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Alex040
Представлены смартфоны Vivo Y300 и Lava Blaze Duo: у одного лучший звук, а у другого два дисплея
Китайские и индийские производители пытаются приковать внимание пользователей «изюминками», отсутствующими у большинства конкурентов.

Конкуренция на рынке смартфонов весьма высока, и различные бренды всё чаще пытаются предложить нечто необычное, что могло бы заинтересовать покупателей. На этой неделе свои смартфоны с «изюминками» выпустили китайская компания Vivo и индийская Lava.

Первая вывела на рынок Поднебесной модель под названием Y300. На первый взгляд, девайс выглядит вполне обычно, однако если присмотреться к блоку тыльных камер, то по центру неожиданно можно увидеть динамик:

У гаджета сразу три динамика, причём один из них чрезвычайно мощный. Именно он расположился в блоке камер. Его мощность составляет 4.5 Вт, он выдаёт громкость до 91,7 дБ. Vivo заявляет, что это в 7 раз больше среднестатистических современных смартфонов. Два других динамика расположились сверху и снизу девайса.

В остальном модель Y300 предлагает весьма распространённые характеристики. У гаджета крупный OLED-дисплей с диагональю 6,77’’, частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+. «Сердцем» устройства является процессор Dimensity 6300, оперативной памяти может быть от 8 до 12 ГБ, постоянной памяти – от 128 до 512 ГБ. Есть поддержка 5G, сканер отпечатков в экране, ИК-порт и защита от брызг IP64.

Камеры представлены модулями 50+2 Мп и селфи-камерой с разрешением 8 Мп. Увы, оптическая стабилизация для основной камеры не заявлена, а базируется она на довольно скромной по размерам матрице Samsung.

Зато помимо выдающего звука у гаджета есть ещё пара не то чтобы уникальных, но всё же примечательных особенностей. Первая – огромная частота ШИМ для дисплея, которая составляет 3840 Гц. В теории это может уменьшить утомляемость глаз и защитить зрение от мерцания OLED-дисплеев.

Другая сильная сторона Y300 – кремний-углеродная батарея ёмкостью 6500 мАч, которую производитель уместил в корпус толщиной всего 7.8 мм.

Стоимость модели Y300 в Китае начинается от 1400 юаней за версию 8/128 ГБ. При актуальном курсе это около 20 тысяч рублей.

Ещё одной необычной новинкой недели стала модель Blaze Duo от популярного индийского бренда Lava. Главная «изюминка» этого гаджета во втором дополнительном сенсорном экране с диагональю 1.58’’, который находится на тыльной стороне рядом с блоком камер.

Благодаря ему становится возможным делать селфи с помощью основной камеры, которая, как правило, качеством всегда лучше фронтальной. Также подобный экран может отслеживать какую-либо важную для пользователя информацию, включая уведомления. С его помощью можно принимать или отклонять вызовы, управлять воспроизведением мультимедиа.

В целом, производитель заявляет для экрана десятки функций. Смысл идеи в том, чтобы пользователю приходилось меньше тратить время и переключаться между приложениями. Вдобавок работа с миниатюрным внешним экраном вместо крупного основного в ряде сценариев может сэкономить заряд батареи. В конце концов, дополнительный экран можно использовать в качестве элемента персонализации.

В остальном модель Blaze Duo имеет весьма стандартные характеристики. Она предлагает 6.67’’ OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Процессор Dimensity 7025, от 6 до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-накопителя. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч.

Есть защита от брызг IP64, сканер отпечатков в экране, поддержка 5G. Фронтальная камера имеет разрешение 16 Мп, основные: 64+2 Мп. Основная камера не имеет оптической стабилизации, но построена на базе среднего по размеру сенсора Sony.

Для версии 6/128 ГБ производитель заявляет цену в 17 тысяч индийских рупий, т. е. вновь около 20 тысяч рублей.

Примечательно, что Blaze Duo стал уже вторым гаджетом Lava со вторым экраном. Два месяца назад производитель выпустил в продажу модель Agni 3. Её основной и внешний экран немного крупнее (6.78’’ и 1.78’’), процессор мощнее, а камеры представлены гораздо более впечатляющим набором, причём с оптической стабилизацией. Однако цены на Agni 3 начинаются уже с 21 тысячи рупий (около 25 тысяч рублей).

#смартфоны #android #vivo #lava
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