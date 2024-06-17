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Alex040
GSMArena: игра в Assassin's Creed Mirage на iPhone вызывает смешанные чувства
Журналисты GSMArena протестировали мобильную версию Assassin's Creed Mirage на iPhone 15 Pro. Несмотря на некоторые плюсы, в целом игра оставила у них смешанные чувства из-за серьезных проблем с производительностью и компромиссов с графикой.

Девять месяцев назад во время презентации iPhone 15 Pro компания Apple анонсировала выход на своей мобильной платформе нескольких продвинутых игр, которые раньше были доступны только на мощных ПК и консолях. Ход тогда получился весьма эффектным, однако на практике всё оказалось сложнее.

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Одна из анонсированных на том мероприятии игр, Assassin's Creed Mirage, добралась до iPhone лишь в начале этого лета. Запустить игру можно исключительно на iPhone 15 Pro и Pro Max. Новинку решили попробовать авторы GSMArena.

Первые 90 минут в игру можно играть бесплатно, после чего необходимо платить. Проект занимает на iPhone суммарно 13 ГБ: 10 ГБ сразу и ещё 3 ГБ докачиваются потом.

Сходу, авторов неприятно удивила необходимость создания аккаунта Ubisoft ID, причём даже после этого, игра иногда выдавала ошибку онлайн-сервера, что «раздражало вдвойне». 

Mirage предлагает на выбор три уровня графики, причём по умолчанию установлен средний. Настраивать отдельные параметры графики, как на ПК, здесь нельзя. Выбирать можно только между названными выше уровнями. Разница между ними особенно хорошо видна в тенях, дальности прорисовки и общей детализации.

Даже на максимально высоком режиме графики игра, предсказуемо, не сравнима с ПК-версией. Её сильно выдают более простые текстуры, а некоторые объекты не отбрасывают тени. Впрочем, авторы обзора все равно считают общий уровень графики достойным, причём даже при самом низком из трёх уровней. «Всё не так уж и плохо во время игры, если только вы не остановитесь и не присмотритесь».

Авторы также подметили некую недоработку с глазами персонажей в кат-сценах, которой нет на других платформах. А самой главной визуальной проблемой в GSMArena назвали разрешение текстур. Какой бы режим вы не выставили, во всех трёх они остаются одинаково низкого качества и вдобавок размытыми. 

Основной причиной здесь называют даже не графический процессор, а 8 ГБ оперативной памяти iPhone 15 Pro.

При этом игра работает с разрешением лишь в четверть разрешения дисплея iPhone, т. е. 1278 x 590 точек. Более того, это итоговое разрешение, которое получается после программного масштабирования. Реальное внутреннее разрешение рендеринга неизвестно, но, очевидно, оно ещё меньше. Использование масштабирования, к слову, приводит к некоторым проблемам вроде «шипения» объектов заднего плана.

При этом GSMArena ранее уже тестировали и другие «большие» игры на iPhone 15 Pro, включая Resident Evil 4 или Death Stranding. Они, по словам журналистов, выглядели очень размытыми, и на их фоне Assassin’s Creed Mirage, несмотря на всю критику, смотрится на iPhone значительно лучше и чётче. Иными словами, в проектах Capcom и Кодзимы разрешение было ещё ниже.

Теперь о производительности. Assassin’s Creed Mirage работает как на iPhone, так и на iPad с частотой 30 кадров в секунду. При этом игра, если верить авторам обзора, с трудом вытягивает эту планку даже на средних настройках качества. В свою очередь, высокий уровень настроек и вовсе может сделать игру буквально неиграбельной в некоторых локациях.

Впрочем, авторы повторяют, что и на средних настройках местами всё плохо. Особо сильно производительность обрушает геймплейная функция Eagle Vision, которая позволяет игроку видеть врагов и ключевые объекты сквозь стены.

Судя по обзору GSMArena, узкими местами iPhone 15 Pro попеременно становятся то память, то GPU, то центральный процессор. Из-за последнего персонаж может буквально застыть во время бега, хотя камерой ещё можно двигать. Это повторялось часто и особенно мучало авторов во время боя или попытки убежать от врагов.

Ещё одна проблема в форме экрана и разрешении самого iPhone. В итоге игра обрезает чуть-чуть в верхней и нижней части во время геймплея, а во время кат-сцен, наоборот, добавляет чёрные полосы слева и справа. 

Управление. Этот элемент похвалили. По крайней мере, на фоне предыдущих Resident Evil 4 и Death Stranding, которые были протестированы ранее. Там игра на сенсорном экране была названа «ужасающей». В этом плане Mirage гораздо более приспособлен к iPhone, хотя подключаемый игровой контроллер все равно остаётся более предпочтительным вариантом.

Ещё создатели обзора похвалили игру за поддержку HDR на OLED-экране iPhone, которой им крайне не хватало во время предыдущего теста Death Stranding.

По итогу в плюсы Assassin's Creed Mirage на iPhone была отнесена графика, поддержка HDR и приемлемое управление на сенсорном экране. Впрочем, все эти плюсы, как следует из текста, возникли, скорее, на фоне предыдущих игр, с которыми ситуация была ещё хуже.

Главным минусом была названа производительность, которая особенно подводит тогда, когда она наиболее нужна.

Общий итог: авторы честно признаются, что не могут рекомендовать Assassin's Creed Mirage для iPhone. Может быть, мобильную версию игры ещё удастся оптимизировать, но в текущем варианте, по словам GSMArena, покупать её точно не стоит. Ну а если вам хочется поиграть именно на платформе от Apple, то лучше использовать подходящий iPad, там ситуация немного лучше.

#apple #iphone #ubisoft #iphone 15 pro #assassin&#x27;s creed #assassin&#x27;s creed mirage
Источник: gsmarena.com
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