По темпам прироста аудитории inZOI под конец августа опередила седьмую «Цивилизацию», а также новые Mafia и Borderlands.

Последние недели августа отметились серией игровых презентаций, включая Gamescom Opening Night, Future Games Show и анонсы от команды Xbox. И вот здесь притаился сюрприз. Если верить SteamDB, то больше всего игроков заинтересовал симулятор жизни inZOI от корейского издателя Krafton. Эту игру иногда называют nextgen-версией The Sims благодаря весьма впечатляющему для жанра уровню графики. На Gamescom был показан очередной трейлер проекта, в это же время проходил бета-тест, причём не самой игры, а всего лишь её редактора персонажей.

И, кажется, пользователям и то и другое понравилось. Всего за семь дней inZOI набрала более 50 тысяч подписчиков, доведя общую цифру почти до 82 тысяч человек:

К сравнению, главная «звезда» Gamescom – седьмая часть легендарной стратегии Civilization прибавила во время презентаций «лишь» 32 тысячи подписчиков.

В свою очередь, командный шутер Deadlock от Valve (владельцы Steam) за 7 дней набрал 27 тысяч подписчиков. Ещё ниже расположились новые части Borderlands, Mafia, вторая Kingdom Come: Deliverance, а также игра про Индиану Джонса от MachineGames (авторы современных Wolfenstein).

Выход inZOI может состояться в конце года, первоначально на ПК с Windows, а позже на других платформах. Причём не исключён старт inZOI в раннем доступе, т. е. игра будет дорабатываться со временем. Ложкой дёгтя могут стать системные требования проекта. Они, мягко говоря, выше того, что требуют современные части The Sims.

В качестве минимальной конфигурации для игры авторы сейчас указывают 12 ГБ оперативной памяти и видеокарту уровня RTX GTX 2060 с 8 ГБ видеопамяти.

Видимо, такова «расплата» за высокий уровень графики и обширные игровые локации. Также для inZOI пока не указана поддержка русского языка, как и всех остальных, кроме английского и корейского. Скорее всего, в итоге другие языки наверняка будут добавлены.

Что касается параллелей с The Sims, то они не случайны. Глава команды разработчиков – Хёнджун Ким не скрывает, что является поклонником этой серии. Более того, он играл ещё в первые части SimCity, что вышли три десятилетия назад.

Впрочем, «клоном» The Sims новая игра не будет. Многие механики в ней работают по-другому. Например, свести и удержать отношения двух персонажей вместе, в ней будет заметно сложнее. То же самое касается развития персонажа, которое будет происходить отнюдь не так просто, как в Sims. Иными словами, игра намерена ставить «вызовы» перед игроком: просто взять и получить желаемое без хитрости и стратегии здесь будет непросто.

Также inZOI – это не только графика. Авторы обещают внушительные локации, «живой» мир вокруг, некоторые элементы которого будут выглядеть крайне реалистично. Большой акцент сделан на искусственный интеллект, особо продвинутый редактор персонажа, строительство и настройку всего и вся под себя. Вот небольшая подборка официальных скриншотов:

На фоне текущего состояния серии The Sims и её конкурентов, новая inZOI выглядит не то чтобы революцией, но всё же шагом вперёд с более высоким уровнем графики и с чуть более реалистичным тоном вместо мультяшных «симов», говорящих на выдуманном языке.