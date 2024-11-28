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Alex040
Xiaomi анонсировала мощные Redmi K80, которые могут прийти в Россию как Poco F7
Благодаря сегодняшнему анонсу в Китае, мы практически наверняка знаем характеристики будущих новинок Poco для России.

Redmi K80.

Компания Xiaomi анонсировала на родном китайском рынке субфлагманы Redmi K80 и K80 Pro. Модели Redmi K под собственным названием обычно не покидают Китай, однако они всё же приходят в другие страны, включая Россию, в качестве наиболее мощных моделей Poco.

К примеру, актуальная модель Poco F6 Pro почти идентична китайской модели Redmi K70. Что касается новых смартфонов, то K80 может прийти к нам в качестве Poco F7 или Poco F7 Pro.

Более того, если верить предыдущим утечкам, то на этот раз до нас дойдут обе основные модели Redmi K. В частности, Redmi K80 Pro может прийти в Россию в качестве Poco F7 Ultra. В линейке Poco ещё не было моделей ультра, но инсайдеры считают, что будет именно так.

Перейдём к характеристикам. Базовая модель Redmi K80 предлагает обновлённый дизайн с круглым блоком тыльных камер. LTPS OLED-дисплей сохранил диагональ 6,67" и частоту 120 Гц, однако это уже другая, заметно более качественная матрица. Маркетинговая пиковая яркость в ней упала с 4000 до 3200 нит, зато настоящая полноэкранная яркость выросла с 1200 до 1800 нит.

Redmi K80.

Главными отличиями K80 от K70 стали процессор Snapdragon 8 Gen 3 вместо Gen 2, а также кремний-углеродная батарея ёмкостью 6550 мАч вместо 5000 мАч. Причём новая технология батарей даже позволила сделать гаджет символически компактнее, тоньше и легче на фоне предшественника.

Также у девайсов вместо защиты от брызг IP54 теперь полноценная защита от воды IP68. На смену оптическому подэкранному сканеру отпечатков пришёл новый ультразвуковой.

Остальные характеристики нам знакомы. Конфигурация тыльных камер осталась неизменной: 50 + 8 Мп, используется прежние сенсоры. Разве что от декоративной заглушки в 2 Мп на этот раз отказались. В свою очередь, фронтальной камере нарастили разрешение с 16 до 20 Мп. Главная камера вновь представлена крупным сенсором от OmniVision размером 1/1.55″, с широкой апертурой f/1.6 и оптической стабилизацией.

Цена на K80 в Китае составляет от 2500 юаней (около 37 тысяч рублей) за конфигурацию с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Это ровно столько же, сколько просили за K70.

Модель K80 Pro стоит в полтора раза дороже. У неё такой же экран и такая же основная камера. Отличия кроются во флагманском процессоре Snapdragon 8 Elite, вспомогательных камерах и батарее. Elite очень дорого обходится производителям, но зато обходит Gen 3 в бенчмарках примерно на 40%.

Redmi K80 Pro. 

Что касается камер, то K80 Pro предлагает конфигурацию 50 + 32 + 50 Мп. Причём последние 50 Мп – это новый телевик. Его фокусное расстояние по сравнению с предшественником из K70 Pro увеличено с 50 до 60 мм. Используется новая матрица, а в объективе есть специальные элементы, обеспечивающие качественную макросъёмку. Макро можно снимать с дистанции от 10 мм.

В плане ёмкости батареи, Redmi K80 Pro (будущий Poco F7 Ultra) чуть хуже своего младшего брата. Используется аккумулятор 6000 вместо 6550 мАч, но зато мощность зарядки увеличена с 90 до 120 ватт, также добавлена поддержка беспроводной зарядки мощностью 50 ватт.

Наконец, если мы ничего не путаем, Redmi K80 Pro может стать первым смартфоном на рынке с поддержкой Bluetooth 6.0.

Redmi K80 и K80 Pro поступят в продажу в Китае уже сегодня. Модели Poco F7 на их основе будут анонсированы и начнут покорять мир, скорее всего, уже в следующем году.

Причём K80 может превратиться в F7 Pro, K80 Pro в F7 Ultra. А вот базовым Poco F7 может стать ещё не анонсированный Redmi Turbo нового поколения. Девайсу приписывают низкий ценник и чип Dimensity 8400 с очень мощным графическим блоком.

#xiaomi #redmi #poco #redmi k80 #poco f7 #poco f7 ultra #poco f7 pro
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