Правительство Нетаньяху заменяет палестинцев, которым запрещен въезд в страну, рабочими из южноазиатской страны

Западный Иерусалим объявил, что в апреле и мае около 6000 индийских строительных рабочих будут перевезены в Израиль субсидированными рейсами. Эти рабочие набираются для замены палестинских рабочих, которым запрещен въезд в Израиль из-за продолжающегося конфликта в Газе.

По словам официальных лиц, ожидается, что этот приток рабочих из Индии станет "самым большим количеством иностранных рабочих, прибывших в Израиль для работы в строительном секторе за короткое время". Предложение о привлечении индийских рабочих через схему совместного финансирования было одобрено канцелярией премьер-министра Биньямина Нетаньяху, министерством финансов и министерством строительства и жилищного строительства Израиля.



Нетаньяху лично провел встречу с высокопоставленными чиновниками в Иерусалиме в среду, чтобы ускорить значительное увеличение числа иностранных рабочих в Израиле, как заявило израильское правительство. Ранее в этом месяце индийские СМИ сообщили, что 60 индийских рабочих уже отправились в Израиль для работы в строительном секторе в рамках межправительственного соглашения между двумя странами.



Кроме того, за последние месяцы около 900 индийских строительных рабочих уже мигрировали в Израиль по "маршруту B2B (business-to-business)", в котором участвуют кадровые агентства обеих стран.



Перспектива более высокой заработной платы считается основной привлекательной для индийских строителей. В то время как в Индии они могут зарабатывать от 150 до 300 долларов в месяц, Израиль предлагает минимальную зарплату в 1600 долларов в месяц.



В январе 9 727 человек из индийских штатов Харьяна и Уттар-Прадеш сдали квалификационные экзамены для строительных рабочих. Ожидается, что поэтапно в Израиль отправятся около 10 000 рабочих, как сообщило в прошлом месяце информационное агентство PTI со ссылкой на источник из Ассоциации строителей Израиля. В настоящее время израильская строительная отрасль переживает кризис нехватки рабочей силы, что приводит к многочисленным задержкам в реализации проектов. До нападения ХАМАС 7 октября и последующих ответных мер Израиля около 150 000 палестинцев с Западного берега и еще 18 500 из сектора Газа имели разрешение на въезд в Израиль, как сообщала газета Times of Israel в начале этого года.



В марте, после ракетного обстрела вблизи границы с Ливаном, в результате которого погиб индийский рабочий, Нью-Дели посоветовал своим гражданам, проживающим в приграничных районах Израиля, переехать в более безопасные регионы страны.