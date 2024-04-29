Корейские производители OLED-экранов впервые уступили своим китайским конкурентам по объёму поставок. Основная причина: выбор китайских производителей смартфонов в пользу экранов местного производства.

Флагман Xiaomi 14, который вместо экранов Samsung использует OLED-дисплей китайского производства. Фото: PhoneArena



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Согласно данным издания SamMobile, в первом квартале 2024 года Южная Корея впервые лишилась статуса ведущего поставщика OLED-дисплеев на рынок, уступив первое место Китаю.

Если говорить о конкретных производителях, то лидерство здесь всё ещё остаётся за корейским гигантом Samsung, однако китайские компании суммарно его уже перевешивают.

В частности, утверждается, что на долю китайских компаний приходится уже 53,4% поставок OLED-экранов для смартфонов и планшетов, произведённых в период с января по март нынешнего года. При этом на Южную Корею приходится 46,6% поставок, из них 41% принадлежит Samsung, а остальное – LG Display.

Лидером среди китайских компаний является BOE, однако крупные доли рынка также имеют Visionox, Tianma, Everdisplay Optronics и TCL CSOT (China Star). Их поставки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 15,6%. При этом поставки Samsung, напротив, упали на 12,3%.

Прошлогодняя статистика DSCC по поставкам OLED-панелей для флагманских смартфонов. В этом сегменте рынка доля Samsung всего за полгода упала более чем в полтора раза



Издание SamMobile также приводит интересную статистику: ещё буквально в 2022 году Samsung и LG поставляли в Китай около 56% всех OLED-дисплеев для смартфонов. При этом уже к концу 2023 года эта цифра рухнула всего до 16%.

Причина в том, что ключевые китайские производители смартфонов, будь то Xiaomi, Honor, Oppo, Vivo, в какой-то момент резко переключились на OLED-дисплеи производства местных брендов.

К примеру, Xiaomi ещё во времена Xiaomi 13 и 13 Pro полагалась на экраны E5 производства Samsung. Однако новенькие Xiaomi 14 и 14 Pro уже используют дисплеи С8 от TCL. Аналогичную матрицу можно найти в камерофоне Xiaomi 14 Ultra и относительно недорогом Redmi Turbo 3 (Poco F6).

TCL переманила Xiaomi у Samsung ещё в прошлом году, начиная с Xiaomi 13 Ultra. С8 – на данный момент всё ещё наиболее продвинутый тип дисплеев TCL



Другой пример: флагманы Vivo, что последний раз полагались на Samsung в 2022 году, но потом перешли на матрицы BOE Q9 и 8T. В свою очередь, флагманские смартфоны Oppo ещё в прошлом году полагались на BOE в базовых версиях Find X6 и на Samsung в моделях Find X6 Pro. Однако нынешняя флагманская линейка Find X7 уже полностью основана на дисплеях BOE 8T.

Со своей стороны, заметим, что столь резко ускорить «импортозамещение» в Китае могли произошедшие в 2020 году санкции США против Huawei, которые затронули поставщиков из других стран. С тех пор китайские производители стараются обезопасить себя от подобной участи заранее. Помимо дисплеев, схожая ситуация, например, стала происходить и с сенсорами камер, где Sony постепенно уступает место OmniVision.

В свою очередь, экраны Samsung у китайцев сейчас можно найти лишь буквально в нескольких моделях. В частности, они пока ещё остаются у Meizu и отдельных моделей Vivo iQOO.

Honor, как и Huawei, перешли с корейских экранов на родные китайские раньше других. На фото флагман Magic 6 Pro. Источник изображения: PhoneArena



Стоит отметить, что далее ситуация для корейских производителей может лишь ухудшаться. В ещё более выгодное положение китайцев поставит Apple. Сегодня китайская BOE поставляет ей лишь небольшой процент дисплеев для iPhone, причём речь идёт исключительно о младших моделях без приставки «Pro» в названии.

Однако Apple намерена увеличить использование экранов BOE, так как они банально дешевле. Компания хочет более активно применять их в будущих iPhone среднего и флагманского уровня. В свою очередь, грядущий «бюджетный» iPhone SE четвёртого поколения и вовсе впервые может целиком полагаться на экраны этого китайского производителя.

Если верить информации крупного портала IT Home, Samsung также рассчитывала получить контракт на поставку экранов к iPhone SE 4, но BOE в итоге предложила более низкую цену за схожие характеристики.

Китайские компании освоили выпуск и складных дисплеев OLED. На фото Huawei Mate X5 с гибким экраном от BOE. Источник изображения: Vopmart



Наконец, заметим, что OLED-дисплеи – это не единственное направление, где Китай активно «выдавливает» Южную Корею. Аналогичное поражение сейчас происходит, например, на рынке складных смартфонов.

Ещё недавно безоговорочным лидером здесь была всё та же Samsung, которая со своими моделями Fold и Flip, по сути, создала этот рынок. Однако сейчас китайские бренды практически разрушили монополию компании. При этом некоторые именитые бренды вроде Xiaomi всё ещё ограничиваются внутренним китайским рынком, а глобальные продажи планируют начать как раз в этом году.