Одна модель сделает упор на дизайн и большой экран, а другая – на сочетание низкой цены, улучшенной камеры и больших объёмов памяти.

Realme Note 60.



Благодаря сразу нескольким утечкам за последнюю неделю стало известно, что Xiaomi и Realme находятся в шаге от выпуска новых версий крайне доступных по цене линеек смартфонов, обе из которых пользуются в России огромной популярностью.

Redmi 14C: увеличенный дисплей и необычный дизайн

В случае Xiaomi и её бренда Redmi речь идёт про модель Redmi 14C. Номерные модели Redmi с литерой C – почти самое недорогое, что есть в ассортименте Xiaomi. Ещё дешевле китайский производитель предлагает лишь пару моделей серии A. Но они, даже по меркам бюджетных решений, отличаются чрезмерно слабыми процессорами, из-за чего получают спорные отзывы и не снискали большой популярности.

Поэтому самые «ходовые» бюджетные модели Xiaomi – это именно Redmi C. Новые версии выходят быстрее, чем раз в год. Однако список новшеств часто бывает скромным, а иногда и вовсе можно наблюдать ухудшение характеристик, как это было при переходе от Redmi 10C к 12С (11C и вовсе пропустили).

Грядущая модель Redmi 14C, к счастью, обойдётся без ухудшений. Однако и большого прогресса ждать здесь не следует. Xiaomi изо всех сил хочет удержать текущий ценник от повышения, и поэтому апгрейд ограничится лишь увеличением экрана с 6.74 до 6,88’’. Батарею также слегка увеличат с 5000 до 5160 мАч.

Процессор Helio G85 уступит место чуть более мощному G91. Впрочем, судя по тестам, разница составляет всего около 5%. Главной же «изюминкой» новинки станет дизайн. От недорогих смартфонов здесь не ждут изысков, но Xiaomi решила сильно удивить:

Redmi 14C.



Впечатляет как новый дизайн блока камер, так и расцветка всей тыльной панели. Для тех, кому она кажется излишне броской, будут и более спокойные тона:

Redmi 14C.



Остальные характеристики, включая камеру 50 Мп с апертурой f/1.8, а также наборы памяти от 128/4 ГБ до 256/8 ГБ, должны остаться прежними. IPS-экран будет иметь частоту 90 Гц и разрешение HD+. Это также совпадает с текущей моделью Redmi 13C.

Презентация Redmi 14C состоится 31 августа во Вьетнаме, после чего гаджет начнёт поступать в продажу и на других рынках. Есть небольшая надежда, что инсайдеры всё же могли что-то упустить и отличий у новинки будет немного больше.

Актуальная модель 13С на фоне предшественника, напомним, заменила тыльной сканер отпечатков на боковой, вернула порт USB-C вместо microUSB и ускоренную зарядку. Ещё она предложила экран 90 Гц вместо 60 Гц, а также новую фронтальную камеру и поддержку Bluetooth 5.3.

Realme Note 60: низкая цена, апгрейд камеры и больше памяти

В свою очередь, Realme готовится обновить свой самый бюджетный смартфон. Новинка получила название Realme Note 60 и идёт на смену Note 50, который стартовал в начале года. В России Realme Note 50 оказался крайне популярен во многом благодаря своему ценнику, который стартует от ~6000 (!) тысяч рублей. При этом конфигурации со 128 ГБ памяти предлагаются ~ от 7500 рублей.

К сравнению, Redmi 13C 128 ГБ стоит почти в полтора раза дороже. За аналогичные цены Xiaomi предлагает разве что модели A3 и A3x. Их подвох в процессорах Helio G36 и Unisoc T603, лишённых мощных ядер ARM A7x. Вдобавок, T603, по некоторым данным, ещё и производится на базе устаревшего 28 нм техпроцесса, что влечёт ускоренную разрядку аккумулятора.

В свою очередь, Realme сумела уложить в ценник 6-7 тысяч рублей процессор Unisoc T612. Звёзд с неба он не хватает, но это 12 нм и 2 производительных ядра A75 (+6 энергоэффективных A55).

Грядущий Realme Note 60 сохранит тот же процессор, батарею 5000 мАч и прежний экран 6.74’’ (IPS, 90 Гц, HD+). Что тогда изменили? Прежде всего камеру.

Realme Note 60.



На смену текущей основной матрице 13 Мп придёт новая с разрешением 32 Мп. Дело здесь, впрочем, не в числе мегапикселей. Новая матрица, судя по всему, будет больше площадью. Это означает, что с помощью биннинга (объединения) пикселей она сможет делать более удачные снимки при плохом освещении, чем предшественник.

Вдобавок, светосила объектива будет расширена с f/2.2 до f/1.8. Это также важно для съёмки при недостатке света. Впрочем, прогресс будет именно по сравнению с Note 50. В целом же Note 60 всё также останется сверхбюджетным устройством, поэтому о серьёзном качестве фотографий/видео говорить точно не приходится.

Другое изменение Realme Note 60 – объёмы памяти. Если Note 50 был ограничен пределом в 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, то у Note 60 появится больше версий. Будут модификации с 6 и даже 8 ГБ «оперативки», а также опция с накопителем 256 ГБ. Иными словами, Realme смотрит в сторону тех, кто хочет крайне бюджетный смартфон, но с большим объёмом памяти. Конкретно оперативная память позволит комфортнее работать с большим числом приложений, запущенных одновременно.

Realme Note 60.



Также изменится дизайн гаджета, он станет чуть более самобытным и менее похожим на клон iPhone. Защита будет усилена с IP54 до IP64. Первая цифра означает переход от «пылезащищённого» к «пыленепроницаемому». Вторая цифра осталась неизменной. Четвёрка говорит о том, что девайс не боится любых брызг (например, от сильного дождя), но отправлять его под струи воды или целиком в воду явно не стоит.

Премьера Realme Note 60 состоится 30 августа в Индонезии, а в сентябре он начнёт выходить на других рынках. Наиболее интересный вопрос, который пока остаётся без ответа: сможет ли компания, невзирая на апгрейд камеры, удержать прежний конкурентоспособный ценник.