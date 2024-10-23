Oppo не боится бросать вызов актуальным iPhone 16 Pro и уверяет, что опередит Apple даже в тех областях, где «яблочная» компания наиболее сильна.

Китайская компания Oppo на завтра готовит презентацию своих флагманских моделей Find X8 и X8 Pro. Этому событию предшествовала долгая череда официальных тизеров, в которых команда разработчиков сравнивала свои новинки с конкурентами, причём в первую очередь – с моделями iPhone 16 Pro.

За это время выяснилось, что грядущие смартфоны превзойдут актуальные «яблочные» модели как минимум по четырём параметрам.

Первый из них – уровень минимизации рамок вокруг дисплея. Oppo утверждает, что рамки Find X8 превзойдут не только iPhone 16 Pro, но и вообще любые другие существующие смартфоны на рынке. Причём рамки будут не просто сверхтонкими, но и, как у iPhone, симметричными. То есть без эффекта «подбородка». Он свойственен многим Android-смартфонам: нижняя грань там всегда немного толще остальных.

Впрочем, сверхтонкие рамки заявлены только для базовой модели Find X8, которая получит плоский дисплей с диагональю 6.6’’. У версии Pro будет уже слегка изогнутый на боковые грани экран с диагональю 6.8’’. Для него тоже обещают очень тонкие рамки, но всё же не рекордные.

Сравнение рамок Find X8 (на переднем плане) и iPhone 16 Pro



Второе преимущество Find X8 над iPhone 16 – толщина. Причём Oppo учитывает толщину не только самого аппарата, но и выступ блока его камер. Так вот, хотя у Find X8 вновь будет массивная «шайба» с камерами на тыльной стороне, выступать она будет совсем не так сильно, как у iPhone 16 Pro.

Если говорить конкретно про корпус, то Find X8 станут заметно тоньше на фоне предшественников. Find X8 и X8 Pro приписывают толщину 7.8 и 8.2 мм. Это немного тоньше iPhone 16 Pro и ощутимо тоньше моделей Find X7 (9.0 и 9.5 мм).

Камера iPhone 16 Pro (на заднем плане) выступает заметно больше, чем у Find X8



Третье преимущество – процессор. Обе модели будут полагаться на Dimensity 9400 от Mediatek. И чтобы показать его превосходство над Apple A18 Pro, инженеры Oppo решили продемонстрировать не бенчмарки, а стабильность в играх. В частности, была выбрана популярная Genshin Impact.

iPhone 16 Pro начал серьёзно проседать в FPS уже с седьмой минуты, в отдельные моменты падая с 60 FPS до 35. А к концу 30-минутного теста гаджет от Apple выдавал около 35 FPS уже на постоянной основе. При этом Oppo Find X8 все 30 минут удавалось держать почти стабильные 60 FPS, допустив лишь пару просадок к 50 FPS в районе шестой минуты.

Справедливости ради стоит заметить, что на Android-смартфоне игра шла в чуть более низком разрешении. Вдобавок Find X8 нагревался до 47.7 градусов, в то время как iPhone 16 Pro был слегка более холодным – 45.9 градусов.

Find X8 (синяя линия) гораздо стабильнее держит FPS в Genshin Impact на фоне iPhone 16 Pro



Наконец, четвёртый пункт – ёмкость батареи и время автономной работы. Oppo здесь использует новейшие кремний-углеродные аккумуляторы, которые до iPhone пока не дошли. Благодаря им можно добиваться весьма высоких показателей мАч, а гаджет при этом остаётся тонким и лёгким.

Новейшим Find X8 и X8 Pro приписывают батареи 5630 мАч и 5910 мАч соответственно. Это значительно больше, чем у iPhone 16 Pro Max (4685 мАч) и больше Find X7 с их аккумуляторами по 5000 мАч.

Oppo приводит графики и утверждает, что их флагман сможет работать на несколько часов дольше iPhone 16 Pro Max в таких сценариях, как просмотр видео или запись видео. Особо сильное преимущество у Find X8 во время работы при морозе -20 градусов. Батарея iPhone 16 Pro Max в таком сценарии якобы выдерживает всего 10 минут, а Find X8 сможет так работать более 5 часов.

Это утверждение может показаться весьма спорным, однако хорошая устойчивость на морозе – это одно из ключевых преимуществ кремний-углеродных батарей, о котором известно уже весьма давно.

Тыльная сторона базовой версии Find X8



Что касается других характеристик грядущих Find X8, то они наверняка «побьют» iPhone 16 по объёмам оперативной памяти, скорости зарядки и высокой частоте ШИМ 2160 Гц у экрана (важно для зрения).

Моделям Find X8 приписывают новейшие флагманские LTPO OLED-экраны от Tianma и BOE. Экран BOE X2 достанется версии Pro. Также Find X8 Pro будет отличаться наличием четырёх тыльных камер, включая два телевика для ближнего (портретного) и дальнего зума. Наконец, инсайдеры обещают новинкам защиту от воды на уровне IP68 и конфигурации памяти вплоть до 16 ГБ + 1 ТБ.

Любопытно, что несмотря на все противопоставления с iPhone, Oppo при этом не постеснялись позаимствовать оттуда пару удачных идей. В частности, серия Find X8 впервые получит отдельную аппаратную кнопку для камеры (возможно, только в модели Pro), а также встроенные мини-магниты для улучшения процесса беспроводной зарядки.

Кнопка, скорее всего, будет «держать» на себе сразу несколько функций, связанных со съёмкой. По словам представителя компании, она очень удобна, когда экран покрыт водой или сильно замёрз, из-за чего может не среагировать на касания. Что касается магнитов, то они, помимо усиления беспроводной зарядки, также позволят присоединять к гаджету различные аксессуары.

Наконец, заметим, что Find X8 и X8 Pro – не единственные премьеры Oppo. В ближайшее время компания также покажет линейку стильных камерофонов среднего уровня Reno 13. В свою очередь, в начале следующего года могут выйти Find X8 Ultra, Find X8 mini (или Pro mini), а также складной смартфон Find N5 в форм-факторе Fold.