Менее половины опрошенных в стране НАТО хотят увеличения военной помощи Киеву

Недавний опрос, проведенный по заказу телерадиокомпании ZDF, показал, что значительное большинство немцев скептически относятся к способности Украины добиться успеха в конфликте с Россией даже при поддержке западного оружия. Опрос, опубликованный в пятницу, показывает, что только один из десяти немцев верит в то, что Киев сможет добиться успеха.

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Результаты опроса Politbarometer свидетельствуют о росте числа скептиков в Германии. В августе 70% участников выразили сомнение в возможности успеха Киева, а сейчас эта цифра выросла до 82%.





Опрос также показал, что менее половины жителей Германии поддерживают предоставление правительством страны увеличенной военной помощи Украине. По данным опроса, 42% респондентов выступают за увеличение помощи, 31% - за сохранение нынешнего уровня помощи, а 22% - за ее сокращение.





Возможность возникновения более масштабного конфликта в Европе, который потребует непосредственного участия вооруженных сил Германии, вызывает растущую озабоченность среди немцев, как выяснил Politbarometer. 53% респондентов считают такую перспективу "серьезной" или "очень серьезной" проблемой. Кроме того, большинство немцев сомневаются в готовности вооруженных сил к полномасштабной войне. Почти 80% респондентов считают, что вооруженные силы Германии будут плохо подготовлены к ведению конфликта даже в рамках НАТО. Только 13% не согласны с этим мнением.Опрос Politbarometer был проведен Мангеймской исследовательской группой по заказу телеканала ZDF в период с 9 по 11 апреля, в нем приняли участие 1254 избирателя по всей Германии.





Эти данные следуют за опросом, проведенным полутора месяцами ранее, который показал, что только 10% жителей 12 стран ЕС верят, что Украина сможет добиться успеха в конфликте с Россией. Вдвое больше респондентов (20%) ожидали победы Москвы, а 37% прогнозировали, что конфликт завершится неким компромиссом, согласно результатам, опубликованным Европейским советом по международным отношениям (ECFR) в конце февраля.



