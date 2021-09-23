Блогер Benchmark Lab Запустил ремейк Diablo 2 на nintendo switch и сравнил графику с пк на максимальных настройках.

Diablo 2: Resurrected - обновленная версия Diablo II и ее дополнения Lord of Destruction вышли сегодня на ПК и впервые на консолях - Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch. Игра также поддерживает кросс-прогрессию между всеми устройствами.



Блогер Benchmark Lab предлагает взглянуть на графику из первого и второго акта игры на максимальных настройках графики между PC на RTX 3090 за 3000$ и Nintendo Switch за 300$.



Как вы можете увидеть, разница в качестве текстур огромная, так же эффекты огня выглядят на много лучше на PC, что не удивительно, если учесть цену в 10 раз дороже для ПК.





Анимация огненных скиллов так же выглядит в разы лучше на ПК, сразу видна разница в разрешении текстур, так как на Nintendo Switch игра работает в 1080p при подключении к ТВ и 720p 30 fps при портативном режиме.

Скилы лайтнинг сорки так же желают лучшего на Nintendo, от них нету освещения на земле и в целом они выглядят на много скуднее чем на ПК. Но в целом с учетом стоимости портативной консоли, и той работы которую проделали Blizzard, игра отлично работает и смотрится в 720p 30 fps, ведь вы всегда можете взять с собой свою любимую игру и насладиться уничтожением толп монстров в дороге, а графика, графика всегда была второстепенной задачей для D2, с ее увлекательным геймплеем и фармом миллионов предметов.