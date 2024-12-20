Наиболее продвинутая модель серии получит пару необычных дизайнерских решений, новый процессор и усиленную защиту от воды.

Компания Realme в январе готовится анонсировать обновлённые смартфоны своей номерной линейки. Старшей в ней окажется модель Realme 14 Pro+. Первые официальные изображения гаджета появились в сети ещё вчера. Однако это были рекламные иллюстрации, вдобавок они не показывали дисплей аппарата.

Теперь же западный портал GSMArena публикует уже реальные, «живые» фото новинки со всех сторон:

Realme 14 Pro+. Фото: GSMArena.



В плане внешности главным отличием 14 Pro+ от предшественника стала вспышка, которая вместо одной ячейки теперь располагается сразу в трёх отверстиях тыльного блока камер. Realme заявляет, что тройная вспышка несёт с собой не только элемент декора, но и серьёзную практическую пользу при съёмке портретов и некоторых типов сцен.

Также гаджет примечателен одной из своих новых «волнистых» расцветок. Она не только выглядит оригинально, но и изменяет свою внешность при температуре ниже 16 градусов Цельсия. GSMArena замечают, что в смартфонах уже были покрытия, реагирующие на свет, однако с девайсом, реагирующим на температуру, они сталкиваются впервые.

Наконец, для Realme 14 Pro+ обещают симметричные и очень тонкие рамки вокруг дисплея, какими обычно могут похвастаться лишь флагманские смартфоны. Журналисты заявляют, что благодаря 2.5D стеклу дисплей под некоторыми ракурсами выглядит практически безрамочным.

Realme 14 Pro+. Фото: GSMArena.



Дополнительно вчера официально были подтверждены и некоторые более конкретные характеристики гаджета. Так, новинка получит процессор Snapdragon 7s Gen 3 вместо Snapdragon 7s Gen 2. В AnTuTu обновлённая SoC опережает предшественника примерно на 22%. Однако это общие цифры. Если же смотреть на прогресс конкретно графического процессора (GPU), то он составляет 39%. И это особо важно для игр.

Ещё одним явным апгрейдом Realme 14 Pro+ по сравнению с 13 Pro+ станет защита от воды. Если предыдущая модель была защищена на уровне IP65 (брызги и струи воды), то у новинки будет защита IP68, при определённых условиях выдерживающая полное погружение гаджета в воду.

GSMArena добавили, что уже знают о некоторых существенных улучшениях дисплея (LTPO?) и камер девайса, но пока не имеют права делиться ими раньше времени. Наконец, ранее инсайдеры приписывали моделям Realme 14 апгрейд батарей, но это пока также не разглашается.

Напомним, презентация линейки Realme 14, по крайней мере моделей Pro и Pro+, пройдёт в январе. Причём гаджеты вместо временной эксклюзивности для Китая и Индии могут сразу же попасть на глобальный рынок. По крайней мере, так сообщают инсайдеры.