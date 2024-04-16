В выходные в России был задержан подросток, проехавший на внешней стороне высокоскоростного поезда расстояние около 650 километров.

17-летний подросток ехал из Москвы в Санкт-Петербург на поезде, который движется со скоростью до 250 километров в час (155 миль в час), в течение четырех часов.



Подросток, личность которого не раскрывается, сообщил полиции, что искал адреналина и планировал вернуться в Москву на поезде-серфинге. Однако по прибытии в Санкт-Петербург он был взят под стражу. Он признался полицейским, что занимался этим опасным занятием в течение последних трех лет.



Мальчик был возвращен родителям, которым теперь предъявлены обвинения в нарушении законодательства об ответственности родителей. Власти заявили, что по факту инцидента будет проведено расследование, и предупредили, что такой "чрезвычайно опасный" вид транспорта может привести к серьезным авариям.