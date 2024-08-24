Всё чаще студенты предпочитают ИИ в качестве альтернативы Google и Википедии.

Благодаря ChatGPT и его аналогам генеративный искусственный интеллект, кажется, становится по-настоящему массовым. По крайней мере, такой вывод можно сделать из отчёта Гарвардского университета. В июле там проводили опрос среди студентов на тему использования ИИ и сейчас представили результаты.

Несмотря на то, что упомянутому выше ChatGPT ещё не исполнилось и двух лет, им и его конкурентами, согласно отчёту, пользуются уже около 87,5% студентов старейшего университета США. Таким образом, перед нами одна из самых, если не самая «вирусная» технология за всё последнее время.

В опросе студенты признались, что прибегают к помощи генеративного ИИ как минимум раз в неделю, но большинство это делает значительно чаще. Многие из них отметили, что «умный» чат-бот для них становится более удобным и быстрым средством получения информации, чем Google или Википедия. То есть ChatGPT попросту постепенно вытесняет эти ресурсы.

В первую очередь, ИИ помогает учащимся в ответах на различные общие вопросы. Кроме того, ИИ используется для генерации идей, составления черновиков, проверки грамотности и фактов. Также большие языковые модели помогают в написании писем, заданиях по программированию, помогают в обработке и анализе данных. Также ИИ создают графику и выступают в роли продвинутых переводчиков. Наконец, иногда их используют просто для развлечений и общения.

Что особенно любопытно, некоторые студенты готовы даже платить:

Так, за ИИ платит примерно 30% опрошенных. Чаще всего покупкой становится относительно недорогая подписка ChatGPT Plus.

Сейчас она открывает доступ к большой языковой модели GPT-4o вместо GPT-4o mini, использующейся на бесплатных аккаунтах. Вдобавок платная подписка позволяет без лимитов использовать генератор изображений DALL-E 3, а также даёт шанс получить доступ к тесту «человеческого» голосового режима и возможности «зрения» в режиме реального времени.

Помимо ChatGPT используются и другие генеративные ИИ. На втором месте с большим отставанием идёт чат-бот Claude. Бесплатно с ним пообщаться заметно сложнее, что, видимо, и сковывает его популярность. Однако сам чат-бот более «живой» в общении, отличается хорошим тоном, а также нередко правильно отвечает на вопросы, которые сбивают с толку ChatGPT.

На третьем месте расположился помощник в программировании GitHub Copilot. На четвёртом – Gemini от Google. Эта нейросеть пришла на замену Google Bard и за последние полгода сильно эволюционировала. Пятое место занимает Perplexity AI – гибрид чат-бота и поисковой системы. Последнее место у мощного генератора изображений Midjourney. Причём в июле, когда проводился тест, он был доступен исключительно платно.

Занимательно: согласно опросу, студенты, хоть и «сотрудничают» с ИИ сейчас, в будущем видят в нём угрозу. Оценивая, на что уже способен ИИ и как быстро он развивается, студенты опасаются, что ИИ может попросту занять их будущие рабочие места. И это уже сейчас заставляет их корректировать взгляды на свои будущие профессии. Предпочтения отдаются тем направлениям, где, по мнению студентов, ИИ будет сложнее заменить человека.