В 2025 пользователям складных смартфонов Samsung не придётся выбирать между уменьшенной толщиной и поддержкой стилуса.

Galaxy Z Fold 6. Фото: PhoneArena.



В этом году компания Samsung впервые выпустила сразу две модели складного Galaxy Fold: Fold 6 и Fold Special Edition. Оба устройства, впрочем, получили определённую долю критики. Fold 6 разочаровывал малым количеством нововведений. В свою очередь, Fold Special Edition поступил в продажу лишь в Корее и Китае, а вдобавок лишился поддержки стилуса.

Последнее произошло не случайно: компании удалось уменьшить толщину гаджета до 10,6 мм, но для этого пришлось убрать из девайса дигитайзер, который и обеспечивал работу стилуса. Модель Fold 6, что вышла глобально, сохранила дигитайзер и стилус, но её толщина составила 12,1 мм.

Согласно данным авторитетного корейского издания ETNews, для Fold 7 Samsung готовит некий компромиссный вариант, который позволит гаджету стать существенно тоньше, но при этом он не лишится поддержки продвинутых стилусов. От дигитайзера Samsung всё-таки откажется, однако предложит ему альтернативу, похожую на ту, которую Apple применяет для своего Apple Pencil.

Galaxy Z Fold 6. Фото: PhoneArena.



Минус такого решения в том, что сам стилус станет слегка крупнее, приняв на себя функции, за которые раньше отвечали дигитайзер и экран гаджета.

Впрочем, в отличие от моделей Galaxy S Ultra, в моделях Fold встроенного стилуса и отсека для него нет, складной смартфон лишь поддерживает стилусы, которые нужно приобретать отдельно. В таком контексте решение Samsung выглядит более оправданным.

К слову, грядущие Galaxy S25 Ultra, по сообщениям источников, сохранят прежний подход к реализации работы стилуса: от дигитайзера отказываться там пока не будут.

Что касается Z Fold 7, то девайсу помимо уменьшенной толщины приписывают ещё и уменьшенный вес, а также использование титанового сплава для задней панели вместо текущего алюминия в связке с углеродным волокном.

Galaxy Z Fold 6. Фото: Digital Trends.



Согласно предыдущим утечкам, Z Fold 7 получит увеличенные экраны. Они будут такими же крупными, как в Special Edition. В частности, внутренний гибкий дисплей вырастет с 7,6 до 8’’, а внешний экран увеличится с 6,3 до 6,5’’. Соотношение сторон экранов может стать более традиционным вместо текущего вытянутого, а складка на гибком дисплее станет ещё менее заметной.

Напомним, Samsung сейчас испытывает серьёзную конкуренцию со стороны китайских компаний, которые заметно преуспели в конструкциях шарниров и прочих компонентов складных девайсов. Пока в этом году корейский гигант выбирал между вариантами 12 мм + поддержка стилуса и 10,5 мм без стилуса, сразу несколько китайских производителей впервые предложили гаджеты со стилусом и толщиной менее 10 мм.