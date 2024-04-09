ХАМАС отверг предложение Израиля при посредничестве Катара и Египта, заявив, что оно не отвечает требованиям палестинских фракций.

Во вторник ХАМАС заявил, что предложение Израиля при посредничестве Катара и Египта не удовлетворило требования палестинских фракций. Тем не менее, группа заявила, что изучит "непримиримое" предложение и предоставит посредникам свой отзыв.

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Представитель ХАМАС сообщил агентству Reuters, что организация отклонила израильское предложение о прекращении огня, которое обсуждалось в Каире. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил дату начала операции в Рафахе, последнем убежище для перемещенных палестинцев в Газе. Израиль выразил заинтересованность в обмене пленными и заложниками, в рамках которого он освободит нескольких палестинцев, находящихся в его тюрьмах, в обмен на заложников в Газе. Однако он не готов прекратить свою военную кампанию до операции в Рафахе.

ХАМАС нацелен на достижение соглашения, которое гарантирует окончание израильских обстрелов, уход израильских военных из Газы и возврат переселенцев в их дома во всем регионе.

В результате неизбирательного воздушного и наземного наступления Израиля на осажденной палестинской территории погибли более 33 000 человек, а тысячи других пропали без вести.