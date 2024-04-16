Председатель КНР Си Цзиньпин поделился четырьмя принципами урегулирования конфликта между Москвой и Киевом

Во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что мировые державы должны сосредоточиться на восстановлении мира и стабильности на Украине, а не преследовать собственные интересы. Канцлер Шольц вместе со значительной делегацией министров и бизнесменов прибыл в Китай в воскресенье.

На встрече в пекинском государственном гостевом доме "Дяоюйтай" президент Си заявил канцлеру Шольцу, что все вовлеченные стороны должны сотрудничать, чтобы как можно скорее вернуть мир на Украину. Он также предложил четыре принципа, которые, по его мнению, могут предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта.



Как сообщает агентство "Синьхуа", первый принцип президента Си заключается в том, что мир и стабильность должны быть приоритетнее личной выгоды.

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Канцлер Шольц, который находится со своим вторым трехдневным визитом в Китай с момента вступления в должность в 2021 году, выразил готовность обсудить способы внести больший вклад в достижение справедливого мира на Украине. Он отметил, что продолжающийся кризис нарушил поставки энергоносителей и глобальную торговлю, что затрагивает основные интересы Германии.



Канцлер Шольц также подчеркнул, что военные действия негативно влияют на европейскую безопасность и представляют риск для всего международного порядка.



Китай, несмотря на то, что он настаивает на нейтралитете в конфликте на Украине, подвергся широкой критике со стороны Запада за то, что не осудил военную операцию Москвы. После украинского кризиса стратегический союз между Москвой и Пекином укрепился, обе страны активизировали экономическое сотрудничество и дипломатические отношения.