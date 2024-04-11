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Алиби
Большинство поляков выступают против отправки западных войск на Украину
Почти три четверти поляков не хотят, чтобы войска НАТО были на Украине, сообщает Euractiv со ссылкой на новый опрос

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Значительное большинство граждан Польши выступают против идеи размещения сил НАТО на Украине, сообщает в среду Euractiv, ссылаясь на результаты опроса, проведенного Центром изучения общественного мнения.

Почти 75% опрошенных высказались против участия польской армии или вооруженных сил любого другого члена НАТО в продолжающемся конфликте между Москвой и Киевом.

Впервые о возможности такого развертывания заявил в феврале президент Франции Эммануэль Макрон, который сказал, что Запад "не может исключить" потенциальное развертывание сил НАТО на Украине. Это заявление вызвало серию опровержений со стороны высокопоставленных чиновников стран-членов НАТО, включая Великобританию, Чехию, Финляндию и Швецию, которые утверждали, что у них нет таких намерений.

Несмотря на ответную реакцию, Макрон остался при своем мнении, заявив, что западная поддержка Киева "не имеет границ". Он получил некоторую поддержку от министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который в марте заявил, что размещение сил НАТО на Украине "не является немыслимым". Согласно опросу, на который ссылается Euractiv, только 10,2 % поляков поддержали бы ввод боевых войск на Украину. На прошлой неделе Сикорский также объявил, что НАТО создает "совместную миссию" для расширения своей поддержки Украины. Однако он уточнил, что это "не означает, что мы идем на войну", и что инициатива направлена на улучшение координации военной помощи блока Киеву.

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Другой опрос  проведенный в середине марта, показал, что поляки обеспокоены возможным нападением России на НАТО: 57 % респондентов считают эту угрозу в некоторой степени реалистичной, а 14 % - "очень вероятной".

Примерно треть польских респондентов придерживается противоположного мнения, и только 4 % считают нападение России на НАТО "абсолютно маловероятным". В опросе приняли участие 1089 человек со всей Польши.

Москва постоянно опровергает заявления о том, что она планирует напасть на альянс, возглавляемый США. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия "не заинтересована... ни в геополитическом, ни в экономическом, ни в военном плане... в войне против НАТО".

Однако Россия предупредила, что ввод войск НАТО на Украину может поставить альянс на грань полномасштабного конфликта с Москвой, что приведет "на шаг ближе к полномасштабной Третьей мировой войне".

Euractiv не предоставил никаких подробностей относительно времени проведения последнего польского опроса или количества участников.

#россия #украина #нато #польша #конфликт #москва #киев #владимир путин #опрос #военная помощь #эммануэль макрон #угроза #третья мировая война #радослав сикорский
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