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Alex040
Vivo iQOO 13 стал новым лидером автономности среди флагманов по версии GSMArena
iQOO 13 даёт надежду, что новое поколение батарей может наделить Android-смартфоны автономностью уровня лучших iPhone и выше.

iQOO 13. Фото: GSMArena.

Несколько недель назад компания Vivo анонсировала флагман своего дочернего бренда, который получил лаконичное название iQOO 13.

Новинка стала одной из первых на рынке с мощным процессором Snapdragon 8 Elite, а в качестве «изюминок» первой предложила необычную подсветку вокруг блока камер и новый экран Q10 от BOE.

Однако самое значимое достоинство гаджета, кажется, открылось только сейчас. Портал GSMArena протестировал новинку в различных тестах автономности. Из них выходит, что Vivo iQOO 13 на данный момент является самым автономным флагманом на рынке. Его итоговый результат: 18 часов и 3 минуты.

Примечательно, что буквально неделю назад в тестах уже был новый рекордсмен – Realme GT 7 Pro с его батареей 6500 мАч, который проработал 17 часов и 31 минуту. У iQOO батарея немного меньше, её ёмкость составляет 6150 мАч, тем не менее автономность смартфона выше. Возможно, это результат внутренней программной оптимизации или энергоэффективности того самого экрана Q10, который дебютировал в новинке.

Результаты тестов автономности.

Одним из прежних лидеров в тестах был iPhone 16 Pro Max, который работал немногим более 17 часов. Таким образом, благодаря новым кремний-углеродным батареям китайские смартфоны начинают обходить гаджеты Apple в том, в чём они раньше считались наиболее сильными.

Скорее всего, Realme GT 7 Pro и Vivo iQOO 13 не последние, кто сейчас поставит новые рекорды по времени работы от аккумуляторов. Новое поколение батарей этой осенью взяли на вооружение практически все китайские бренды, причём речь не только о дорогих флагманах.

В невыгодном положении остались те компании, которые используют Android, но не спешат переходить на более современные и ёмкие батареи. Например, время автономной работы S24 Ultra составляет по версии GSMArena менее 14 часов. А S24 и S24+ работают менее 13 часов.

Что касается iQOO 13, то девайс прошёл и другие тесты. Выяснилось, что у него не рекордный, но все равно весьма яркий экран. В автоматическом режиме он выдал 1804 нит полноэкранной яркости против 1425 нит у предшественника. К слову, данный 6.82’’ OLED-дисплей имеет частоту обновления 144 Гц и внушительное разрешение 1440 x 3168 (510 PPI). Из-за этого установленный им рекорд автономности выглядит ещё более впечатляюще.

iQOO 13. Фото: GSMArena.

Также авторов обзора приятно удивил звук новинки, в нём много басов, вокал слышится чистым, хотя на максимальном уровне громкости появляется небольшой звон. К слову, стереодинамики устройства названы одними из самых громких на рынке. В доказательство авторы приводят много сравнительных примеров с другими смартфонами. Звук iQOO и правда кажется ощутимо лучше.

В финальной сводке в плюсы девайсу ещё раз записывают процессор, звук и автономность. Также упоминается общее высокое качество основной камеры. К минусам отнесены вспомогательные камеры, которые плохо показывают себя в ночной съёмке. Другим минусом назван оптический зум девайса, который ограничен совсем не флагманским увеличением 2x.

Возвращаясь к батарее, напомним, что новые кремний-углеродные аккумуляторы позволяют, грубо говоря, умещать больше мАч в меньшие объёмы. Также подобные батареи значительно медленнее разряжаются на морозе, чем обычные.

iQOO 13. Фото: GSMArena.

Помимо батареи iQOO 13 на фоне предшественника отличает защита от воды IP68 вместо лёгкой защиты от брызг IP64 и ультразвуковой сканер отпечатков вместо оптического. Ультразвуковой датчик, напомним, быстрее и не боится мокрых пальцев.

Ещё девайс примечателен нестандартной подсветкой блока камер, быстрым USB 3.2 и 360-градусным NFC. В Китае ценник на новинку установлен на уровне 4000 юаней за конфигурацию 12/256 ГБ. При прямой конвертации это около 56 тысяч рублей, но, увы, реальная цена России может быть гораздо выше.

#android #vivo #iqoo #сравнение #флагманы #iqoo 13
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