Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Алиби
Москва раскритиковала главу МОК за антироссийскую кампанию
Действия Томаса Баха должны быть расследованы, считают в МИД страны

реклама

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в ведении антироссийской кампании в спорте. Это обвинение последовало за скандальным интервью, в котором Бах признался пранкерам, что украинцам было предложено следить за российскими спортсменами в Интернете, чтобы впоследствии отстранить их от участия в предстоящих Играх в Париже. Бах также назвал Россию "очень агрессивной" по отношению к МОК.Захарова выразила уверенность, что Бах является организатором антироссийских настроений в олимпийском сообществе. Она призвала провести общественное расследование, журналистское расследование и внутреннее расследование в МОК, чтобы изучить эти сенсационные заявления. Она также заявила, что западные державы прилагают все усилия, чтобы не допустить разрастания скандала.

2 апреля два российских пранкера, Вован и Лексус, опубликовали видеообращение, в котором один из них выдавал себя за африканского чиновника. В этом видео Бах утверждал, что санкции МОК в отношении российских спортсменов - это "форма наказания виновных в аннексии".

Бах, по-видимому, имел в виду Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, которые на общенародных референдумах в 2022 году подавляющим большинством голосов высказались за присоединение к России. Крым сделал то же самое в 2014 году. Отвечая на вопрос о том, могут ли российские спортсмены, поддерживающие свою страну во время конфликта на Украине, участвовать в Олимпийских играх, Бах сообщил, что в МОК есть специальная комиссия, которая тщательно проверяет публичные заявления спортсменов в пользу московского правительства.

Бах подчеркнул, что все спортсмены, уличенные в поддержке российского правительства, будут отстранены от участия в Олимпийских играх.

После начала СВО на Украине в феврале 2022 года МОК рекомендовал не допускать спортсменов из России и ее близкого союзника Беларуси к участию в международных соревнованиях. В декабре того же года МОК принял решение о том, что ограниченное число лиц из этих двух стран смогут принять участие в Олимпийских играх в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов (AIN).

В марте МОК объявил, что максимальное число россиян, которые могут претендовать на участие в Играх в Париже, составляет 55 человек, в то время как Беларусь ограничена 28 спортсменами. Однако, по мнению директора МОК Джеймса Маклеода, эти квоты вряд ли будут соблюдены: по оценкам, на Игры смогут отобраться 36 российских и 22 белорусских спортсмена.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков раскритиковал решение МОК, заявив, что оно подрывает олимпийские идеалы и дискриминирует олимпийцев. Он добавил, что эти ограничения резко противоречат всей идеологии олимпийского движения.

#россия #мок #министерство
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Запорожья записал прямой прилет ракеты "Искандер" по складу тяжелых БПЛА ВСУ
3
Дрон с революционной гиперзвуковой двигательной установкой совершил первый полет
8
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
18
Специалисты не рекомендуют слепо доверять общественным точкам Wi-Fi
+
Apple смогла увеличить свою долю на рынке ПК в первом квартале 2024 года
+
Искусственный интеллект начинает влиять на рабочие места в сфере образования
+
Рынок микроэлектроники РФ будет расти двузначными темпами и достигнет 780 млрд руб через 7 лет
7
Белый дом ответил на заявления РФ о спонсировании терактов фирмой, связанной с Байденом
3
Появились кадры применения российского танка "Черепаха", основанного на Т-72
1
Исследователи улучшили конструкцию лопасти ветрогенератора по образцу крыльев кондора
1
Связанная с Telegram криптовалюта Toncoin по темпам роста не уступает биткоину
3
Intel представила новые процессоры для сокетов LGA 1851 и LGA 1700
+
Обновлённый "Искандер" уничтожил базу с 32 гаубицами Д-20 ВСУ, подготавливаемых к отправке на ЛБС
+
Шеф Пентагона не смог ответить на вопрос сенатора, должна ли Украина контролировать Крым для достижения «победы»
1
Обновление Google Фото: новая функция для очистки места в памяти
1
Россия планирует разработать новый истребитель на базе самолетов МиГ-23 и МиГ-27
3
Энтузиаст показал, как выглядит Horizon Forbidden West в 4K и 80 fps на RTX 4080 Super
9
К 2030 году дата-центры и ИИ будут потреблять до 25% всей электроэнергии Соединённых Штатов
+
Найден ещё один способ обхода минимальных системных требований Windows 11 для установки на старых ПК
3
Один из семи смартфонов Apple уже производится на территории Индии
+

Популярные статьи

Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
16
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
67
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
230
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
129
GeForce GT430 vs Intel HD Graphics 630 - небольшое тестирование в бенчмарках
18
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
53
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
На Xbox series можно пройти Bloodborne и другие эксклюзивы PlayStation
+
"ПВО ВСУ уничтожено, Россия доминирует в воздушном пространстве Украины" — Стивен Брайен
4
Напряжение Хаббла стремится к нулю - учёные приблизились к разгадке одной из главных тайн Вселенной
+

Сейчас обсуждают

Виктор Дорн
21:37
Ламерский бред. Я вот лично убеждаюсь что компы не всем дано использовать. Ваш потолок - счеты.
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Manager
21:36
Посмотрим что можно будет скачать из интернета через 10 лет. Торренты уже заблокированы в РФ.
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Виктор Дорн
21:35
Автор просто сказочный я буду не говорить кто. Я думал такие только в анекдотах про ламеров и хакеров из девяностых. И если что - автор не из второй категории. ОС он ставит на дешёвый диск, гггггг
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Мамбет Иванов
21:34
открой рот, закрой глаза
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
Михаил Горбачев
21:33
МиГ-35 это по факту МиГ-29. Какой смысл использовать более старые старые модели? Аффтор проспись. И Су-75 никто не отменял, шахматист, он и есть шахматист.
Россия планирует разработать новый истребитель на базе самолетов МиГ-23 и МиГ-27
Red Red
21:27
Блин потом опять строить....
"ПВО ВСУ уничтожено, Россия доминирует в воздушном пространстве Украины" — Стивен Брайен
Мамбет Иванов
21:27
Ты написдел, я поправил, что дальше меня ниипёт
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Китя
21:22
2шт HDD стоят в ПК вообще их как бы нет но они есть. и не гудят совсем. а NAS твой мешает провода лишние и выключать отдельно надо фигня все это. по игрался и продал.
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Red Red
21:14
ЗАО "Шишкин" "Шишинбек и партнёр"(партнеры) Члены кружка Шишинбека Свидетели Шишенбека
Список технологических компаний и брендов, заслуживших у меня доверие
32Влад32
21:14
Пусть скачут и таким образом электроэнергию вырабатывают.
Украинская компания «Центрэнерго» заявила об утрате 100 % всей своей электрогенерации
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем