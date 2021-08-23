Графика в Diablo 2 Resurrected - между Low и Ultra разницы почти нет
Блогер Benchmark Lab предлагает взглянуть на видео из первого акта игры на минимальных, средних и максимальных настройках, а так же на графику оригинальной Diablo 2. Разница между минимумом и максимумом, похоже, заключается только в качестве глобального освещения и различных частиц.
реклама
Как вы можете увидеть в начале видео, разницы практически нет, есть небольшие отличия между частицами, которые видны в печи. Ту же сцену можно увидеть и в режиме классической графики. Переключиться на него можно в любой момент без перезапуска игры, для этого нужно нажать "G"
Основные отличия видны только в глобальном освещении, учитывая как сильно Ultra настройки загружают систему, игроки, у которых нет мощных видеокарт, несильно расстроятся, так как будут играть почти на таком же уровне графики как и Ultra.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила