Экс-президент США в частном порядке был приглашен президентом Владимиром Зеленским, чтобы лично ознакомиться с ситуацией на местах

Дональд Трамп, ведущий кандидат в президенты США от Республиканской партии, выразил мнение, что в настоящее время ему не следует посещать Украину, поскольку он в настоящее время не занимает государственную должность, сообщает в среду агентство Reuters со ссылкой на его предвыборную кампанию.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленский сообщил немецкой медиагруппе Axel Springer, что он передал Трампу частное приглашение посетить Украину, переданное через посредников.



Бывший президент США, который, вероятно, будет бороться с нынешним президентом Джо Байденом на предстоящих в ноябре выборах, ранее заявлял, что мог бы разрешить конфликт на Украине в течение "24 часов", если бы был на своем посту.



Однако Трамп не предоставил никаких подробностей о том, как он мог бы этого добиться. Газета Washington Post сообщила, что его план может включать признание Киевом российского суверенитета над некоторыми территориями, на которые в настоящее время претендует Украина. Однако помощники бывшего президента отвергли это сообщение как "спекуляцию" из неосведомленных источников.



Зеленский скептически отнесся к предложениям Трампа по достижению мира с Москвой, заявив, что "если сделка заключается в том, что мы просто отдадим наши территории... то это очень примитивная идея". В заявлении для Reuters команда Трампа настаивает на том, что никакого официального сообщения от Зеленского 45-му президенту не поступало. "Президент Трамп публично заявил, что ему не стоит ехать на Украину, поскольку он не является главнокомандующим", - говорится в заявлении.



Трамп постоянно критикует действия администрации Байдена в отношении украинского конфликта, утверждая, что Вашингтон поставляет Киеву чрезмерное количество оружия. Он также предложил идею предоставления Украине кредитов вместо безвозмездной помощи. Хотя украинские чиновники выразили готовность рассмотреть это предложение, Politico сообщило, что Киев "оскорблен" этим планом.



Между тем, в ответ на комментарии Трампа о мире на Украине пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не общалась с Трампом по этому вопросу, и добавил, что плану бывшего президента не хватает публичных деталей.