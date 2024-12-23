Новые смартфоны предложат почти флагманский уровень производительности, полноценную защиту от воды и ёмкие кремний-углеродные батареи.

Актуальная модель Poco F6. Фото: GSMArena.



Xiaomi готовит две важные премьеры для родного китайского рынка, которые увидят свет в первые месяцы следующего года. Речь о смартфонах Redmi Turbo 4 и Turbo 4 Pro, особенностью которых должно стать весьма выгодное сочетание цены и мощных характеристик.

В Россию модели Redmi Turbo приходят уже переименованными. Так, прошлый Redmi Turbo 3 добрался до нас весьма быстро после анонса в Китае, но уже под названием Poco F6. Причём если раньше Xiaomi выпускала только одну номерную модель Turbo, то теперь их будет сразу две – добавится версия Pro.

Очередными подробностями о новинках этим утром поделился инсайдер Digital Chat Station. Он ещё раз подтвердил имевшуюся информацию, а также добавил новые данные.

Обе модели Redmi Turbo 4, прежде всего, порадуют тех, кому нужен мощный процессор и ёмкая батарея. Так, базовому Turbo 4 приписывают новейшую SoC Dimensity 8400. Её презентация должна состояться буквально сегодня. Этому не очень дорогому чипу Mediatek слухи приписывают графический ускоритель, сопоставимый по мощности с прошлогодними флагманами.

Redmi Turbo 3 (Poco F6).



Ещё двумя важными апгрейдами на фоне предшественника станут батарея и защита от воды. Первую увеличат с 5000 до 6500 мАч, будет использоваться кремний-углеродная технология. Мощность зарядки останется на уровне 90 Вт. Защиту от воды «прокачают» с IP64 до IP68. То есть если раньше смартфон не боялся только брызг, то теперь сможет выдерживать и погружения в воду.

В остальном Xiaomi хочет удержать на девайс очень умеренную цену, поэтому больших откровений по дисплею и камерам ждать не стоит. Дисплей выполнен по технологии OLED LTPS, вместо LTPO, что используется во флагманах. Датчик отпечатков в экране также будет обычным оптическим вместо флагманского ультразвукового. Про камеры информации нет, кроме того, что основная сохранит разрешение 50 Мп.

Что касается REDMI Turbo 4 Pro, то он получит ещё более продвинутые процессор и батарею. «Сердцем» устройства станет пока ещё не анонсированная SoC – Snapdragon 8s Elite. Это будет частично упрощённая версия наиболее актуального флагманского чипа Snapdragon 8 Elite. Ёмкость батареи дойдёт до 7000 мАч. Как и Turbo 4, версия Pro получит плоский LTPS OLED экран с разрешением 1.5К.

Экран актуального Poco F6. Фото: GSMArena.



Примечательно, что представят смартфоны в разное время. Модель Tubro 4 стартует в Китае уже в январе. В свою очередь, Turbo 4 Pro может задержаться вплоть до апреля. Возможно, это связано с желанием Qualcomm не испортить продажи своего флагманского чипа выпуском более дешёвой версии 8s Elite.

В Россию Redmi Tubro 4, скорее всего, придёт под названием Poco F7. При этом в линейке Poco F7 на этот раз будет не только стандартная, но также версии Pro и [впервые] Ultra. Redmi Turbo 4 Pro может быть как раз одной из них. А второй станет какая-то из уже анонсированных недавно в Китае моделей Redmi K80. В них применены процессоры Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite, а также ультразвуковые сканеры отпечатков.