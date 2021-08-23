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Графика в Diablo 2 Resurrected - между Low и Ultra разницы почти нет

Блогер сравнил графику в Diablo 2 Resurrected, оказывается разницы между Low и Ultra практически нет.
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Блогер Benchmark Lab предлагает взглянуть на видео из первого акта игры на минимальных, средних и максимальных настройках, а так же на графику оригинальной Diablo 2. Разница между минимумом и максимумом, похоже, заключается только в качестве глобального освещения и различных частиц.

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Как вы можете увидеть в начале видео, разницы практически нет, есть небольшие отличия между частицами, которые видны в печи. Ту же сцену можно увидеть и в режиме классической графики. Переключиться на него можно в любой момент без перезапуска игры, для этого нужно нажать "G"

Основные отличия видны только в глобальном освещении, учитывая как сильно Ultra настройки загружают систему, игроки, у которых нет мощных видеокарт, несильно расстроятся, так как будут играть почти на таком же уровне графики как и Ultra.

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