Пользователь из Китая заметил, что заявленные характеристики камер не соответсвуют реальным, и чтобы скрыть это Xiaomi 13 Pro использует цифровое приближение.

реклама

Заявленные характеристики камеры Xiaomi 13 Pro не соответсвуют действительности. Первые подозрения зародились на основании того, что в режиме 50 Мп поле зрения камеры оказывается шире, чем в стандартном. Данное сравнение предоставлено одним из пользователей в Китае. На 50 Мп фото наложено обведенное красным стандартное фото.

В коде камеры данный пользователь обнаружил строки, соответствующие величине цифрового приближения, используемого по умолчанию. Оно применяется не только в основной, но и в телефото камере, а его значения составляют 1.111х и 1.12х соответственно.

Получив примеры фотографий, снятых на Xiaomi 13 Pro, можно точно определить характеристики этих камер. Ключевым является значение реального фокусного расстояния, указываемое в метаданных. Зная физические размеры сенсоров, которые Xiaomi не скрывает, можно вычислить эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР). Для основной камеры оно составляет 20.6 мм (реальное 7.79 мм, кроп-фактор 2.64) против заявленного 23 мм. Для телефото камеры оно составляет 66.3 мм (реальное 10 мм, кроп-фактор 6.63) против заявленного 75 мм. Таким образом величина оптического приближения составляет не заявленные 3.2х, а всего 2.9х (относительно 23 мм).

Основная камера (заявлено 23 мм) Телефото камера (заявлено 75 мм)

Это означает, что в основном режиме камеры Xiaomi 13 Pro использует всего 81% своего основного сенсора и 80% сенсора телефото камеры. Стоит отметить, что данная практика не является новой: подобное применяется в Sony Xperia Pro-I, где из 20 Мп сенсора формата 1" используется лишь 60% и фотографии имеют разрешение 12 Мп. В Oneplus 7 Pro использовалась 13 Мп камера, обеспечивающая 2.4х приближение, а заявлялась 8 Мп камера с 3х увеличением, но в отличие от описанной выше ситуации такое заявление является честным.

В основной камере Xiaomi 12s Ultra используется такой же сенсор IMX989, что и в Xiaomi 13 Pro, но другой объектив, обеспечивающий честное ЭФР 23 мм. Проблем там нет и с перископической телефото камерой, имеющей честное оптическое увеличение 5х. Неясно, пошла ли Xiaomi на такой шаг ради удешевления производства или ради уменьшения выступа камеры Xiaomi 13 Pro. Остается вопрос, какие объективны будут использоваться в камерах следующих флагманов Xiaomi, на это необходимо будет обратить пристальное внимание.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

Ни одно из популярных зарубежных или отечественных новостных изданий при обзорах этого смартфона не обнаружило данный факт и не отправляло запросов в компанию Xiaomi. Ни один сайт, предоставляющий характеристики мобильных устройств, не содержит данную информацию. Следует распространить данную информацию и получить ответы от разработчиков.