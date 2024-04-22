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Alex040
Vivo X100 Ultra может стать новым лидером зума среди смартфонов
Vivo близка к анонсу своего наиболее ультимативного камерофона с мощной основной и уникальной зум-камерой

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Vivo X100 Pro – пока ещё самая продвинутая модель в линейке

Китайская компания Vivo готовит на май анонс своего наиболее передового флагмана X100 Ultra, который станет венцом уже анонсированной ранее линейки X100.

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Новинке приписывают огромную главную камеру с матрицей 1’’, с широкой или даже переменной апертурой, а также с оптикой Zeiss. Изюминкой же гаджета может стать одна из трёх дополнительных камер.

Если верить инсайдерам, это будет телевик с фокусным расстоянием 85 мм, очень крупной для телевика матрицей размером 1/1.4", разрешением 200 Мп и высококлассной оптикой.

Такого сочетания в смартфонах ещё не встречалось, и оно запросто может предоставить гаджету мощный, вероятно, рекордный зум. Девайс сможет обеспечить так называемый зум без потерь (lossless zoom) на уровне более 10x. Около 3,5x честного оптического зума ему даст указанное фокусное расстояние, а разрешение в 200 Мп позволит умножить эту цифру примерно на три.

Vivo X90 Pro Plus также предлагал сильное качество зума благодаря оптике Zeiss и фирменному софту. Фото: Nextpit

Нечто похожее на будущую камеру X100 Ultra в этом году уже предложила Honor в старших версиях линейки флагманов Magic 6. Там тоже используется матрица 1/1,4" – это сенсор ISOCELL HP3 от Samsung, урезанный по разрешению до 180 Мп.

Vivo ничего урезать не собирается, а на роль матрицы планирует установить куда более свежий и официально ещё не представленный HP9 от той же Samsung. При этом фокусное расстояние, что особенно важно для зума, у Honor Magic 6 Pro составляет всего 68 мм и на фоне 85 мм у Vivo выглядит слабо.

Долгие годы абсолютными лидерами по части зума считались флагманы Samsung и Huawei. Обе компании первыми на рынке предложили честное десятикратное оптическое приближение. Матрица там была скромного разрешения в 8/10/12 Мп, а сам зум полагался исключительно на впечатляющее для смартфона фокусное расстояние ~240 мм. И это давало хороший результат.

Honor в Magic 6 Pro первыми установили в смартфон телевик с разрешением 180 Мп (прежде пределом было 64 Мп). Однако малое фокусное расстояние и слабая оптика не дают ему мощного зума

При этом Huawei уже давно потеряла возможность ставить в гаджеты передовые зум-модули из-за санкций и сейчас полагается на несколько более простые решения.

В свою очередь, Samsung в новых флагманах S24 Ultra внезапно также отказалась от десятикратного честного зума, заменив его на связку сенсора 50 Мп и зума 5x. А точнее даже чуть меньше 5x, потому что фокусное расстояние телевика там составляет всего 111 мм. Из-за этого в тестах на дальний зум новинка проигрывает по качеству прошлогоднему S23 Ultra.

Судя по всему, лидерами зума в смартфонах на первую половину 2024 станут флагманы Oppo Find X7 Ultra и грядущий Vivo X100 Ultra. Первый предлагает фокусное расстояние 135 мм и матрицу 50 Мп, второй – 85 мм и 200 Мп. В обоих случаях lossless zoom получается выше 10x и в теории должен превосходить результаты Galaxy S24 Ultra.

Samsung в S24 Ultra отказались от честных 10x в пользу промежуточного зума 5x. Компенсировать потерю должно было разрешение 50 Мп и ИИ, но они предсказуемо не справляются. Фото: PhoneArena

Наконец, на стороне флагмана Vivo, по данным инсайдера Digital Chat Station, должна быть очень широкая для такой камеры апертура f/2,6. Это значительно лучше f/3,4 в S24 Ultra и уже тем более лучше f/4,3 у названного выше флагмана Oppo. Простыми словами, будущая новинка Vivo благодаря такой оптике сможет обеспечивать достойный зум и качество не только днём.

Увы, большой ложкой дёгтя может стать внушительная цена грядущего флагмана, а также сложности с его приобретением в России: предыдущие наиболее ультимативные модели Vivo официально к нам так и не приходили.

Помимо могучих камер, новинка Vivo должна принести с собой флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 3, экран LTPO OLED 120 Гц c внушительной яркостью, крупную батарею и много памяти.

#смартфоны #android #vivo #сравнение #snapdragon 8 gen 3 #камера #камерофон #vivo x100 #флагманы #зум
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