Бывший президент России заявил, что утверждение о возможности прекращения конфликта с Москвой за счет увеличения количества американского оружия является призывом к насилию.

Бывший президент России Дмитрий Медведев раскритиковал президента США Джо Байдена за то, что тот выступает за увеличение военной помощи Украине, считая, что такая позиция способствует продолжающимся страданиям людей.

Недавно Байден призвал Конгресс США одобрить выделение Украине дополнительной помощи в размере $60 миллиардов. Отвечая на вопрос о своем видении разрешения конфликта, Байден заявил, что война на Украине закончится, когда лидер Палаты представителей разрешит голосование.

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Он имел в виду спикера Майка Джонсона, который блокирует законопроект о помощи иностранным государствам, включающий дальнейшее финансирование Киева. Медведев интерпретировал комментарии Байдена как призыв к продолжению насилия: "Продолжайте убивать друг друга. Чем больше людей погибнет, тем лучше. Я хочу больше смертей". Он сравнил политику Байдена с фигурой Смерти, одного из четырех всадников Апокалипсиса из Книги Откровений. Медведев, который в настоящее время занимает пост заместителя главы Совета национальной безопасности, поделился этим мнением в социальных сетях.

Байден пообещал поддерживать Киев оружием и финансовой помощью "столько, сколько потребуется" для победы над Россией.

Однако Москва утверждает, что США усугубляют конфликт с целью нанести больший ущерб России и готовы продолжать борьбу "до последнего украинца".

Байден не пояснил, почему он считает, что предстоящий пакет помощи окажет большее влияние, чем предыдущие.

В тот же день Селеста Уолландер, помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности, заявила в Палате представителей, что финансирование Украины должно продолжаться. В противном случае миллиарды долларов, которые Вашингтон потратил на конфликт в предыдущие годы, окажутся напрасными.