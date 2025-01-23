Прошедшую презентацию флагманов S25 корейский гигант также использовал в качестве тизера для других важных девайсов, которые могут выйти в этом году.

Galaxy S25 Edge.



Вчера компания Samsung представила флагманскую линейку Galaxy S25, однако на этом же мероприятии корейцы подтвердили слухи и о других своих будущих новинках.

Прежде всего, подтвердилось существование сверхтонкой версии Galaxy S25. Правда, в реальности она получила название не S25 Slim, а S25 Edge. Samsung не разглашала никаких подробностей об устройстве, но зато показала его внешность.

Вопреки слухам, девайс получил лишь две тыльные камеры. Устройство обещает быть самой тонкой моделью Galaxy за всю историю с толщиной около 6,4 мм. Также, судя по фото, у девайса крайне узкие рамки со всех сторон. Возможно, по этому параметру он превосходит другие модели Galaxy S25:

Galaxy S25 Edge. Фото: ITHome.



Даты выхода гаджет не имеет, но источники сообщают, что она намечена на апрель или май. Заметим, инсайдеры сразу же говорили о варианте, при котором тонкая модель выйдет лишь через месяцы после остальных. Они же утверждали, что главная камера новинки похожа на основной модуль Galaxy S25 Ultra и имеет разрешение 200 Мп.

Ещё одной будущей новинкой, которую упомянула Samsung, стал первый складной смартфон компании с двойным сгибом. Очертания гаджета можно было увидеть на одном из слайдов презентации. У девайса пока нет названия, но он, очевидно, встанет на ступень выше нынешних моделей Galaxy Fold. Пока аналогичное решение есть лишь у китайской Huawei. При полном раскрытии её Mate XT образует экран с диагональю более 10’’.

Гаджет Samsung якобы будет похож на китайского конкурента по общей диагонали экрана, но складываться будет иначе. По мнению инсайдеров, если у Mate XT есть один сгиб во внутрь, а другой наружу, то у будущего флагмана Samsung оба сгиба будут обращены во внутрь. Также сообщается, что первоначальный тираж устройства будет относительно скромным и составит всего несколько сотен тысяч.

Грядущие новинки Samsung.



Наконец, на презентации Samsung подтвердила работы в области виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR). Здесь корейский гигант готовит сразу два новых устройства, которые можно видеть на иллюстрации выше. Первый из них – прямой конкурент для Apple Vision. Это шлем/гарнитура, которая будет предлагать как VR, так и AR опыт.

Второе устройство – это умные очки, напоминающие реинкарнацию проекта Google Glass. Они, очевидно, будут сфокусированы только на дополненной реальности. О точных сроках выхода всех этих девайсов ничего не сообщается, однако вряд ли ждать придётся слишком долго. Над всеми проектами Samsung, к слову, работает в тесной кооперации с Google.

Что касается ближайших планов компании, то уже в течении 1-2 месяцев Samsung намерена представить новые смартфоны среднего уровня, включая популярные модели Galaxy A36 и A56. В свою очередь, летом состоится презентация новых моделей складных Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip. Согласно инсайдерам, нововведений на этот раз будет больше обычного, а у Flip вдобавок появится удешевлённая версия SE. Тогда же, летом Samsung может обновить модели своих носимых устройств, включая умные часы, TWS-наушники и кольца Galaxy Ring.