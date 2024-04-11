Действия Томаса Баха должны быть расследованы, считают в МИД страны

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в ведении антироссийской кампании в спорте. Это обвинение последовало за скандальным интервью, в котором Бах признался пранкерам, что украинцам было предложено следить за российскими спортсменами в Интернете, чтобы впоследствии отстранить их от участия в предстоящих Играх в Париже. Бах также назвал Россию "очень агрессивной" по отношению к МОК. Захарова выразила уверенность, что Бах является организатором антироссийских настроений в олимпийском сообществе. Она призвала провести общественное расследование, журналистское расследование и внутреннее расследование в МОК, чтобы изучить эти сенсационные заявления. Она также заявила, что западные державы прилагают все усилия, чтобы не допустить разрастания скандала.



2 апреля два российских пранкера, Вован и Лексус, опубликовали видеообращение, в котором один из них выдавал себя за африканского чиновника. В этом видео Бах утверждал, что санкции МОК в отношении российских спортсменов - это "форма наказания виновных в аннексии".

Бах, по-видимому, имел в виду Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, которые на общенародных референдумах в 2022 году подавляющим большинством голосов высказались за присоединение к России. Крым сделал то же самое в 2014 году. Отвечая на вопрос о том, могут ли российские спортсмены, поддерживающие свою страну во время конфликта на Украине, участвовать в Олимпийских играх, Бах сообщил, что в МОК есть специальная комиссия, которая тщательно проверяет публичные заявления спортсменов в пользу московского правительства.



Бах подчеркнул, что все спортсмены, уличенные в поддержке российского правительства, будут отстранены от участия в Олимпийских играх.



После начала СВО на Украине в феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать спортсменов из России и ее близкого союзника Беларуси к участию в международных соревнованиях. В декабре того же года МОК принял решение о том, что ограниченное число лиц из этих двух стран смогут принять участие в Олимпийских играх в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN).



В марте МОК объявил, что максимальное число россиян, которые могут претендовать на участие в Играх в Париже, составляет 55 человек, в то время как Беларусь ограничена 28 спортсменами. Однако, по мнению директора МОК Джеймса Маклеода, эти квоты вряд ли будут соблюдены: по оценкам, на Игры смогут отобраться 36 российских и 22 белорусских спортсмена.



Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал решение МОК, заявив, что оно подрывает олимпийские идеалы и дискриминирует олимпийцев. Он добавил, что эти ограничения резко противоречат всей идеологии олимпийского движения.



