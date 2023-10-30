После установки эти троянские программы пытаются скрыться от пользователей смартфонов Android.

Недавно в Google Play был обнаружен ряд вредоносных приложений, которые, как было установлено, отображают навязчивую рекламу для пользователей.

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Эти приложения, общее количество установок которых превышает 2 миллиона, пытаются скрыться от пользователей смартфонов на базе Android после установки. Согласно статистике обнаружения, собранной Dr. Web для Android, эти трояны распространяются под различными личинами, такими как игры, финансовое программное обеспечение и многое другое. Например, их можно найти в виде таких игр, как Agent Shooter, Rainbow Stretch, Rubber Punch 3D и Super Skibydi Killer, с помощью троянов HiddenAds.

После установки эти трояны используют тактику маскировки, например заменяют свои значки в меню главного экрана прозрачными версиями и меняют их названия на пустые. Некоторые из этих троянских программ даже имитируют значок Google Chrome. Когда пользователи нажимают на эти значки, трояны запускают браузер, продолжая работать в фоновом режиме, что снижает вероятность обнаружения или удаления.

Если эти вредоносные приложения не работают должным образом, пользователи могут непреднамеренно перезапустить их, предполагая, что они открывают браузер. В дополнение к играм, эти поддельные приложения выдают себя за финансовое программное обеспечение, приложения для торговли акциями, руководства, справочники, инструменты домашней бухгалтерии и многое другое. Их основная цель - привести пользователей на мошеннические веб-сайты, побуждая их инвестировать. Другие поддельные приложения выглядят как различные игровые приложения или даже платформы онлайн-казино.

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Примерами таких приложений являются Eternal Maze, Jungle Jewels, Steller Secrets, Fire Fruits и многое другое. В отчете также подчеркивается наличие вредоносных приложений из семейства Joker, таких, как Love Emoji Messenger и Beauty Wallpaper HD, которые выдают себя за интернет-мессенджер и приложение для сбора изображений соответственно. Чтобы защитить ваше Android-устройство от вирусов и вредоносных приложений, рекомендуется внимательно ознакомиться с отзывами пользователей и убедиться, что у вас установлено антивирусное программное обеспечение.