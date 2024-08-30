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Alex040
«Тройные» смартфоны могут появиться у Xiaomi, Honor, Tecno и Oppo
То, что изначально выглядело как осторожный эксперимент лишь одной Huawei, по всей видимости, превращается в тренд.

Концепт смартфона Tecno Phantom Ultimate 2 с двойным сгибом.

Как уже сообщалось ранее, в сентябре китайская компания Huawei проведёт презентацию своего первого «тройного» смартфона. Это складная модель с гибким экраном. Такие были у Huawei и раньше, но грядущая новинка впервые будет складываться дважды и состоять из трёх частей. В западной прессе подобный форм-фактор уже заранее окрестили «tri-fold».

В сложенном состоянии девайс будет похож на обычный смартфон с дисплеем 6-7’’, однако при полном раскрытии фактически превратится в полноценный планшет с экраном около 10’’. Иными словами, пользователь получает десятидюймовый планшет, который можно носить в кармане. Настоящие фото «тройного» смартфона Huawei уже утекали в сеть. Тогда выяснилось, что гаджет, даже будучи сложенным, остаётся весьма тонким и неплохо лежит в руке.

«Тройной» смартфон серии Mate в руках одного из руководителей Huawei.

Ещё недавно казалось, что подобное диковинное устройство надолго останется в ассортименте лишь Huawei. Впрочем, новости за последние дни показывают, что сразу четыре других китайских производителя тоже хотят себе такой гаджет.

Так, согласно данным известного инсайдера Smart Pikachu, Xiaomi намерена показать подобное устройство в следующем году. Причём работа над гаджетом, кажется, началась в компании очень давно. Рабочий прототип устройства, складывающегося дважды, глава компании держал в руках ещё в 2019 году и даже делился короткими роликами его работы.

Ранний прототип «тройного» смартфона Xiaomi (2019).

Свой складной «тройной» смартфон готовит и Honor, о чём глава компании сказал ещё пару месяцев назад, недавно добавив, что у команды разработчиков есть уже целая серия патентов в этой области. Не удивимся, если именно Honor будет второй после Huawei, выпустив подобный гаджет на рынок.

Есть мнение, что «расставание» Honor и Huawei было неполным и команды все же взаимодействуют между собой. Например, сейчас в мире только у Honor и Huawei есть чрезвычайно тонкий складной гаджет, складывающийся экраном наружу. У Honor он называется V Purse, у Huawei – Mate Xs 2. Их характеристики несколько отличаются, однако наличие подобного устройства только у двух компаний, которые раньше были единым целым, заставляет задуматься.

Несколько дней назад заявил о своём проекте в области «тройных» смартфонов бренд Tecno. Из всех компаний они были наиболее конкретными, предоставив ряд дополнительной информации. В частности, прототип их устройства в сложенном виде имеет дисплей 6,48’’, а раскладывается до 10’’. Его толщина около 11 мм, а шарнир выдерживает до 300 000 циклов складывания.

OLED-экран девайса выполнен по технологии LTPO, что уменьшает энергопотребление. Также компания поработала над тем, чтобы визуально максимально уменьшить видимость мест складок. У грядущего устройства Huawei, к слову, складки неплохо видны.

Также Tecno показала режимы работы девайса. Например, в одном из них он выступает мини-ноутбуком, превращая третью часть в «клавиатуру». В свою очередь, раскрывшись полностью, гаджет поддерживает одновременную работу с тремя окнами приложений.

Концепт «тройного» смартфона от Tecno.

Впрочем, у Tecno пока лишь прототип и сроки его выхода неясны. По данным инсайдеров, в этом году компания лишь обновит свои более привычные раскладушки Fold и Flip, дав первой более ёмкий аккумулятор, а второй – более крупный внешний экран.

Наконец, о своих разработках на днях объявила и Oppo. Компания довольно сухо выложила компьютерную иллюстрацию устройства, над которым работает. Если это не просто рендер, а более-менее точный дизайн того, каким компания хочет видеть своё будущее устройство, то обращают на себя внимание рамки. Они здесь самые минимальные на фоне конкурентов, вдобавок мест сгиба также не видно.

Концепт «тройного» смартфона в исполнении Oppo.

Oppo сейчас переживает не лучшие времена, являясь одним из немногих китайских брендов, продажи которого падают. С другой стороны, компания уже выпускала ранее складные смартфоны в форматах Fold и Flip, причём на момент выхода по некоторым параметрам они обходили основных конкурентов. 

Любопытно, что пятёрка китайских брендов во главе с Huawei – не единственные, кто выпустит складную модель с двойным сгибом. Шестым игроком, конечно же, станет корейская Samsung. Инсайдеры сообщают, что Samsung уже давно работает над подобным устройством и якобы даже хотела представить его в текущем году. 

Однако релиз всё же был перенесён на 2025, а сейчас корейский гигант сосредоточится на большом обновлении более традиционной модели Galaxy Fold. Новая модель может получить приставку к названию Special Edition. Впервые для серии она предложит увеличенные экраны с иным соотношением сторон, основную камеру 200 Мп, титан в материалах корпуса, а также уменьшение толщины с ~ 12 до 10 мм.

Напомним, именно Samsung и Huawei в 2019 почти одновременно представили свои первые складные модели, открыв тем самым эру складных смартфонов. Спустя годы из-за высокой цены эти гаджеты всё ещё не слишком популярны. Однако прогресс в уменьшении их габаритов и повышении надёжности трудно не заметить. Суммарный счёт продаж складных гаджетов сейчас идёт уже на десятки миллионов. Лидеры рынка – всё те же Samsung и Huawei.

#samsung #xiaomi #huawei #honor #oppo #tecno #складные смартфоны #тройной складной смартфон
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