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Заявленные характеристики камеры Xiaomi 13 Pro не соответсвуют действительности. Первые подозрения зародились на основании того, что в режиме 50 Мп поле зрения камеры оказывается шире, чем в стандартном. Данное сравнение предоставлено одним из пользователей в Китае. На 50 Мп фото наложено обведенное красным стандартное фото.
В коде камеры данный пользователь обнаружил строки, соответствующие величине цифрового приближения, используемого по умолчанию. Оно применяется не только в основной, но и в телефото камере, а его значения составляют 1.111х и 1.12х соответственно.
Получив примеры фотографий, снятых на Xiaomi 13 Pro, можно точно определить характеристики этих камер. Ключевым является значение реального фокусного расстояния, указываемое в метаданных. Зная физические размеры сенсоров, которые Xiaomi не скрывает, можно вычислить эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР). Для основной камеры оно составляет 20.6 мм (реальное 7.79 мм, кроп-фактор 2.64) против заявленного 23 мм. Для телефото камеры оно составляет 66.3 мм (реальное 10 мм, кроп-фактор 6.63) против заявленного 75 мм. Таким образом величина оптического приближения составляет не заявленные 3.2х, а всего 2.9х (относительно 23 мм).
Это означает, что в основном режиме камеры Xiaomi 13 Pro использует всего 81% своего основного сенсора и 80% сенсора телефото камеры. Стоит отметить, что данная практика не является новой: подобное применяется в Sony Xperia Pro-I, где из 20 Мп сенсора формата 1" используется лишь 60% и фотографии имеют разрешение 12 Мп. В Oneplus 7 Pro использовалась 13 Мп камера, обеспечивающая 2.4х приближение, а заявлялась 8 Мп камера с 3х увеличением, но в отличие от описанной выше ситуации такое заявление является честным.
В основной камере Xiaomi 12s Ultra используется такой же сенсор IMX989, что и в Xiaomi 13 Pro, но другой объектив, обеспечивающий честное ЭФР 23 мм. Проблем там нет и с перископической телефото камерой, имеющей честное оптическое увеличение 5х. Неясно, пошла ли Xiaomi на такой шаг ради удешевления производства или ради уменьшения выступа камеры Xiaomi 13 Pro. Остается вопрос, какие объективны будут использоваться в камерах следующих флагманов Xiaomi, на это необходимо будет обратить пристальное внимание.
Ни одно из популярных зарубежных или отечественных новостных изданий при обзорах этого смартфона не обнаружило данный факт и не отправляло запросов в компанию Xiaomi. Ни один сайт, предоставляющий характеристики мобильных устройств, не содержит данную информацию. Следует распространить данную информацию и получить ответы от разработчиков.