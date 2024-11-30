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Alex040
Samsung Galaxy S25 получат новые цвета и Wi-Fi 7, а S25 Slim выйдет уже скоро
За полтора месяца до старта Galaxy S25 в сети появляется всё больше мелких подробностей и различных нюансов.

Актуальная модель S24 Ultra.

Компания Samsung готовится к январской презентации своих будущих флагманов Galaxy S25. Тем временем инсайдеры публикуют различные подробности о новинках уже буквально каждый день.

Так, благодаря весьма надёжному информатору Роланду Квандту стали известны цвета базовой версии Galaxy S25, а также S25+. Всего доступных цветов будет пять: чёрный, белый (или серебряный), зелёный, синий и фиолетовый. Причём зелёная и фиолетовая расцветки будут относительно светлыми.

В доказательство своих слов инсайдер привёл фотографии лотков сим-карт для будущих новинок. Их задняя часть обычно выполнена в том же цвете, что и цвета корпуса гаджетов. Напомним, сейчас основными цветами для S24 являются чёрный, серый, жёлтый и тёмно-фиолетовый.

В свою очередь, портал SamMobile сообщает, что новые флагманы S25 и S25 Plus получат поддержку Wi-Fi 7, который теоретически в разы быстрее Wi-Fi 6E. Напомним, среди нынешних моделей Wi-Fi 7 поддерживает только S24 Ultra, в то время как остальные ограничены Wi-Fi 6E.

Увы, другие новости по моделям S25 не столь оптимистичны. Так, недавно выяснилось, что у базовой версии, в отличие от S25+ и S25 Ultra, вновь не будет быстрой зарядки (45 ватт) и поддержки технологии беспроводной связи UWB.

Согласно инсайдерам, базовые S25 получат лишь минимальные правки дизайна.

Ещё один фрагмент информации касается совершенно новой модели S25 Slim. Напомним, прежде инсайдеры считали, что она может выйти заметно позже других версий S25. Как минимум через несколько месяцев.

Однако, по данным портала GSMArena, модель только что прошла международную сертификацию, а до этого сертификацию конкретно в США. Причём последняя состоялась ещё в начале ноября. Кажется, Samsung всё же решила не тянуть с выпуском модели Slim. Скорее всего, гаджет, даже если он слегка задержится перед появлением в продаже, все равно будет анонсирован одновременно с другими моделями S25.

Напомним, модели Slim приписывают более тонкий корпус, экран 6,7’’, а также камеры, существенно превосходящие S25 и S25 Plus (200+50+50 Мп вместо 50+12+10 Мп). Новая модель должна стать чем-то средним между ними и S25 Ultra.

Любопытно, что главному конкуренту S25 Slim – iPhone 17 Slim инсайдеры сейчас стали приписывать не только одинарную камеру, но также отказ от стереодинамиков и даже встроенного лотка для сим-карт. Всё ради уменьшения толщины. О подобных упрощениях со стороны Samsung пока ничего неизвестно.

Толщина актуальных S24 колеблется от 7,6 до 8,6 мм. От S25 Slim ждут толщины около 6 мм. Фото: Android Authority.

Что касается самих смартфонов S25, то больше всего информации известно про модель Ultra. Она получит обновлённый дизайн с заметно более тонкими рамками вокруг экрана. Сам экран станет чуть больше, а корпус тоньше. При этом за счёт уменьшения рамок смартфон все равно будет символически компактнее предшественника. Вдобавок слегка уменьшится выступ камер. Ещё девайсу приписывают поддержку спутниковой связи и новую сверхширокоугольную камеру.

Всей линейке обещают процессор Snapdragon 8 Elite и никаких версий с Exynos. Якобы Exynos-версии тестировались, но потом были отменены.

Также в S25 больше не будет варианта с 8 ГБ оперативной памяти. Даже модели начального уровня будут комплектоваться 12 ГБ ОЗУ. Это особенно важно для функций генеративного искусственного интеллекта. Имея 12 ГБ во всех моделях без исключения, Samsung сможет распространять ключевые новшества на все аппараты.

#samsung #android #galaxy s25 #флагманы #galaxy s25 slim
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