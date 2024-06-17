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Alex040
Bloomberg: Apple готовит сверхтонкие премиальные iPhone, MacBook и Watch
Издание Bloomberg сообщает, что недавний выпуск iPad Pro с рекордно малой толщиной в 5 миллиметров – лишь начало возвращения старой тенденции, когда Apple стремилась сделать девайсы всё тоньше и тоньше.

По данным журналиста Марка Гурмана, компания Apple сейчас активно работает над более тонкими версиями iPhone, MacBook и Watch, которые будут заметно выделяться на фоне предшественников. Причём речь не о небольшом символическом уменьшении толщины, а о целом классе подчеркнуто тонких премиальных устройств.

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В прошлом Apple уже делала активную ставку на уменьшение толщины своих гаджетов, пытаясь показать этим технологическое преимущество над конкурентами. Такая практика была ещё со времён Стива Джобса.

Однако в последнее время эта тенденция ослабла. К примеру, уже несколько поколений iPhone оказываются чуточку толще своих предшественников.

Если верить Bloomberg, а также предыдущей информации других инсайдеров, то на 2025 год Apple готовит особую модель в линейке iPhone, которая заодно станет самой дорогой. 

Якобы эта модель будет значительно тоньше текущих версий, а также компактнее Pro Max за счёт более скромного по размерам экрана с диагональю 6,5’’. Новинка может получить название iPhone Slim или iPhone Ultra, став венцом линейки яблочных смартфонов.

Хотя новые сверхтонкие iPad Pro с OLED-экранами вышли ещё весной, остальные модели iPad могут не получить таких экранов до 2025 или даже до 2026 года. Фото: YANKO DESIGN.

Ещё данной новой модели приписывают горизонтальное расположение камер. Это создаст эффект новизны, так как дизайн блока камер уже давно не менялся, а также поможет в улучшении уже имеющейся 3D-съёмки пространственных видео. В последнем случае две снимающие камеры будут разнесены дальше друг от друга, что усилит 3D-эффект глубины.

Однако если сделать сверхтонким iPad Pro помог переход от IPS-дисплея к OLED, то у iPhone OLED-дисплей уже давно есть, и здесь придётся искать какой-то другой технологический приём. Прежде всего, компании бы понадобилась некая более технологичная батарея, которая при компактности сохранила прежнюю ёмкость. 

Также для уменьшения толщины устройства мог бы помочь OLED-экран с технологией LTPO следующего поколения. LTPO уже сейчас применяются в iPhone Pro, а их модернизированная версия позволила бы использовать разную частоту обновления на разных участках экрана в зависимости от отображаемого контента. Инсайдеры сообщают, что такой дисплей может продлить автономность устройства до 20%.

Складной смартфон Honor V Purse даже в сложенном состоянии имеет толщину как у iPhone 15 Pro Max и предлагает такую же батарею на 4500 мАч. Фото: NoypiGeeks.

Дополнительно Bloomberg сообщает о грядущих более тонких MacBook Pro и Apple Watch, которые выйдут в ближайшие годы.

MacBook Pro, скорее всего, добьются существенно уменьшенной тонкости, повторив за iPad Pro переход от IPS к OLED. При этом некоторые конкуренты Apple такой переход для своих устройств уже осуществили. 

Например, флагманский ноутбук Huawei MateBook X Pro 2024, конкурирующий с MacBook Pro, предлагает такую же диагональ дисплея 14,2’’ и батарею 70 Вт*ч. Однако его толщина составляет 13,5 мм вместо 15,5 мм у гаджета Apple, а вес – 980 грамм вместо 1,5 кг у MacBook Pro. Во многом такое преимущество – заслуга OLED-дисплея.

Huawei MateBook X Pro 2024 благодаря OLED-дисплею и другим элементам на 13% тоньше MacBook Pro и более чем на 50% легче, хотя ёмкость батареи одинакова. Фото: Trusted Reviews.

Наконец, тонкими станут будущие Apple Watch. Судя по предыдущей информации, поможет им в этом новое крепление ремешка, которое больше не будет занимать место внутри корпуса и освободит больше пространства для батареи. 

Также будущие Watch могут поменять процессор с нынешнего 4 нм решения на 3 нм с гораздо более высокой плотностью транзисторов. Такой чип сможет потреблять заметно меньше энергии. К слову, первые умные часы с 3 нм процессором раньше Apple уже этим летом покажет Samsung.

В заключение заметим, что сверхтонкий iPhone Slim и MacBook Pro OLED точно не стоит ждать в этом году. Выход устройств состоится не ранее второй половины 2025. В свою очередь, новое поколение умных часов с тонким дизайном, уменьшенными рамками и поддержкой измерения давления Apple может показать уже до конца года, но эта информация требует подтверждения.

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