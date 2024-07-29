Под конец июля сразу три известных бренда почти одновременно представили свои новые недорогие девайсы. Речь идёт о новинках Honor, Xiaomi (Poco) и Realme. Все три гаджета в будущем могут попасть на российский рынок.

Honor X60i.



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Модели Honor x60i и Realme C61 уже анонсированы. В свою очередь Poco M6 Plus от Xiaomi рассекречен, но презентация состоится ещё только через несколько дней. Каждая из новинок предлагает несколько любопытных характеристик.

Honor x60i – батарея 5000 мАч в сверхтонком корпусе

Гаджет от Honor приходит на смену модели x50i, представленной в Китае более года назад. Главную ставку производитель делает на сочетании тонкости корпуса и ёмкости батареи. Если предыдущая модель предлагала 4500 мАч в корпусе толщиной 7.5 мм, то новинка умудряется совместить 5000 мАч и корпус 7.18 мм. Вес при этом также уменьшился с 179 до 172 грамм, что с такой батареей почти рекордно легко.

С основной камерой произошёл регресс: 100 Мп заменили на 50 Мп. Причём проблема не в самих мегапикселях, а в том, что и матрица наверняка также стала меньше. В качестве небольшой компенсации девайс предлагает расширенную с f/1.9 до f/1.8 апертуру.

Экран имеет прежнюю диагональ 6,7", разрешение Full HD+ и частоту обновления 90 Гц. Однако теперь это OLED, а не IPS. Причём, по некоторым источникам, используется современный и качественный OLED с огромной частотой ШИМ более 3000 Гц. Это должно быть положительным фактором для зрения.

В X60i Honor впервые использует дисплеи со сверхвысокой частотой ШИМ для недорого смартфона.



Также на фоне предшественника девайс обзавёлся защитой от воды на уровне IP64. Предыдущая модель не была защищена вовсе. Процессор незначительно обновили с MediaTek Dimensity 6020 до 6080. Появилась версия с 512 ГБ памяти.

Ещё одним небольшим, но приятным отличием новинки от предшественника стала цена. Если модель x50i стартовала в Китае от 1500 юаней, то x60i стартует от 1400 юаней (~17,8 тысяч рублей -> 16,6 тысяч рублей). В обоих случаях речь идёт о версии с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти.

Poco M6 Plus от Xiaomi – усиленная версия Redmi 13

Анонс гаджета состоится в первый день августа, однако большинство характеристик уже известно. Прямого предшественника у смартфона нет, но девайс явно очень близок начинкой и внешностью к выпущенным недавно Redmi 13 и Poco M6 4G. Redmi 13, напомним, стал первым базовым Redmi (не Note) с крупной матрицей основной камеры и её разрешением 108 Мп.

Poco M6 Plus оснащён такой же камерой. Ещё у него аналогичная диагональ дисплея 6.79’’. Это IPS-матрица с разрешением Full HD+. Совпадает батарея 5000 мАч с мощностью зарядки 33 ватт, боковой сканер отпечатков, поддержка NFC, ИК-порт и защита от брызг IP53.

Главным отличием является процессор. Если в Redmi 13 и в обычном Poco M6 используется SoC Mediatek Helio G91, производимая на базе 12 нм техпроцесса, то внутри нового Poco чип Snapdragon 4+ Gen 2. Он производится по куда более современным 4 нм и должен быть гораздо более энергоэффективным. То есть с ним батарея в теории будет «жить» дольше.

Реклама Poco M6 Plus делает ставку на камеру, которую мы уже видели в новых Redmi. Реальной же «изюминкой» девайса будет процессор.



Самое главное: производительность нового чипа в AnTuTu более чем на 55% выше. Это важно в играх. Кроме того, столь мощная прибавка теоретически может усилить возможности камеры. К примеру, если Redmi 13 умеет записывать только в Full HD видео в 30 FPS, то у Poco здесь могут быть более высокие значения. Впрочем, это официально ещё не подтверждено.

Что касается других отличий грядущего Poco M6 Plus от базового Redmi 13, то экран новинки будет обновляться с частотой 120 Гц вместо 90 Гц, может появиться поддержка 5G. А на смену медленной памяти eMMC 5.1 установлена UFS 2.2. Её в гаджете будет не менее 128 ГБ.

Realme C61 – упор на минимальную цену с закрытием недостатков предшественника

Из всех трёх гаджетов в этой статье С61 обещает быть самым недорогим. Для удешевления устройства Realme использует 6.74’’ HD IPS дисплей, фронтальную камеру с разрешением всего 5 Мп и китайский процессор Unisoc T612. Последний, впрочем, хоть и производится по нормам 12 нм, совсем бюджетным назвать нельзя, так как его основа – ядра ARM A75.

Главные отличия новинки на фоне прошлогодней модели связаны с камерой и датчиками. Так, из последних в гаджете появился гироскоп. И хотя это весьма базовый и нужный датчик, во многих бюджетных моделях его до сих пор нет. К примеру, на гироскопах в некоторых своих «бюджетниках» экономит Xiaomi.

Realme C61. В ассортименте Realme также есть одноимённый гаджет для Индии, но он хуже и отличается дизайном тыльной панели (на иллюстрации именно глобальная версия).



Тыльные камеры С61 представлены связкой 50 Мп и модуля-заглушки, годящейся разве что для небольшой помощи основной камере в измерении глубины сцены. Впрочем, основной 50 Мп сенсор стал другим. Конкретная модель матрицы не раскрывается, но её размер стал больше, чем в любом случае хорошо. Вместо датчика 1/2.76" теперь используется 1/2.5", что сулит увеличение пикселей примерно на 10%.

Ещё одним отличием от прошлогоднего аппарата является базовая защита от воды IP54 (защищает от дождя и брызг, но погружений не выдерживает), кроме того, в качестве программной основы теперь выступает оболочка на базе Android 14 вместо 13.

В остальном девайс предлагает боковой сканер отпечатков, батарею на 5000 мАч, 6 ГБ ОЗУ, 128 либо 256 ГБ флеш-памяти и порт USB-C.

Заметим, что новинки Xiaomi, Honor и Realme – не единственные в параде недорогих смартфонов, которые вышли или вот-вот попадут на рынок. Так, например, в ближайшие недели или даже дни ожидается анонс первого «бюджетника» Huawei с OLED-экраном. Причём дисплей вдобавок будет ещё и изогнутым. Ранее компания использовала такие только в решениях среднего ценового сегмента.

В свою очередь, недавно интересный анонс сделала ZTE. Их девайс ZTE Voyage 3D по характеристикам, да и цене выглядит весьма бюджетно, однако имеет необычную изюминку в виде 3D-экрана. Причём 3D на нём можно увидеть без каких-либо очков. Разумеется, о высококачественном 3D контенте речи там не идёт, однако устройство определённо может заинтересовать любителей чего-то необычного.