных батареях используется около 10% кремния. Но к концу года производители хотят довести эту планку уже до 15%, что сделает аккумуляторы ещё более ёмкими и совершенными.