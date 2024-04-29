Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Alex040
Китай впервые обошёл Южную Корею по поставкам OLED-дисплеев
Корейские производители OLED-экранов впервые уступили своим китайским конкурентам по объёму поставок. Основная причина: выбор китайских производителей смартфонов в пользу экранов местного производства.

реклама

Флагман Xiaomi 14, который вместо экранов Samsung использует OLED-дисплей китайского производства. Фото: PhoneArena

реклама

Согласно данным издания SamMobile, в первом квартале 2024 года Южная Корея впервые лишилась статуса ведущего поставщика OLED-дисплеев на рынок, уступив первое место Китаю.

Если говорить о конкретных производителях, то лидерство здесь всё ещё остаётся за корейским гигантом Samsung, однако китайские компании суммарно его уже перевешивают.

В частности, утверждается, что на долю китайских компаний приходится уже 53,4% поставок OLED-экранов для смартфонов и планшетов, произведённых в период с января по март нынешнего года. При этом на Южную Корею приходится 46,6% поставок, из них 41% принадлежит Samsung, а остальное – LG Display.

Лидером среди китайских компаний является BOE, однако крупные доли рынка также имеют Visionox, Tianma, Everdisplay Optronics и TCL CSOT (China Star). Их поставки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 15,6%. При этом поставки Samsung, напротив, упали на 12,3%.

Прошлогодняя статистика DSCC по поставкам OLED-панелей для флагманских смартфонов. В этом сегменте рынка доля Samsung всего за полгода упала более чем в полтора раза

Издание SamMobile также приводит интересную статистику: ещё буквально в 2022 году Samsung и LG поставляли в Китай около 56% всех OLED-дисплеев для смартфонов. При этом уже к концу 2023 года эта цифра рухнула всего до 16%.

Причина в том, что ключевые китайские производители смартфонов, будь то Xiaomi, Honor, Oppo, Vivo, в какой-то момент резко переключились на OLED-дисплеи производства местных брендов.

К примеру, Xiaomi ещё во времена Xiaomi 13 и 13 Pro полагалась на экраны E5 производства Samsung. Однако новенькие Xiaomi 14 и 14 Pro уже используют дисплеи С8 от TCL. Аналогичную матрицу можно найти в камерофоне Xiaomi 14 Ultra и относительно недорогом Redmi Turbo 3 (Poco F6).

TCL переманила Xiaomi у Samsung ещё в прошлом году, начиная с Xiaomi 13 Ultra. С8 – на данный момент всё ещё наиболее продвинутый тип дисплеев TCL

Другой пример: флагманы Vivo, что последний раз полагались на Samsung в 2022 году, но потом перешли на матрицы BOE Q9 и 8T. В свою очередь, флагманские смартфоны Oppo ещё в прошлом году полагались на BOE в базовых версиях Find X6 и на Samsung в моделях Find X6 Pro. Однако нынешняя флагманская линейка Find X7 уже полностью основана на дисплеях BOE 8T.

Со своей стороны, заметим, что столь резко ускорить «импортозамещение» в Китае могли произошедшие в 2020 году санкции США против Huawei, которые затронули поставщиков из других стран. С тех пор китайские производители стараются обезопасить себя от подобной участи заранее. Помимо дисплеев, схожая ситуация, например, стала происходить и с сенсорами камер, где Sony постепенно уступает место OmniVision.

В свою очередь, экраны Samsung у китайцев сейчас можно найти лишь буквально в нескольких моделях. В частности, они пока ещё остаются у Meizu и отдельных моделей Vivo iQOO.

Honor, как и Huawei, перешли с корейских экранов на родные китайские раньше других. На фото флагман Magic 6 Pro. Источник изображения: PhoneArena

Стоит отметить, что далее ситуация для корейских производителей может лишь ухудшаться. В ещё более выгодное положение китайцев поставит Apple. Сегодня китайская BOE поставляет ей лишь небольшой процент дисплеев для iPhone, причём речь идёт исключительно о младших моделях без приставки «Pro» в названии.

Однако Apple намерена увеличить использование экранов BOE, так как они банально дешевле. Компания хочет более активно применять их в будущих iPhone среднего и флагманского уровня. В свою очередь, грядущий «бюджетный» iPhone SE четвёртого поколения и вовсе впервые может целиком полагаться на экраны этого китайского производителя.

Если верить информации крупного портала IT Home, Samsung также рассчитывала получить контракт на поставку экранов к iPhone SE 4, но BOE в итоге предложила более низкую цену за схожие характеристики.

Китайские компании освоили выпуск и складных дисплеев OLED. На фото Huawei Mate X5 с гибким экраном от BOE. Источник изображения: Vopmart

Наконец, заметим, что OLED-дисплеи – это не единственное направление, где Китай активно «выдавливает» Южную Корею. Аналогичное поражение сейчас происходит, например, на рынке складных смартфонов.

Ещё недавно безоговорочным лидером здесь была всё та же Samsung, которая со своими моделями Fold и Flip, по сути, создала этот рынок. Однако сейчас китайские бренды практически разрушили монополию компании. При этом некоторые именитые бренды вроде Xiaomi всё ещё ограничиваются внутренним китайским рынком, а глобальные продажи планируют начать как раз в этом году.

#смартфоны #samsung #xiaomi #китай #oppo #vivo #южная корея #oled #дисплеи #boe
Источник: sammobile.com
+
Написать комментарий (0)
Крупнейший в мире 120-метровый электрический контейнеровоз введен в эксплуатацию
Vivo представила новый бюджетный смартфон Y18e
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай представил человекоподобного робота «Тяньгун», способного бегать со скоростью 6 км/ч
4
Армия США представила последнюю разработку техники – 12-тонный тяжелый танк RACER Heavy Platform
6
Reuters: Вторую атомную электростанцию ​​в ОАЭ построят «молниеносно»
+
Китайская электромобильная промышленность стоит на грани перепроизводства
5
Сырский получил разрешение использовать любые резервы для взятия ситуации под контроль
4
Композитор Жан-Мишель Жарр стал первым пассажиром во время полета аэромобиля AirCar
+
Рост платежей через СБП снижает востребованность банковских карт
7
Россия примет участие в масштабном проекте Трансафганской железной дороги
+
Авианосец и эсминец ВМС США покинули Красное море под прикрытием "смелого маневра"
5
В 47-й бригаде "Магура" отрицают отвод танков Abrams в тыл из-за их слабости перед дронами
1
Саундбары Boult BassBox X120 и X180 доступны к покупке от 5800 рублей
+
Компания HMD возродит телефон 1999 года выпуска Nokia 3210 в 2024 году
1
ВС РФ берет под контроль Соловьево, в котором засели остатки 47 бригады ВСУ
3
Google выпустит персонального преподавателя английского языка на основе ИИ
1
Из-за проблем при разработке Samsung Galaxy Tab S10 Ultra может быть отложен
+
Xiaomi представила новую модель пауэрбанка с доступной емкостью 20000 мАч
1
За 2024 год NVIDIA заработает на ускорителях для ИИ 50 млрд долларов
3
Состоялся выход в продажу Infinix GT 20 Pro на чипсете Dimensity 8200
+
AMD отменила запланированный выпуск флагманской видеокарты Radeon RX 8900 XTX
40
В России началось строительство корпуса реактора для расширения АЭС «Пакш»
+

Популярные статьи

Флагманы NVIDIA ломаются под собственным весом – как решить проблемы с видеокартами GeForce RTX 4090
97
Вселенная может изобиловать огромными кластерами из первичных черных дыр, считают ученые
3
Итоги гоночного уик-энда 27-28 апреля
+
Как понять, что пришло время переустановить Linux
125
ТОП-7 видеокарт для FullHD-гейминга стоимостью до 50 тысяч рублей — рейтинг 2024 года
35
Собираем мощный игровой ПК 2024 года за 150 тысяч рублей для игр в QuadHD на ультра с RT (Апрель)
15
Tesla отступила на 3-е место в рейтинге EV в КНР и отказалась от участия в выставке Auto China 2024
1
Моё мнение о Stellar Blade (PushSqare)
4
Российское руководство работает над модернизацией налоговой системы и деофшоризацией бизнеса
1
Сколько раз в год я переустанавливаю Windows, и почему советы диванных экспертов лучше не читать
4

Сейчас обсуждают

Тимофей Чичикин
01:05
А вы случайно не Red Red? Я вас тут давно вижу, а его — нет. Риторика у вас похожа, да и не хотелось бы терять такого летописца Чумбы :)
Как понять, что пришло время переустановить Linux
linux4ever
01:00
Еще раз, если иногда в течении 20 лет заходил через путти в линукс, это не опыт совсем. Это как в течении 20 лет несколько раз сесть за руль и доказывать, что ты невероятный водитель со стажем 20 л...
Как понять, что пришло время переустановить Linux
DIP48
01:00
Процесс обновления). Криводелы. Как в песне: Вместо букв только точки, догадайся мол сама.))) Но хоть обновилась. Теперь ALT Workstation К 10.3
Как понять, что пришло время переустановить Linux
linux4ever
00:57
paccheck vulkan-amdgpu-pro: all dependencies satisfied vulkan-amdgpu-pro: '/opt/amdgpu-pro/lib/x86_64-linux-gnu/amdvlk64.so' missing file
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Алексей Каверин
00:52
Баг с корректным шрифтом, если его поставишь в Федоре будет то же самое
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Алексей Каверин
00:49
Это все есть и в убунте и в Федоре.
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Dima Latti
00:43
Этот утырок каждый день пишет одно и тоже, забаньте уже
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Genry
00:39
Автор БЛА-БЛА-БЛА !!! Основная причина ухода в офшоры - это доступность и стоимость кредитов. Пока ЦБ держит базовую ставку в 16% и коммерческая ставка ещё с большей накруткой. А за бугром коммерческ...
Российское руководство работает над модернизацией налоговой системы и деофшоризацией бизнеса
DIP48
00:38
Лавры винды точно кому то не давали спать спокойно.)))
Как понять, что пришло время переустановить Linux
DIP48
00:29
Это страшную тайну я знаю.))) Просто прикалывает такая настройка ПО УМОЛЧАНИЮ от самого производителя данного дистрибутива. Протестить руки что ли у них не дошли ?! Тяп ляп и в продакшен. Чимба в дист...
Как понять, что пришло время переустановить Linux
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем