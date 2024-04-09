Вашингтон хочет сделать проект «Арктик СПГ 2» нежизнеспособным.

США стремятся помешать росту российского энергетического сектора, уделяя особое внимание новому значительному СПГ-проекту в Арктике, как заявил Джеффри Пайатт, высокопоставленный сотрудник Государственного департамента.

Во время саммита Financial Times в понедельник Пайатт сообщил, что главной целью США является проект "Арктик СПГ 2", расположенный в северном Ямальском районе России.

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Этот проект разрабатывает частный энергетический гигант "Новатэк". Пайатт, занимающий пост помощника госсекретаря по энергетическим ресурсам, цитируется британской газетой: "Наша цель - сделать "Арктик СПГ 2" нежизнеспособным. Мы твердо намерены помешать России начать новые проекты, которые могли бы перенаправить газ, ранее поставляемый в Европу".

США уже неоднократно вводили экономические санкции в отношении "Арктик СПГ 2", последний раунд которых был объявлен в ноябре 2023 года.

Лишение Европы доступа к недорогому российскому трубопроводному газу стало важнейшей частью ответных мер Запада после начала проведения СВО Россией на Украине в 2022 году. Хотя американские производители СПГ захватили значительную часть рынка, российский газ по-прежнему поступает в некоторые страны-члены ЕС.

По оценкам Reuters, ЕС увеличил закупки российского СПГ в 2023 году, чтобы компенсировать потерю трубопроводного газа. В настоящее время доля СПГ на рынке составляет 15%, увеличившись с примерно 8% до 2022 года. Доля российского трубопроводного газа на рынке ранее составляла 37%.