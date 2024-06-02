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Alex040
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 VI показал неожиданные результаты в тестах GSMArena
Японская Sony анонсировала свой главный смартфон года ещё в середине мая, однако до реальных продаж он добирается только сейчас. Журналисты издания GSMArena провели первые тесты новинки, и они преподнесли сюрпризы.

Sony Xperia 1 VI.

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Пожалуй, наиболее интересным моментом стало время автономной работы устройства. Гаджет здесь полагается на такую же батарею 5000 мАч, как и предшественник. А процессор стал ещё мощнее. Несмотря на это, новинка показывает существенно более высокий результат, работая в среднем почти 17 с половиной часов против 12 с половиной у предшественника.

Если рассматривать составляющие среднего результата, то окажется, что Sony Xperia 1 VI позволяет гораздо дольше заниматься веб-сёрфингом, играть в игры и воспроизводить видео. А вот в режиме разговора дольше батарею всё-таки держит его предшественник.

Как получилась такая разница? Скорее всего, всё дело в дисплее, ведь именно он является главным клиентом батареи смартфона. Новая модель полагается на дисплей LTPO OLED (динамически регулирует частоту в зависимости от типа контента) с разрешением Full HD+. Предыдущая модель полагалась на обычный OLED-дисплей, но с высоким разрешением 4K.

В тестах автономности Xperia 1 VI превзошёл не только предшественника, но и наиболее ультимативные флагманы Samsung и Apple.

К слову, заметно выросла яркость дисплея в автоматическом режиме. Отныне она составляет 1310 нит против 936 нит у модели Xperia 1 V. Удивительно, но на автономности это не сказалось.

Ещё один сюрприз преподнесла главная камера. Особых перемен здесь не ожидалось, так как модуль остался прежним: тот же сенсор, размер и разрешение. Однако снимки с Xperia 1 VI и предшествующей модели Xperia 1 V, демонстрируемые GSMArena, заметно отличаются. Кадры с нового флагмана выглядят светлее и чётче, причём разница бросается в глаза сразу.

А вот телефото камера для зума, на которую был сделан большой упор во время презентации, авторов GSMArena в плане качества впечатлила не сильно. Более того, в некоторых сценариях промежуточного зума телевик из Xperia 1 V выдавал даже немного более удачные снимки. 

Хотя и новый телевик порой делает более детализированные фото, а также предлагает более качественное шумоподавление. Вдобавок его предел оптического зума за счёт увеличенного фокусного расстояния стал больше, достигнув 7,1 вместо 5,2x.

Система тыльных камер Xperia 1 IV содержит три модуля, включая телефото обеспечивающий честный оптический зум в диапазоне от 3,5 до 7,1x.

В любом случае авторы называют телевик устройства уникальным, т. к. только Sony в своих смартфонах сейчас предлагает телефото камеры с бесступенчатым зумом. Такой зум хорош не только на предельном фиксированном значении, но и на промежуточных этапах.

Особо похвалили авторы в Xperia 1 VI новый режим теле-макросъёмки, однако, по их словам, для полного раскрытия этой функции пользователю потребуется штатив и хорошее освещение.

Ещё одним неочевидным преимуществом Xperia 1 VI в GSMArena назвали звук. Он у новинки чуть громче и звучит «живее», чем у предшественника. В доказательство своих слов авторы привели несколько аудиозаписей. Xperia 1 VI на них действительно звучит немного иначе и лучше.

Среди других выводов о девайсе отмечается предсказуемо более высокая производительность благодаря Snapdragon 8 Gen 3, а также символически ускоренное время зарядки. Для полного заряда батареи 5000 мАч теперь хватает ровно 90 минут вместо 97 минут в предшественнике. 

Sony остаётся чуть ли не единственным производителем, кто вместо выреза в экране предпочитает рамки. Также в гаджете можно найти разъём 3,5 мм для аудио и отдельную кнопку для камеры.

В итоге авторы отметили шесть ключевых преимуществ нового флагмана. Это яркий дисплей, высокое время автономной работы, усиленные динамики, более мощный оптический зум, новый режим теле-макросъёмки, а также детализацию и общее качество основной камеры.

К преимуществам предшественника отнесли более доступную цену, лучшую работу телевика в некоторых условиях, а также более вытянутую форму экрана, благодаря которой девайс проще держать в руке.

#смартфоны #android #sony #тесты #камера #дисплей #xperia #звук
Источник: gsmarena.com
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