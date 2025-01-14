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Alex040
Samsung Galaxy S25 Slim получит камеры Galaxy S25 Ultra и экран от Galaxy S25 Plus
Незадолго до официальной премьеры известны уже почти все ключевые характеристики новой модели.

Актуальная модель Galaxy S24+. Фото: GSMArena.

Чуть больше недели осталось до большой презентации Samsung, где будут показаны новейшие флагманы Galaxy S25. Причём новинок на этот раз может быть четыре вместо трёх. Новичком в линейке окажется модель Galaxy S25 Slim.

Западный портал GSMArena решил суммировать всё, что мы знаем о S25 Slim на основе утечек последних дней и недель. Вот основные детали, которыми делятся журналисты:

  • Толщина – главная отличительная черта S25 Slim. Она составит всего около 6.5 мм. К сравнению, стандартные S25 получат корпус толщиной более 7 мм, а S25 Ultra – более 8 мм;
  • Батарея не окажется слишком урезанной. GSMArena называют её ёмкость на уровне 4700 – 5000 мАч. Исходя из предыдущих утечек предполагается, что Samsung впервые задействует кремний-углеродный аккумулятор;
  • Диагональ экрана составит 6,66’’, как в Galaxy S25 Plus;
  • Процессор новинки – актуальный флагман Snapdragon 8 Elite. Его получит как S25 Slim, так и все остальные модели линейки. На этот раз версий с Exynos якобы не будет вообще;
  • Оперативная память – 12 ГБ. Samsung откажется от версий 8 ГБ, а вместо собственной 13 нм памяти задействует более энергоэффективную 12 нм память от Micron;
  • S25 Slim может предложить конфигурацию камер 200+50+50 Мп, что гораздо ближе к Ultra, чем к базовым моделям линейки с их камерами 50+10+12 Мп;
  • В отличие от Ultra с двумя телевиками, у S25 Slim будет только одна телефото камера, предположительно выполненная по новой технологии All Lenses on Prism (ALoP).

Официальный тизер к грядущей презентации намекает на четыре новинки.

Как и различные инсайдеры, журналисты GSMArena предполагают, что S25 Slim станет промежуточным звеном между базовыми S25/25 Plus и моделью S25 Ultra. Особенно это касается камер, по которым Slim будет отчасти похожа на Ultra. Причём на фоне самой S25 Ultra модель Slim будет компактнее, значительно тоньше, легче и, вероятно, дешевле.

Если Samsung сочтёт опыт текущего года удачным, то, по мнению авторов, он может существенно повлиять на линейку Galaxy S26, которая станет тоньше.

К слову, лёгкое уменьшение толщины ждёт и всю ближайшую линейку S25. Так, S25 на фоне S24 «похудеет» с 7.6 до 7.2 мм. S25+ – с 7.7 до 7.3 мм. В свою очередь, S25 Ultra даже со слегка увеличенным дисплеем станет компактнее за счёт уменьшенных рамок, а в толщине уменьшится с 8.6 до 8.2 мм. Батареи во всех случаях останутся прежними.

Предполагаемые габариты остальных смартфонов линейки S25 на фоне предшественников.

Вероятно, на такие шаги Samsung заставляет идти грядущая конкуренция со стороны Apple. Осенью «яблочная» компания вместо iPhone Plus намерена выпустить модель iPhone 17 Air (или Slim). Она также будет отличаться толщиной, причём инсайдеры называют цифры вплоть до 5.5 мм.

Иными словами, Apple может на миллиметр опередить Samsung, да и других производителей смартфонов. Но, по слухам, исходящим от авторитетного инсайдера Мин-Чи Куо, ради победы придётся пожертвовать всеми вспомогательными камерами, батареей, стереодинамиками и физическим слотом для sim-карт (останется только eSIM).

Samsung, впрочем, сделает свой ход раньше, чем Apple. Модель S25 Slim может быть анонсирована вместе с другими версиями S25 на презентации 22 января, но в продаже появится немного позже них.

#смартфоны #samsung #galaxy s25 #флагманы #galaxy s25 slim
Источник: gsmarena.com
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