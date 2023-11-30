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Zhan Doszhan
Google извинился за ошибку Maps, который привел несколько автомобилей "прямо в пустыню без дороги"
Одна водительница сказала, что ее машина была повреждена при движении по грунтовой дороге в пустыне, и ее пришлось отбуксировать после многочасового ожидания

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Многонациональная технологическая компания Google со штаб-квартирой в Маунтин-Вью, Калифорния, официально принесла извинения за инцидент, связанный с ее сервисом Google Maps. Инцидент произошел, когда пользователи, путешествовавшие из Лас-Вегаса в Лос-Анджелес, были ошибочно направлены в пустыню Мохаве в Калифорнии. Эта проблема была выявлена, когда пользователь по имени Шелби Ислер опубликовала видео на платформе социальных сетей TikTok, документирующее ее опыт.

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На видео видно, как Ислер и ее брат следуют по маршруту, предложенному Google Maps, который был предназначен для обхода закрытия межштатной автомагистрали 15 19 ноября. Однако предложенный маршрут привел их прямо в пустыню, где не было дороги. На видео Истер видно, что ее автомобиль двигался с низкой скоростью примерно 2 мили в час из-за пересеченной местности, что приводило к повреждению автомобиля.

На видео также были показаны несколько других остановившихся транспортных средств, что указывает на то, что несколько пользователей, которые следовали одним и тем же указаниям Google Maps, оказались на одной и той же грунтовой дороге. Истер сообщила, что им пришлось несколько часов ждать эвакуатор из-за повреждений, нанесенных ее автомобилю.


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В ответ на этот инцидент представитель Google опубликовал заявление для FOX Business, в котором принес извинения за неудобства, причиненные пользователям. Представитель заверил, что в будущем Google больше не будет направлять водителей, путешествующих между Лас-Вегасом и Барстоу, по одним и тем же дорогам. Этот инцидент подчеркивает важность точных навигационных сервисов и потенциальных последствий, когда эти сервисы не могут предоставить правильные указания. Оперативная реакция Google и стремление устранить проблему являются позитивным шагом на пути предотвращения подобных инцидентов в будущем.

#google #google maps #пустыня #пустыня наска
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