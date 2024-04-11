Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Алиби
Более шести тысяч индийских рабочих отправятся в апреле-мае в Израиль
Правительство Нетаньяху заменяет палестинцев, которым запрещен въезд в страну, рабочими из южноазиатской страны

реклама

Западный Иерусалим объявил, что в апреле и мае около 6000 индийских строительных рабочих будут перевезены в Израиль субсидированными рейсами. Эти рабочие набираются для замены палестинских рабочих, которым запрещен въезд в Израиль из-за продолжающегося конфликта в Газе.

По словам официальных лиц, ожидается, что этот приток рабочих из Индии станет "самым большим количеством иностранных рабочих, прибывших в Израиль для работы в строительном секторе за короткое время". Предложение о привлечении индийских рабочих через схему совместного финансирования было одобрено канцелярией премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министерством финансов и министерством строительства и жилищного строительства Израиля.

Нетаньяху лично провел встречу с высокопоставленными чиновниками в Иерусалиме в среду, чтобы ускорить значительное увеличение числа иностранных рабочих в Израиле, как заявило израильское правительство. Ранее в этом месяце индийские СМИ сообщили, что 60 индийских рабочих уже отправились в Израиль для работы в строительном секторе в рамках межправительственного соглашения между двумя странами.

Кроме того, за последние месяцы около 900 индийских строительных рабочих уже мигрировали в Израиль по "маршруту B2B (business-to-business)", в котором участвуют кадровые агентства обеих стран.

Перспектива более высокой заработной платы считается основной привлекательной для индийских строителей. В то время как в Индии они могут зарабатывать от 150 до 300 долларов в месяц, Израиль предлагает минимальную зарплату в 1600 долларов в месяц.

В январе 9 727 человек из индийских штатов Харьяна и Уттар-Прадеш сдали квалификационные экзамены для строительных рабочих. Ожидается, что поэтапно в Израиль отправятся около 10 000 рабочих, как сообщило в прошлом месяце информационное агентство PTI со ссылкой на источник из Ассоциации строителей Израиля. В настоящее время израильская строительная отрасль переживает кризис нехватки рабочей силы, что приводит к многочисленным задержкам в реализации проектов. До нападения ХАМАС 7 октября и последующих ответных мер Израиля около 150 000 палестинцев с Западного берега и еще 18 500 из сектора Газа имели разрешение на въезд в Израиль, как сообщала газета Times of Israel в начале этого года.

В марте, после ракетного обстрела вблизи границы с Ливаном, в результате которого погиб индийский рабочий, Нью-Дели посоветовал своим гражданам, проживающим в приграничных районах Израиля, переехать в более безопасные регионы страны.

#израиль #палестина #конфликт #нетаньяху #переводы
+
Написать комментарий (0)
Apple подверглась критике за эмодзи с палестинским флагом при вводе слова "Иерусалим" на iPhone
Израиль готов атаковать иранские ядерные объекты
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Запорожья записал прямой прилет ракеты "Искандер" по складу тяжелых БПЛА ВСУ
3
Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
8
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
18
Специалисты не рекомендуют слепо доверять общественным точкам Wi-Fi
+
Apple смогла увеличить свою долю на рынке ПК в первом квартале 2024 года
+
Искусственный интеллект начинает влиять на рабочие места в сфере образования
+
Рынок микроэлектроники РФ будет расти двузначными темпами и достигнет 780 млрд руб через 7 лет
7
Белый дом ответил на заявления РФ о спонсировании терактов фирмой, связанной с Байденом
3
Появились кадры применения российского танка "Черепаха", основанного на Т-72
1
Исследователи улучшили конструкцию лопасти ветрогенератора по образцу крыльев кондора
1
Связанная с Telegram криптовалюта Toncoin по темпам роста не уступает биткоину
3
Intel представила новые процессоры для сокетов LGA 1851 и LGA 1700
+
Обновлённый "Искандер" уничтожил базу с 32 гаубицами Д-20 ВСУ, подготавливаемых к отправке на ЛБС
+
Шеф Пентагона не смог ответить на вопрос сенатора, должна ли Украина контролировать Крым для достижения «победы»
1
Обновление Google Фото: новая функция для очистки места в памяти
1
Россия планирует разработать новый истребитель на базе самолетов МиГ-23 и МиГ-27
3
Энтузиаст показал, как выглядит Horizon Forbidden West в 4K и 80 fps на RTX 4080 Super
9
К 2030 году дата-центры и ИИ будут потреблять до 25% всей электроэнергии Соединённых Штатов
+
Найден ещё один способ обхода минимальных системных требований Windows 11 для установки на старых ПК
3
Один из семи смартфонов Apple уже производится на территории Индии
+

Популярные статьи

Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
16
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
67
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
230
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
129
GeForce GT430 vs Intel HD Graphics 630 - небольшое тестирование в бенчмарках
18
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
53
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
1
"ПВО ВСУ уничтожено, Россия доминирует в воздушном пространстве Украины" — Стивен Брайен
4
Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
+

Сейчас обсуждают

kitava
21:54
Производит под брендлм zotac.
Список технологических компаний и брендов, заслуживших у меня доверие
Дмитрий Жигаев
21:54
Играли через браузер? Я так же играл в игры steam на Xbox.
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
вован1
21:53
ты чё придираешься, речь не о принадлежности, а об отвращении к американскому
«Газпром» купил 134 000 лицензий «Ред ОС» и окончательно откажется от американской Windows
Виктор Дорн
21:37
Ламерский бред. Я вот лично убеждаюсь что компы не всем дано использовать. Ваш потолок - счеты.
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Manager
21:36
Посмотрим что можно будет скачать из интернета через 10 лет. Торренты уже заблокированы в РФ.
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Виктор Дорн
21:35
Автор просто сказочный я буду не говорить кто. Я думал такие только в анекдотах про ламеров и хакеров из девяностых. И если что - автор не из второй категории. ОС он ставит на дешёвый диск, гггггг
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Мамбет Иванов
21:34
открой рот, закрой глаза
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
Михаил Горбачев
21:33
МиГ-35 это по факту МиГ-29. Какой смысл использовать более старые старые модели? Аффтор проспись. И Су-75 никто не отменял, шахматист, он и есть шахматист.
Россия планирует разработать новый истребитель на базе самолетов МиГ-23 и МиГ-27
Red Red
21:27
Блин потом опять строить....
"ПВО ВСУ уничтожено, Россия доминирует в воздушном пространстве Украины" — Стивен Брайен
Мамбет Иванов
21:27
Ты написдел, я поправил, что дальше меня ниипёт
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем