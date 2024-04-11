Украинский лидер заявил о намерении уничтожить гражданскую инфраструктуру России

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил в четверг, что угроза президента Украины Владимира Зеленского уничтожить российскую гражданскую инфраструктуру свидетельствует о том, что его правительство использует террористическую тактику.

Ранее Зеленский заявил о своем желании уничтожить российскую инфраструктуру, в том числе Крымский мост. Украинские спецслужбы совершили два крупных теракта на стратегическом переходе через Керченский пролив, в результате которых в обоих случаях погибли несколько мирных жителей.



Песков заявил, что киевский режим открыто заявил о своих агрессивных террористических планах в отношении российской инфраструктуры. Это заявление прозвучало вскоре после того, как немецкий медиаконгломерат Axel Springer опубликовал видеозапись своего интервью с Зеленским, записанного во вторник.



Песков добавил, что слова украинского лидера демонстрируют абсолютную правильность принятых президентом России Владимиром Путиным решений о начале специальной военной операции.



Киев утверждает, что удары по Крымскому мосту и другим объектам инфраструктуры оправданы их военным значением.