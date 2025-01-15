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Alex040
Появились официальные изображения Samsung Galaxy S25 и S25 Ultra, подробности о ценах и ИИ
Стали доступны иллюстрации из промокампании Galaxy S25. Также подтверждается повышение цен и расширение функций, связанных с генеративным искусственным интеллектом.

За последние сутки в сети появились сразу несколько важных подробностей о грядущей линейке флагманов Galaxy S25, презентация которых состоится 22 января.

Так, благодаря известному инсайдеру Максу Джамбору пользователи могут оценить внешний вид будущих смартфонов на двух новых изображениях. Причём на этот раз перед нами не фантазии авторов, а, предположительно, часть официальных рекламных материалов. Инсайдер заполучил их раньше времени:

В целом, новинки сохранили уже хорошо знакомый дизайн, но могут порадовать обновлёнными расцветками корпуса. Вероятно, самое важное на этих иллюстрациях – подтверждение новых узких рамок в Galaxy S25 Ultra. Напомним, весьма надёжный инсайдер Ice Universe ранее называл их самыми тонкими в индустрии.

Предыдущая модель S24 Ultra, напротив, имела весьма толстые рамки и дисплей 6.8’’. Модель S25 Ultra получит экран 6,9’’, но благодаря уменьшенным рамкам якобы станет компактнее предшественника: ширина устройства уменьшится с нынешних 79 до 77,6 мм.

Увы, есть и ряд новых не самых приятных новостей, касающихся цен и сроков выхода. В частности, издание GSMArena нашло подтверждение из ещё одного источника, касающегося повышения цен на новые флагманы.

Всему виной называется процессор Snapdragon 8 Elite, который обошёлся Samsung слишком дорого и из-за него цены в Европе вырастут в среднем на 100 евро. Snapdragon 8 Elite, напомним, делает большой скачок в производительности на фоне предшественника. У него сразу два ультимативных ядра CPU вместо одного. Причём версий Galaxy S25 с собственным процессором Exynos Samsung решила не выпускать.

Предыдущие утечки по линейке S25 от инсайдера Эвана Бласса.

В свою очередь, инсайдер Ishan Agarwal узнал о дате старта продаж Galaxy S25 в Индии. Она намечена на 9 февраля, а ввозить аппараты в страну начнут примерно за неделю до этого. Таким образом, между презентацией и стартом продаж пройдёт более двух недель. Будет ли такая же задержка и в других странах – пока неизвестно.

Также противоречивые слухи приходят о модели S25 Slim. Один из китайских информаторов, на которого ссылается портал GSMArena, заявил, что девайс задержится сильнее, чем предполагалось ранее. Якобы в продаже он может не появиться вплоть до мая. С другой стороны, на тизере презентации 22 января отчётливо видно именно четыре смартфона. Так или иначе, правду мы узнаем уже скоро.

Наконец, Samsung уже безо всяких инсайдеров вполне официально начинает рассказывать о функциях ИИ, которые ожидают пользователей в новых флагманах. Если ранее стало известно о «воскрешении» и переосмыслении голосового ассистента Bixby, то теперь речь зашла о генерации изображений.

Samsung намерена заметно улучшить дебютировавшую в прошлом году функцию «Sketch to Image» (набросок в рисунок). Помимо общего улучшения качества, функция будет более тесно интегрирована с системой, а также появится давно ожидаемая возможность генерации картинок простым текстовым или словесным запросом.

Иными словами, предварительно делать набросок стилусом или пальцем не обязательно. Пользователь может создать изображение, а уже потом дорисовывать его стилусом. Пока неизвестно, будет ли обновлённая функция эксклюзивом линейки S25 или же со временем благодаря обновлению One UI 7 появится на предыдущих флагманах компании.

#samsung #galaxy s25 #galaxy s25 ultra #флагманы
Источник: ithome.com
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